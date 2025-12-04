Entretenimiento

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Entre fotografías nunca vistas y arreglos florales, la familia Osbourne honró al cantante en su primer cumpleaños tras su muerte.

Ozzy Osbourne fue recordado por
Ozzy Osbourne fue recordado por su esposa en lo que sería su cumpleaños número 77. (REUTERS/Paul Hackett)

A poco más de cuatro meses de la muerte de Ozzy Osbourne, su familia volvió a unirse públicamente para rendir homenaje al legendario músico en lo que habría sido su cumpleaños número 77.

Este miércoles, Sharon Osbourne y su hija Kelly compartieron emotivos mensajes e imágenes inéditas para recordar al líder de Black Sabbath, cuya partida en julio les dejó un profundo vacío.

Ozzy falleció el 22 de julio en su casa de Buckinghamshire a causa de una insuficiencia cardíaca, apenas dos semanas después de ofrecer un emotivo concierto de despedida junto a sus compañeros de Black Sabbath en Villa Park, Birmingham.

Ozzy Osbourne murió unos días
Ozzy Osbourne murió unos días después de su último concierto con Black Sabbath. (ANDY BUCHANAN / AFP)

Aquella actuación, cargada de simbolismo, marcó el final de una era para el músico que durante décadas se autoproclamó el “Príncipe de las Tinieblas” y se mantuvo como una figura central del metal.

En Instagram, Sharon compartió una serie de fotografías nunca antes vistas, capturando momentos íntimos de la pareja a lo largo de los años. Junto a la galería, escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores.

“Mi amado esposo, celebro el día en que naciste. Nunca soltaré tu mano hasta que te vea al otro lado”, escribió.

Sharon Osbourne le dedicó un
Sharon Osbourne le dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su cumpleaños 77. (Instagram/Sharon Osbourne)

El tributo incluyó también un video desde el Black Sabbath Bridge, en Birmingham, donde se instaló un arreglo floral que decía “Happy Birthday Ozzy”, acompañado del tema See You On The Other Side, una de las canciones más emotivas del cantante.

El arreglo, compuesto por flores blancas y moradas, llevaba una tarjeta firmada por cuatro de los seis hijos del músico: Louis, Aimee, Kelly y Jack. “Te amamos, papi”, se leía en el mensaje.

Kelly también dedicó palabras profundamente personales a su padre. “Feliz cumpleaños, ¡te extraño, papi! Te quiero más que a la vida misma.”, escribió en Instagram, acompañando su mensaje con fotografías de su infancia junto a Ozzy.

Kelly Osbourne expresó lo mucho
Kelly Osbourne expresó lo mucho que ama a su padre en un mensaje por su cumpleaños. (Instagram/Kelly Osbourne)

En otra publicación, compartió imágenes del homenaje floral en Birmingham y añadió: “No moriste como un hombre ordinario. La vida sin ti es difícil, pero no pasa un día sin que dedique mi vida a amarte y honrar tu legado. Te extraño más que cualquier cosa en el mundo”.

Jack Osbourne, por su parte, no pudo publicar un tributo debido a su participación en el reality I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! en Australia, aunque familiares y seguidores esperan que comparta un mensaje una vez que concluya su participación.

La salud de Ozzy había sido motivo de preocupación en los últimos años. Tras una caída en 2019 que agravó múltiples problemas físicos, su condición se deterioró progresivamente.

Además, el músico llevaba seis años luchando contra la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que él mismo hizo público en 2020.

La salud de Ozzy Osbourne
La salud de Ozzy Osbourne se agravó en 2019 tras una caída. (REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden)

Sharon reveló que las etapas finales fueron particularmente duras y agradeció recientemente el apoyo “abrumador” de los fans, asegurando que ha sido “sostenida” por el cariño de la gente mientras intenta recuperar estabilidad emocional tras la pérdida.

Kelly, en varios documentales recientes, ha relatado el impacto que la enfermedad de su padre tuvo en toda la familia.

