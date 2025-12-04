Margot Robbie habla del desafío de filmar tres meses después de haberse convertido en mamá

argot Robbie tuvo que lidiar con el post parto mientras rodaba una cinta. REUTERS/Maja Smiejkowska

A pocos meses de haberse convertido en madre por primera vez, Margot Robbie regresó a los sets de filmación para protagonizar Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación del clásico de Charlotte Brontë dirigida por Emerald Fennell.

En una entrevista con Vogue, la actriz australiana habló con franqueza sobre el desafío de encarnar a Catherine Earnshaw mientras aún transitaba el posparto. La artista de 35 años dio la bienvenida a su hijo —cuyo nombre no ha sido revelado— el 17 de octubre de 2024 junto a su esposo, el productor Tom Ackerley.

“Estaba tres meses posparto cuando empezamos a rodar. Así que estaba en un estado mental muy distinto. No seguí mi rutina habitual, todo fue más improvisado,” explicó.

Margot Robbie aseguró que estaba fuera de sí misma mientras grababa. (REUTERS/Benoit Tessier)

Esa falta de preparación, confesó, la llevó a dudar de sí misma. “Recuerdo decirle a Emerald: ‘¿Y si no estoy lo suficientemente preparada?’”, relató. La respuesta de la directora fue simple pero decisiva: “No quiero que te prepares. Solo necesito que estés en el momento”.

Aquella frase redujo de inmediato su ansiedad y le permitió enfocarse en su cuerpo y sus emociones, más que en la técnica.

“Fue una manera preciosa de aliviar mi preocupación. Se trataba de estar en mi cuerpo en vez de en mi cabeza”, dijo, describiendo un proceso de trabajo que resonó profundamente con la etapa vital que estaba atravesando.

Margot Robbie vivió el momento para poder concentrarse mejor. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Para la protagonista de The Wolf of Wall Street y Barbie, los primeros meses de maternidad fueron muy demandantes. Aunque la actriz evita exponer demasiado su vida familiar, una fuente cercana confirmó a People en noviembre de 2024 que Margot Robbie y Tom Ackerley estaban disfrutando de su nueva rutina en Los Ángeles.

“Se han estado adaptando a ser padres. Son muy hogareños, así que ha sido maravilloso pasar tiempo los tres en casa”, señaló. Meses después, en agosto de 2025, Robbie se animó a decir públicamente que la maternidad es “lo mejor”.

“Cuando hablas con alguien que tiene hijos, ni siquiera necesitas explicarlo, lo entienden. Y si no los tienen, probablemente les suene aburrido”, comentó entre risas.

Margot Robbie aseveró que la maternidad es de las mejores cosas que hay. ( EFE/ Allison Dinner)

Cabe destacar que Cumbres Borrascosas tiene un elenco de primer nivel: Jacob Elordi (Heathcliff), Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Martin Clunes y Ewan Mitchell completan la producción de Warner Bros. Pictures.

Robbie reveló que, junto a Fennell y Elordi, trabajaron con especial atención en capturar la tensión romántica —y sexual— que late en el corazón del libro.

“Hablábamos mucho sobre lo que nosotras consideramos atractivo, emocionante o sexy. No se trata solo de una posición sexual o de alguien quitándose la camisa”, explicó.

Uno de los momentos más intensos del rodaje, según contó, fue una escena donde Heathcliff la levanta con un solo brazo y con el otro le cubre el rostro para protegerla de la lluvia.

Jacob Elordi y Margot Robbie son las estrellas de la nueva adaptación libre de "Cumbres Borrascosas". (Créditos: REUTERS/Mark Blinch. EFE/EPA/ALLISON DINNER)

“Casi me hizo caer de rodillas. Eran los pequeños gestos los que nos encantaban, a nosotras como mujeres de treinta y tantos. Esta película está pensada principalmente para nuestro rango demográfico. Los romances épicos y las historias de época no suelen ser hechas por mujeres”, comentó.

La cinta llegará a los cines el 13 de febrero de 2026, con una adaptación promete una mirada intensa, moderna y profundamente emocional a la historia de amor condenado entre Heathcliff y Catherine, marcada por los celos, la obsesión y las diferencias de clase.