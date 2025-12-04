La exestrella porno, Jenna Jameson atribuye su pérdida de peso a su camino espiritual: “Siguiendo a Jesús”

Jenna Jameson mostró un antes y después de su físico tras seguir el camino del cristianismo. (Instagram/Jenna Jameson)

Jenna Jameson, exestrella de la industria del cine para adultos, volvió a generar conversación tras publicar nuevas imágenes sobre su pérdida de peso y su proceso personal ligado a la fe.

En una actualización compartida el domingo, la famosa difundió una serie de fotografías en las que comparó su apariencia actual con la de años anteriores, acompañadas de un mensaje en el que atribuye su recuperación emocional y física a su relación con Jesús.

“Sanada… siguiendo a Jesús y superando el miedo. He recorrido un largo camino en los últimos años y estoy muy emocionada de ver adónde me lleva mi fe”, escribió.

Jenna Jameson aseguró que su fé la ha llevado a su transformación física. (Instagram/Jenna Jameson)

La publicación recibió comentarios positivos de seguidores y figuras del entretenimiento. Entre ellos, la exintegrante del programa Mob Wives, Drita D’Avanzo, comentó: “Bien por ti”. La actriz y modelo Bobbie Jean Brown añadió: “Me emociona ver lo que Dios hace por tu vida. Tiene grandes planes para ti”.

Las actualizaciones sobre su evolución física no son nuevas. En 2024, Jenna Marie Massoli, nombre real de la celebridad, ya había compartido otro conjunto de fotografías en formato de antes y después, en el que hablaba sobre cómo los cambios en su estilo de vida habían impactado su bienestar general.

“Ser rellenita es lindo, pero tengo que defender la energía. Comer bien y hacer ejercicio me ha hecho sentir como si tuviera 30 otra vez. La estética es hermosa, pero la salud es oro. Ya no me duelen las articulaciones y puedo aguantar toda la noche”, señaló.

Jenna Jameson ha mostrado su cambio físico en las redes sociales. (Instagram/Jenna Jameson)

Jenna Jameson se retiró oficialmente de la industria del entretenimiento para adultos en 2008. Años después, en 2015, anunció que se había convertido al judaísmo.

Sin embargo, este año compartió que recientemente regresó a una forma del cristianismo.

“Amo el judaísmo y todavía me siento increíblemente conectada con él. Sin embargo, recientemente, durante el último año, sentí una especie de llamado en mi corazón. Mi pareja conoce muy bien el cristianismo y me ha guiado cuando expresé interés”, dijo en entrevista con Us Weekly.

Jenna Jameson aseguró que el cristianismo resuena mejor con sus ideales. (Instagram/Jenna Jameson)

Además de sus declaraciones públicas, Jameson ha usado sus redes sociales para destacar lo que considera señales de cambio en su vida diaria. En noviembre compartió una selfie en la que afirmó que su “brillo” actual también forma parte de ese proceso espiritual.

“Si me ves brillar, es Jesús. Si me ves sanando, es Jesús. Si me ves aún de pie, definitivamente es Jesús”, escribió.

Su pareja, Mil R. Ocampo, también ha hablado de su vínculo espiritual y del impacto de Jameson en su vida. En declaraciones recientes, la describió como alguien que ha mantenido una relación cercana con el cristianismo por años.

Mil R. Ocampo aseguró que Jenna Jameson nunca le impuso el cristianismo. (Instagram/Jenna Jameson)

“Creo que lo más hermoso de ella es que ha sido una cristiana devota la mayor parte de su vida. Nunca me impuso su fe. La vi adorar a Jesús con tanta belleza y me sentí increíblemente inspirada”, expresó.

Y añadió: “Así que, sin palabras, me condujo directamente a los brazos de Jesús. Estoy en paz e increíblemente feliz, ella me entiende”.