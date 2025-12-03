Miss Haití exige investigación contra Miss Universo tras declaraciones de Fátima Bosch defendiendo al certamen

Melissa Sapini señaló que tras el triunfo de Fátima Bosch debe existir una investigación por irregularidades en el concurso. (Instagram)

La reciente edición de Miss Universo 2025 continúa generando controversia, luego de que Melissa Sapini, representante de Haití, exigiera públicamente una investigación independiente sobre las denuncias que han sacudido al certamen internacional.

En una declaración abierta compartida con PEOPLE, la joven de 22 años exhortó a que se realice una auditoría externa que esclarezca las acusaciones que han empañado el prestigio del concurso.

El pronunciamiento de Sapini llega tras la entrevista que la recién coronada Miss Universo 2025, Fátima Bosch, concedió a ABC News el 2 de diciembre.

En ella, la mexicana de 27 años defendió a la organización y minimizó algunos de los señalamientos. No obstante, Miss Haití fue contundente al subrayar que su postura no busca contradecir a Bosch, sino abrir un espacio para quienes no pueden hablar sin temor a represalias.

Melissa Sapini aseguró que la investigación permitirá a otras concursantes hablar sin miedo. (Instagram/Melissa Sapini)

“Esto no se trata de Fátima. Se trata de proteger a las mujeres que no pueden hablar por sí mismas. Representar a Haití ha sido el mayor honor de mi vida, pero este momento es más grande que una corona”, señaló.

La también ex Miss Massachusetts fue clara al denunciar que la organización está “ofreciendo excusas en lugar de respuestas” mientras trata de minimizar lo ocurrido.

Entre esas minimizaciones, señaló, están los comentarios que han circulado en redes sociales —incluyendo una frase de Fátima Bosch sobre las supuestas acusaciones de compra de resultados.

“‘¿Cómo vas a comprar una corona? Tal vez en Walmart puedes comprar una corona, pero no en Miss Universo’—, dijo la reina de belleza mexicana en tono sarcástico.

Fatima Bosch fue señalada tras defender a Miss Universe. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

La joven haitiana también abordó uno de los momentos más polémicos del ciclo Miss Universe 2025: el altercado captado en un livestream el 4 de noviembre entre Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y figura cercana al certamen.

Para Melissa Sapini, lo ocurrido ese día marcó un punto de inflexión. “Yo estaba en esa sala. Todas escuchamos lo que dijo, Culpar a una barrera de idioma es insultante. Sus lágrimas fueron dramáticas, no honestas”, aseguró.

Mientras que varios medios reportaron que Itsaragrisil llamó “dumbhead” a Fátima, un representante de MGI sostuvo que el ejecutivo dijo “damage” y que la mexicana nunca aclaró la acusación, lo que causó un daño reputacional considerable.

El propio Nawat Itsaragrisil presentó recientemente una denuncia por difamación contra la Miss Universo, aunque ni él ni la organización han dado más detalles sobre el proceso legal.

Nawat Itsaragrisil aseguró que inició un proceso legal contra Fátima Bosch. (Captura de video)

Para Melissa, el problema va más allá de esa disputa específica. Lo que ocurre detrás del escenario, afirma, no se refleja en la narrativa pública.

“Respetar la experiencia de Fátima no significa ignorar la nuestra. Pedirle a Miss Universo que investigue a Miss Universo es como pedirle a la policía que se investigue a sí misma: nunca dará la verdad completa”, Indicó.

De allí su insistencia en una auditoría independiente, imparcial y transparente, que permita restaurar la confianza en un certamen que históricamente ha buscado proyectar valores de inclusión, liderazgo y camaradería femenina.

Sapini, quien compitió previamente en el Miss USA 2024, también habló con PEOPLE a su regreso de Tailandia y describió su experiencia como “algo nunca antes visto”.

Melissa Sapini aseveró que el ambiente durante el certamen era muy tenso. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Dijo que, durante sus tres semanas previas al evento, surgieron diariamente dudas, comentarios y señales de alerta entre las concursantes. “Todos los días había algo. Todos los días había susurros entre las chicas: ‘¿Estoy exagerando?’ ¿Esto también te parece raro?”, recordó.

Para ella, el enfrentamiento viral entre Bosch e Itsaragrisil fue la primera confirmación de que “algo no estaba bien”.