La Toya Jackson desata preocupación por su figura en nuevas fotos: “Por favor, no sean crueles”

La cantante de 69 años compartió nuevas imágenes en redes y sus seguidores reaccionaron tras notar una silueta sumamente delgada

Fanáticos expresaron dudas sobre la salud de La Toya Jackson después de que revelara constantes visitas médicas mediante videos en redes. Club. (Composición Infobae)

La Toya Jackson ha generado preocupación entre sus seguidores después de publicar en redes sociales una serie de fotografías en las que luce una figura notablemente delgada, lo que ha desatado una ola de comentarios sobre su estado físico y emocional. La artista de 69 años, integrante de la famosa familia Jackson y recordada por éxitos como Heart Don’t Lie, compartió tres imágenes en las que aparece posando con pantalones negros ajustados y una camiseta roja de manga larga.

“¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor”, escribió Jackson acompañando su publicación. La frase fue seguida por cientos de reacciones, muchas de ellas expresando preocupación. Entre los usuarios, una persona comentó: “Por favor, no sean crueles. Creo que La Toya está teniendo algunos problemas de salud”, mientras que otro añadió: “Ignorar el hecho de que alguien está muy enfermo y necesita ayuda no es lo más amoroso ni atento que se puede hacer”.

La artista atribuye su peso actual a una estricta alimentación basada en vegetales orgánicos y afirmó que mantiene evaluaciones clínicas frecuentes para asegurar un estilo de vida saludable. (LaToyaJackson/Instagram)

Un tercer fan señaló: “Siempre ha sido menuda, pero estoy empezando a preocuparme por ella. Espero que esté bien”. Sin embargo, otros defendieron a la cantante, asegurando que su complexión delgada ha sido constante a lo largo de su carrera. “La Toya siempre ha sido bajita y es normal perder masa muscular con la edad. Las bromas que hacen algunos son realmente innecesarias y groseras”, escribió un seguidor indignado. Sus fanáticos también publicaron mensajes de apoyo como “¡Te ves TAN hermosa!” y “Sigue siendo tú”.

Preocupación tras recientes visitas médicas

La inquietud creció después de que el mes pasado Jackson compartiera dos videos que mostraban visitas a un consultorio médico por una dolencia no revelada. En el primero, la artista dijo: “Estoy aquí nuevamente en el médico, así que espero que todo me vaya bien, que todos los resultados sean buenos y espero que tengan un gran día, adiós”. Solo unos días más tarde, publicó un segundo video señalando: “¿Adivina dónde estoy este lunes por la mañana? Adivinaste, otra vez en ese sitio. Me hago chequeos constantemente. En fin. Que tengan una buena semana”.

La artista anunció el lanzamiento de una marca de estilo de vida de lujo en Medio Oriente con ropa y accesorios para hombres y mujeres.(LaToyaJackson/Instagram)

Las publicaciones incrementaron las especulaciones sobre su salud y llevaron a los fans a preguntarse si la reciente delgadez está relacionada con alguna condición médica. Sin embargo, la cantante ha evitado compartir detalles concretos y se ha mantenido firme en su deseo de mantener su vida privada alejada de rumores.

En junio, La Toya realizó una sesión de preguntas y respuestas titulada Una velada con La Toya Jackson en el Catalina Jazz Club de Hollywood, lo que demostró que continúa activa a nivel profesional a pesar de las preocupaciones en torno a su apariencia.

La Toya Jackson explicó que su figura responde a una estricta dieta basada en vegetales orgánicos y ocasional consumo de pollo. (LaToyaJackson/Instagram)

La Toya atribuye su figura a su dieta basada en plantas

Ese mismo mes, la artista ofreció declaraciones al Daily Mail, en las que explicó que su figura es resultado de una estricta dieta orgánica basada en plantas. “Soy estrictamente orgánica. Me aseguro de que todo lo que como sea orgánico y mi dieta se basa básicamente en plantas”, afirmó. Añadió que su alimentación se centra en los vegetales crucíferos como brócoli, rúcula, col rizada y repollo, detallando: “Es a lo que me apego porque es lo que Dios puso en la tierra para nosotros”.

Aunque mayormente consume vegetales, admitió también que ocasionalmente incorpora pollo en su dieta. Su explicación buscó tranquilizar a los seguidores preocupados, quienes han observado cambios físicos en sus últimas apariciones públicas.

