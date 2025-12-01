Entretenimiento

Brendan Fraser no ha recuperado la confianza en si mismo incluso después de ganar el Oscar

El actor reconoció que, pese al éxito, sigue sintiendo que no es lo suficientemente bueno

Guardar
Brendan Fraser se sinceró sobre
Brendan Fraser se sinceró sobre sus éxito en la actuación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de un regreso triunfal que lo llevó a ganar el Oscar a Mejor Actor en 2023, Brendan Fraser se sumerge ahora en un proyecto que, según admite, le tocó fibras personales.

En Rental Family el artista interpreta a un actor estadounidense que vive en Tokio y que, entre trabajos informales, intenta encontrar su lugar en una industria que a veces da y a veces arrebata.

Y aunque el rol podría parecer distante de su realidad actual, el propio Fraser reconoce que el personaje tuvo un efecto espejo.

En una reciente entrevista con la agencia AP, el famoso bromeó que la película le recordó una dura lección: No te confíes demasiado. Puede pasarme a mí”.

Brendan Fraser aseguró que "RENTAL
Brendan Fraser aseguró que "RENTAL FAMILY" le recordó que no debe confiarse demasiado. (James Lisle/Searchlight Pictures)

De hecho, a sus 56 años, Brendan Fraser admite que la inseguridad sigue siendo una presencia constante.

“Lucho con la confianza en mí mismo. Siempre tengo la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Créeme, nadie puede ser más duro conmigo que yo mismo”, expresó.

Y añadió: “Ningún crítico, ningún comentario ingenioso en internet puede ser más mordaz conmigo que mis propios pensamientos privados”

Brendan Fraser aseguró que el
Brendan Fraser aseguró que el es su mayor crítico. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, el artista recordó que una de las dos ocasiones en que fue anfitrión de Saturday Night Live, el productor Lorne Michaels le dio un consejo que todavía analiza.

“Sabes, todo se trata de la confianza, pero Fraser agregó que no está seguro de si esa frase lo motivó o lo presionó más. Aunque ganar el premio más codiciado de Hollywood podría interpretarse como la cúspide, Brendan Fraser describe aquel periodo como un limbo.

“Honestamente, estuve como flotando durante todo ese tiempo sin un agente. Buscaba ese proyecto unicornio que no hubiera sido explotado hasta el cansancio”, confesó.

Tras revisar múltiples guiones y enfrentar esa incertidumbre creativa, apareció Rental Family. Fraser lo compara con elegir al perro menos esperado en una perrera.

Brendan Fraser aseguró que esta
Brendan Fraser aseguró que esta película le dio una nueva perspectiva. (James Lisle/Searchlight Pictures)

Hikari, la directora, fue clave en esa transición emocional, pues según Fraser, le dio “la oportunidad de reconectar con lo que ocurre en el vacío después de recibir un reconocimiento así”.

Y ese gesto –aseguró– marcó un antes y un después en su manera de enfrentar el oficio. “Fue un momento de: ‘Supongo que las cosas serán un poco diferentes a partir de ahora’”, sentenció.

Parte del encanto del proyecto también radicó en el rodaje en Japón, un cambio de ambiente que llegó justo cuando la estrella de Hollywood más lo necesitaba. “Quería alejarme de… lo que sea que sea este lugar, solo por un tiempo”, dijo refiriéndose a la presión constante en Hollywood.

Brendan Fraser admtió que deseaba
Brendan Fraser admtió que deseaba alejarse de Hollywood. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La carrera de Fraser no parece desacelerar. Entre sus próximos proyectos está su interpretación del expresidente Dwight D. Eisenhower en el drama bélico Pressure, así como su regreso a una franquicia que marcó su trayectoria: La Momia.

El actor reveló emocionado que volverá a compartir pantalla con Rachel Weisz en la saga de Universal Pictures. La que yo quería hacer está por venir. Y he esperado 20 años por esta llamada. Es hora de darle a los fans lo que quieren”, aseguró.

Rental Family, protagonizada también por Mari Yamamoto, Takehiro Hira, Shannon Mahina Gorman y Akira Emoto, ya se encuentra en cartelera.

Temas Relacionados

Brendan Fraserestrellas de HollywoodRental Familyentretenimiento

Últimas Noticias

La hija de Robert De Niro culpó a “Internet” por la muerte de su hijo Leandro

La actriz habló sobre los factores que, según ella, influyeron en la muerte de su hijo de 19 años, incluida la influencia del internet y las drogas adulteradas

La hija de Robert De

Britney Spears reapareció en Instagram con un sentido mensaje sobre su “sufrimiento”

La cantante compartió un mensaje introspectivo en Instagram, donde habló sobre escuchar a su niña interior

Britney Spears reapareció en Instagram

Ryan Reynolds confiesa cómo el fracaso de “Green Lantern” redefinió su carrera y su control creativo en Hollywood

El actor analizó los riesgos de las superproducciones, el impacto de los grandes presupuestos en la creatividad y por qué aquel traspié de 2011 marcó un punto de inflexión en su forma de elegir proyectos y asumir responsabilidades artísticas

Ryan Reynolds confiesa cómo el

Vin Diesel y Dwayne Johnson: la reconciliación que Hollywood y los fans soñaban

Un emotivo mensaje en redes sociales oficializa la superación de viejas diferencias y anticipa grandes sorpresas en la próxima entrega de “Rápidos y furiosos X: Parte 2″

Vin Diesel y Dwayne Johnson:

Jeff Goldblum explicó por qué la edad ya no lo preocupa: “La magia es aceptar quién sos”

En una entrevista con Icon Magazine, el actor reflexionó sobre la madurez, su nueva etapa familiar y su participación en “Wicked: por siempre”, y expuso una mirada renovada sobre la autenticidad y la plenitud creativa

Jeff Goldblum explicó por qué
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky se reúne con Macron

Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El “Dr. Satán” de París: la macabra red de asesinatos que aterrorizó a Francia en plena guerra

Salvador Nasralla aseguró que revertirá la ventaja de Asfura y pidió mantener la calma mientras se actualizan los datos electorales

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura encabeza el escrutinio tras la difusión de los primeros resultados oficiales