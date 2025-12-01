Brendan Fraser no ha recuperado la confianza en si mismo incluso después de ganar el Oscar

Brendan Fraser se sinceró sobre sus éxito en la actuación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de un regreso triunfal que lo llevó a ganar el Oscar a Mejor Actor en 2023, Brendan Fraser se sumerge ahora en un proyecto que, según admite, le tocó fibras personales.

En Rental Family el artista interpreta a un actor estadounidense que vive en Tokio y que, entre trabajos informales, intenta encontrar su lugar en una industria que a veces da y a veces arrebata.

Y aunque el rol podría parecer distante de su realidad actual, el propio Fraser reconoce que el personaje tuvo un efecto espejo.

En una reciente entrevista con la agencia AP, el famoso bromeó que la película le recordó una dura lección: “No te confíes demasiado. Puede pasarme a mí”.

Brendan Fraser aseguró que "RENTAL FAMILY" le recordó que no debe confiarse demasiado. (James Lisle/Searchlight Pictures)

De hecho, a sus 56 años, Brendan Fraser admite que la inseguridad sigue siendo una presencia constante.

“Lucho con la confianza en mí mismo. Siempre tengo la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Créeme, nadie puede ser más duro conmigo que yo mismo”, expresó.

Y añadió: “Ningún crítico, ningún comentario ingenioso en internet puede ser más mordaz conmigo que mis propios pensamientos privados”

Brendan Fraser aseguró que el es su mayor crítico. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, el artista recordó que una de las dos ocasiones en que fue anfitrión de Saturday Night Live, el productor Lorne Michaels le dio un consejo que todavía analiza.

“Sabes, todo se trata de la confianza, pero Fraser agregó que no está seguro de si esa frase lo motivó o lo presionó más. Aunque ganar el premio más codiciado de Hollywood podría interpretarse como la cúspide, Brendan Fraser describe aquel periodo como un limbo.

“Honestamente, estuve como flotando durante todo ese tiempo sin un agente. Buscaba ese proyecto unicornio que no hubiera sido explotado hasta el cansancio”, confesó.

Tras revisar múltiples guiones y enfrentar esa incertidumbre creativa, apareció Rental Family. Fraser lo compara con elegir al perro menos esperado en una perrera.

Brendan Fraser aseguró que esta película le dio una nueva perspectiva. (James Lisle/Searchlight Pictures)

Hikari, la directora, fue clave en esa transición emocional, pues según Fraser, le dio “la oportunidad de reconectar con lo que ocurre en el vacío después de recibir un reconocimiento así”.

Y ese gesto –aseguró– marcó un antes y un después en su manera de enfrentar el oficio. “Fue un momento de: ‘Supongo que las cosas serán un poco diferentes a partir de ahora’”, sentenció.

Parte del encanto del proyecto también radicó en el rodaje en Japón, un cambio de ambiente que llegó justo cuando la estrella de Hollywood más lo necesitaba. “Quería alejarme de… lo que sea que sea este lugar, solo por un tiempo”, dijo refiriéndose a la presión constante en Hollywood.

Brendan Fraser admtió que deseaba alejarse de Hollywood. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La carrera de Fraser no parece desacelerar. Entre sus próximos proyectos está su interpretación del expresidente Dwight D. Eisenhower en el drama bélico Pressure, así como su regreso a una franquicia que marcó su trayectoria: La Momia.

El actor reveló emocionado que volverá a compartir pantalla con Rachel Weisz en la saga de Universal Pictures. “La que yo quería hacer está por venir. Y he esperado 20 años por esta llamada. Es hora de darle a los fans lo que quieren”, aseguró.

Rental Family, protagonizada también por Mari Yamamoto, Takehiro Hira, Shannon Mahina Gorman y Akira Emoto, ya se encuentra en cartelera.