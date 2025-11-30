Judi Dench reveló que “ya no puede reconocer a nadie” por la pérdida de visión

Judi Dench confiesa que la degeneración macular ha avanzado tanto que ya no puede reconocer a nadie (EFE)

Judi Dench compartió públicamente la magnitud de las limitaciones que enfrenta por el avance de su enfermedad ocular.

En una aparición reciente en la cadena británica ITV junto a su colega Ian McKellen, Dench reconoció que, a sus 90 años, ya no puede reconocer a nadie debido al deterioro de su visión.

“No puedo ver más”, expuso la actriz británica en la entrevista, donde también subrayó: “No puedo ver televisión ni leer. Tengo, ya sabes, esa cosa”. Al referirse a la condición, precisó: “Ya no puedo reconocer a nadie”.

En otro momento de la emisión, McKellen bromeó sobre la posibilidad de que Dench saludara a desconocidos creyendo que los conoce, a lo que la intérprete, con una muestra de humor, respondió: “¡A veces!”.

Diagnosticada en 2012, la actriz británica relata cómo la degeneración macular transformó su vida diaria y le impide caminar sola o memorizar textos fácilmente (REUTERS/Toby Melville)

Judi Dench enfrenta la etapa más crítica de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), enfermedad que le diagnosticaron en 2012.

Esta dolencia afecta la visión central y es la principal causa de pérdida visual en personas mayores de 50 años, según información publicada por el portal médico Mayo Clinic.

La artista reconoció en el podcast Fearless de Trinny Woodall que ya no puede salir de su casa ni acudir a eventos sola.

“Siempre tiene que haber alguien conmigo. Tengo que hacerlo porque no puedo ver y podría chocar con algo o caer”, expresó y agregó que la ansiedad la acompaña antes de cualquier acto público.

“Siempre estoy nerviosa antes de ir a algo. No sé por qué. No se me da bien estar sola y ahora tampoco. Por fortuna, finjo no tener vista”, manifestó.

Actualmente, Dench depende de familiares y amigos para leer guiones y asistir a eventos, adaptando su método de trabajo tras perder visión central (Shutterstock)

En la última década, Judi Dench ha buscado métodos para continuar con su carrera, adaptando su forma de trabajar y apoyándose en su entorno cercano.

“No puedo leer guiones, así que alguien viene y me los lee como si me contara una historia. Normalmente es mi hija, mi agente o un amigo, y me gusta, porque imagino la historia en mi mente”, relató a EW.

Durante una participación en The Graham Norton Show en 2023, explicó: “Antes memorizaba mis líneas con la memoria fotográfica, pero ahora necesito encontrar una máquina que no solo me enseñe los textos, sino que también me diga dónde están en la página”.

En la misma entrevista, sostuvo que debe recurrir a la repetición oral. “He tenido que aprender los guiones porque amigos míos me los leen una y otra vez”, dijo. “Solo espero que el público no note mucho si las líneas no son perfectas”.

La renuncia progresiva a la independencia total ha sido constante, aunque la actitud de Dench ante la adversidad se mantiene firme.

La degeneración macular impide a Dench leer, ver televisión y reconocer rostros, aunque continúa buscando maneras de adaptarse al escenario (REUTERS/Toby Melville)

“No puedo ver en un set de filmación. No puedo leer. Pero simplemente lo afrontas. Me cuesta cuando toca un papel largo. Todavía no he dado con una fórmula para manejarlo”, reconoció.

En 2021, mientras preparaba The Winter’s Tale en el West End junto a Kenneth Branagh, él le recomendó: “Judi, si dijeras ese parlamento ocho pies más a tu derecha, me lo dirías a mí y no al proscenio”.

Judi Dench recordó que depende de quienes la rodean para desenvolverse en el escenario e incluso en la vida cotidiana.

A pesar de la reducción en sus apariciones, se ha mantenido activa en lo profesional. En 2022 participó en Allelujah, adaptación de Alan Bennett, y en 2021 consiguió su octava nominación al Oscar por su papel en Belfast.

Judi Dench recibió una nominación al Oscar en 2021 por su papel en "Belfast", destacando su vigencia artística a pesar de los desafíos que enfrenta (Universal Pictures)

La condición médica que marcó su carrera

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) tuvo incidencia en distintas áreas de la vida de Judi Dench desde su diagnóstico.

Esta patología afecta especialmente la visión central y limita la capacidad para identificar rostros, leer o desplazarse por cuenta propia.

Dench evidenció en distintos ámbitos su compromiso por visibilizar la DMAE. En 2024 fue designada benefactora del Yorkshire Macular Degeneration Fund, organización dedicada a promover la investigación y tratamiento de la enfermedad.

“York ocupa un lugar especial en mi corazón, ya que nací y crecí en esta ciudad. Me alegró saber que este fondo impulsará la investigación de diagnóstico temprano y tratamiento de la DMAE”, expresó tras el nombramiento.

La organización destacó que la participación de la actriz sirvió para concienciar a la sociedad sobre una dolencia que, solo en el Reino Unido, repercute en más de 700.000 personas.