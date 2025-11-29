James Cameron opinó que las películas de Netflix no deberían calificar para los Oscar

Netflix prometió mantener estrenos en cines tras confirmar su oferta por Warner Bros según reportes de medios especializados (AP Photo/Joel Ryan, File)

El director canadiense James Cameron, responsable de algunas de las películas más exitosas de la historia, sostuvo que las producciones realizadas para Netflix no deberían calificar para los Premios Oscar. Sus declaraciones surgieron durante una entrevista en el podcast The Town With Matthew Belloni, en medio del debate por la intención de la plataforma de streaming de adquirir Warner Bros. Discovery, anuncio que ha generado reacciones en toda la industria.

Cameron, cuya próxima película Avatar: Fire And Ash se estrenará en diciembre, fue consultado por Matthew Belloni sobre el avance de Netflix en negociaciones con gigantes mediáticos como Comcast y Paramount para comprar Warner Bros. Al respecto, el cineasta expresó que mantiene esperanza en que Paramount pueda mantenerse como estudio independiente, pero advirtió que la posible compra por parte de Netflix sería, en sus palabras, “un desastre”.

El director hizo referencia a declaraciones previas del director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, quien ha sostenido públicamente que “las películas en salas están muertas”. Belloni respondió señalando que, pese a esa postura, la plataforma ahora promete mantener estrenos en cines si adquiere Warner Bros., un movimiento que busca tranquilizar a los sectores tradicionales del cine.

Producciones como Roma y El poder del perro de Netflix compitieron anteriormente por el premio a Mejor Película en los Oscar. Crédito: Reuters

Críticas a la estrategia de estrenos limitados y su enlace con los Oscar

La semana pasada, diversos medios especializados en la industria cinematográfica informaron que Netflix se comprometió a continuar estrenando películas de Warner Bros. en salas de cine, como parte de su oferta para adquirir la corporación. Sin embargo, Cameron desestimó esta promesa, calificándola como “una carnada para ingenuos”.

Según el director, ofrecer una breve ventana de exhibición en cines no es suficiente para considerarse parte del modelo tradicional. “La película se estrenará una semana o diez días. Seremos considerados para el Oscar. Verás, creo que eso es fundamentalmente pésimo”, expresó, remarcando que el negocio del cine debería basarse en proyectar largometrajes pensados para la experiencia en salas, y no en estrenos cortos utilizados únicamente para cumplir los requisitos de premios.

Además, Cameron afirmó con contundencia: “Los Premios de la Academia no significan nada para mí si no significan cine”. En su opinión, la lógica de los Oscar se ha distorsionado en los últimos años debido a la participación de plataformas que priorizan el consumo doméstico y la distribución digital. Para el cineasta, la Academia ha permitido que se pierda el vínculo esencial entre el concepto de cine y la gran pantalla.

James Cameron ganó tres premios Oscar por Titanic y fue nominado nuevamente con Avatar y The Way of Water en distintas ediciones

¿Deben las películas de streaming competir en la temporada de premios?

Al ser consultado específicamente sobre si las películas producidas por Netflix deberían ser elegibles para nominaciones al Oscar, Cameron aseguró que no, salvo que se modifique por completo la estrategia de lanzamientos. En su criterio, una película solo debería participar de los premios si se estrena en al menos 2.000 salas durante un mes completo, regla que históricamente marcaba la diferencia entre estrenos de estudio y estrenos independientes.

En los últimos años, varias producciones de Netflix han logrado entrar en competencia dentro de la categoría de Mejor Película, marcando un cambio significativo en el panorama. La primera fue Roma en 2019, dirigida por Alfonso Cuarón, seguida por títulos como El Irlandés, El Juicio de los 7 de Chicago, El Poder del Perro y Emilia Pérez. Sin embargo, pese a sus nominaciones, ninguna ha logrado ganar el premio principal de la Academia.

Sí han obtenido galardones importantes en otras categorías: Alfonso Cuarón y Jane Campion ganaron en la categoría de Mejor Dirección por Roma y El poder del perro, respectivamente, lo que demostró que las películas de streaming pueden ser reconocidas en apartados clave, aunque no en el más codiciado.

Las películas Frankenstein y Train Dreams tuvieron estreno limitado en salas antes de buscar nominaciones en los premios de la Academia AP

Netflix mantiene aspiraciones para 2025 pese a la controversia

De cara a la próxima temporada de premios, títulos como Frankenstein, Train Dreams y Jay Kelly figuran entre las producciones de Netflix que podrían entrar en competencia. Todas ellas tuvieron estrenos limitados en cines, con proyecciones breves antes de su lanzamiento en la plataforma, una estrategia reiterada cada año.

Mientras tanto, el propio Cameron continúa siendo una figura influyente en la historia de los Oscar. El director ha ganado tres premios de la Academia, todos por Titanic en 1998. Su película Avatar recibió nueve nominaciones y competía por tres premios en 2010, mientras que su secuela The Way of Water fue nominada nuevamente en 2023.

Su visión, sin embargo, parece inalterable frente a la transformación de la industria: para Cameron, la esencia del cine se encuentra en la sala oscura, la pantalla gigante y la experiencia colectiva, una tradición que considera en riesgo ante la expansión de las plataformas digitales y la redefinición del concepto de estreno.