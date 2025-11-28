Cuándo sale Stranger Things 5 parte 2: todo lo que sabemos sobre los próximos episodios de la serie

Entretenimiento

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

El inicio del fin ya está en marcha. Stranger Things 5 debutó el 26 de noviembre en Netflix con los primeros cuatro episodios de su temporada final. Como era previsible, la demanda fue tan alta que la plataforma de streaming experimentó fallas y lentitud durante los primeros minutos, un colapso similar al que ya había ocurrido en estrenos previos de la franquicia.

Con los planes de Vecna sobre la mesa y una creciente amenaza sobre Hawkins, esta primera entrega dejó servida una antesala explosiva para lo que será el Volumen 2, programado para Navidad.

El cronograma de la temporada 5

Como informó Netflix, la temporada final de Stranger Things está compuesta por ocho episodios distribuidos en tres tandas de estreno:

Volumen 1 — 26 de noviembre de 2025

  • Episodio 1: La misión (1 hora, 8 minutos)
  • Episodio 2: La desaparición de Holly (54 minutos)
  • Episodio 3: La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos)
  • Episodio 4: Hechicero (1 hora, 23 minutos)
Holly Wheeler se convierte en
Holly Wheeler se convierte en un personaje clave para la historia (Créditos: Netflix)

Volumen 2 — 25 de diciembre de 2025

  • Episodio 5: Electrochoque
  • Episodio 6: La huida de Camazotz
  • Episodio 7: El puente

Volumen 3 — 31 de diciembre de 2025

  • Episodio 8 (Final): The Rightside Up (Este lado)

Los capítulos se liberarán a las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT en las tres fechas señaladas.

Aquí cabe destacar que el último episodio tendrá un estreno especial en cines. Se proyectará en más de 350 salas de Estados Unidos y Canadá, desde las 8 p. m. del 31 de diciembre y continuando hasta el 1 de enero, de acuerdo con Netflix.

Max reaparece tras los eventos
Max reaparece tras los eventos de la temporada 4 (Netflix)

De qué trata la temporada final

(Spoilers de la parte 1)

La quinta entrega retoma la batalla contra Vecna, quien vuelve a amenazar Hawkins en un plan más retorcido y ambicioso. El villano ha cambiado su patrón respecto a la temporada 4: ya no apunta a adolescentes, sino a niños de entre 9 y 11 años, un eco directo de la desaparición de Will Byers en 1983.

Su figura humana, Henry, reaparece ante Holly Wheeler bajo el alias “Mr. Whatsit”, un hombre encantador que promete proteger a los pequeños de “los monstruos que acechan Hawkins”.

Según contaron los creadores a Deadline, a lo largo de la temporada se explicarán elementos del multiverso introducido en el montaje teatral Stranger Things: The First Shadow, lo que conecta dimensiones como Dimension X con The Upside Down y profundiza la historia del Mind Flayer y Henry Creel.

Los próximos capítulos respnderán más
Los próximos capítulos respnderán más preguntas sobre el pasado de Vecna y las dimensiones paralelas (Créditos: Netflix)

Qué revelará Stranger Things 5 Volumen 2

Los Duffer adelantaron a Deadline que los episodios 5, 6 y 7 serán los encargados de aclarar definitivamente tres grandes misterios que la serie arrastra desde su primera temporada:

1. Por qué Will fue tomado en 1983

El secuestro de Will, según Matt Duffer, está conectado con Holly Wheeler y será explicado de manera completa en la segunda parte. Ambos casos funcionan como reflejos, en línea con la intención de “cerrar el ciclo” iniciado en la primera temporada.

2. Qué es realmente el Upside Down

Ross Duffer adelantó que la comprensión total sobre esta dimensión será revelada “muy temprano en Volumen 2”, un giro que llevan planeando durante diez años. La conexión entre Dimension X, el Upside Down, Vecna y el Mind Flayer será finalmente trazada en pantalla.

3. La naturaleza de los nuevos poderes de Will

Noah Schnapp explicó al medio que las habilidades de su personaje funcionan de un modo “distinto” a los poderes de Eleven. Además admitió que su relación con Vecna le recuerda a la dinámica Harry Potter–Voldemort, una influencia directa que él mismo revisó para preparar sus escenas.

Los poderes de Will se
Los poderes de Will se manifiestan de manera física distinta a los de Eleven, un reto que Schnapp debió construir sin los Duffer en el set (Netflix)

Por otro lado, de acuerdo con Jamie Campbell Bower, Max será “un catalizador” de un evento decisivo en el Volumen 2, posiblemente en el episodio 6, Escape de Camazotz, dirigido por Shawn Levy.

“Es molesto y frustrante para Vecna, considerando que él está tratando de usar a Holly y Max quiere que Holly escape”, comentó el actor.

En el preludio del final, el reparto dice sentirse satisfecho con el destino de sus personajes y el grupo general. Por su parte, Shawn Levy (director y productor ejecutivo) fue completamente optimista y le aseguró a Deadline que el episodio 8 será “uno de los mejores finales de serie jamás filmados”.

