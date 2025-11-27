La madre de Paris Hilton sorprende con un atrevido vestido de encaje a sus más de 60 años

Kathy Hilton deslumbró a sus seguidores de Instagram con un atrevido vestido. (Créditos: Instagram/ Kathy Hilton. REUTERS/Andrew Kelly)

Kathy Hilton celebró un nuevo aniversario de bodas demostrando que el estilo y la seguridad no tienen edad.

La diseñadora, empresaria y figura televisiva de 66 años compartió en su cuenta de Instagram uno de sus atuendos más arriesgados hasta la fecha, una elección que rápidamente generó conversación entre sus seguidores.

Para la ocasión, Kathy optó por un pequeño vestido negro de encaje, ceñido, de mangas largas y con un pronunciado escote que enmarcaba un llamativo collar.

Kathy Hilton usó un vestido de encaje para celebrar su aniversario con Rick Hilton. (Instagram)

El look fue acompañado por unos tacones negros clásicos y su característica melena rubia, esta vez peinada en voluminosos rizos al estilo hollywoodense.

La socialité posó radiante junto a su esposo, Rick Hilton, quien a sus 70 años complementó la imagen con un elegante traje blanco, creando un contraste visual que capturó la atención de sus seguidores.

“Feliz aniversario a mi cita eterna, Rick Hilton”, escribió la estrella de Bravo al compartir la imagen que despertó miles de reacciones.

Además de la fotografía, la famosa publicó un video retro de la pareja acompañado del mensaje: “Bendecida por pasar otro año con el amor de mi vida. Feliz aniversario”.

Kathy Hilton compartió un video antiguo junto a su esposo en su aniversario de bodas. (Instagram)

Kathy y Rick Hilton contrajeron matrimonio el 24 de noviembre de 1979, cuando ella tenía 20 años y él 23 años.

Desde entonces, han construido una de las relaciones más sólidas del círculo social estadounidense, convirtiéndose en padres de cuatro hijos: Paris, de 44 años; Nicky, de 42 años; Barron, de 36 años; y Conrad, de 31 años.

Su unión, que ha resistido la atención mediática y los cambios generacionales, suele ser citada por Kathy como ejemplo de compromiso y complicidad.

Rick y Kathy Hilton llevan casados 46 años. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En diversas entrevistas, la socialité ha explicado el secreto detrás de su larga relación. Para ella, la clave está en pasar tiempo juntos, incluso en los momentos más ocupados.

“No hemos estado separados por más de dos semanas en todos nuestros años de matrimonio”, afirmó en una conversación con PEOPLE, destacando que la conexión diaria es esencial para mantener viva la relación.

Por si fuera poco, Kathy Hilton también mencionó que, en casa, siguen reglas sencillas pero significativas: nunca ir a dormir molestos, decir “te amo” antes de cerrar el día y mantener un toque de misterio y diversión. “Si han tenido un desacuerdo, siempre se arregla antes de dormir”, aseguró.

Kathy Hilton aseveró que siempre arregla sus desacuerdos con su esposo antes de dormir. (REUTERS/Danny Moloshok)

Reflexionando sobre su vida con Rick, Kathy ha señalado que la durabilidad de su relación se debe también a las compañías que han mantenido. “El secreto es rodearse de las personas correctas, con buenos valores y que compartan nuestra visión de la vida”, dijo en 2024.

Para la pareja, el matrimonio no es solo una unión romántica, sino un proyecto compartido que han construido como mejores amigos.