La esposa de Bruce Willis explica cómo vivirán Acción de Gracias en medio de la enfermedad del actor

Emma Heming compartió cómo la familia ha transformado sus tradiciones navideñas tras el diagnóstico de demencia

Emma Heming se sinceró sobre cómo es pasar las fiestas decembrinas junto a Bruce Willis. (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma Heming Willis se prepara para unas nuevas fiestas decembrinas junto a su esposo, Bruce Willis, y toda la familia, un momento del año que, pese a los retos derivados del estado de salud del actor, sigue siendo profundamente significativo para todos.

En una entrevista con a revista PEOPLE, la modelo de 47 años habló en sobre cómo han transformado sus celebraciones navideñas desde el diagnóstico del actor.

“Es alegre. Solo que es diferente”, expresó Heming Willis al describir el ambiente de estas fechas en casa. “A Bruce le encantaba la Navidad y nos encanta celebrarla con él. Simplemente se ve distinta ahora, así que nos hemos adaptado”, añadió.

Emma Heming aseguró que la Navidad con Bruce Willis ahora es diferente. (Instagram/Demi Moore)

La familia vive desde 2022 un proceso complejo tras el diagnóstico de afasia, seguido por demencia frontotemporal (FTD), condición que llevó al icónico protagonista de Duro de matar a retirarse de la actuación.

Desde entonces, Emma se ha convertido en una de las voces públicas más activas en la visibilización de esta enfermedad, utilizando entrevistas, redes sociales y su libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path como herramientas para informar y acompañar a otros cuidadores.

Por si fuera poco, la también actriz reconoció que las fiestas decembrinas pueden ser “muy difíciles” para las familias que conviven con la demencia, pero insistió en que el humor es importante para sobrellevar la situación.

“Creo que es importante poner Duro de matar, porque es una película navideña”, bromeó, en referencia al eterno debate sobre si el clásico de acción protagonizado por su esposo debe considerarse parte del canon festivo.

Para Emma Heming, el humor es importante para sobrellevar la enfermedad de Bruce Willis. (Instagram/Emmahemingwillis)

Más allá del chiste, Emma Heming describió la importancia de redefinir las tradiciones sin perder su esencia.

“Tienes que aprender y adaptarte, crear nuevos recuerdos, incorporar las mismas tradiciones que antes tenías. La vida continúa. Simplemente continúa. La demencia es dura, pero todavía hay alegría en ella", señaló.

Y añadió: “Creo que es importante no pintar una imagen tan negativa. Aún nos reímos. Todavía hay alegría. Solo que se ve diferente”.

Emma Heming señaló que la demencia de Bruce Willis no les ha impedido de disfrutar la vida (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma y Bruce han mantenido una vida familiar discreta y sencilla desde hace años, un estilo que, según ella, se ha convertido en su principal refugio.

Casados desde 2009, comparten dos hijas: Mabel Ray, de 13 años, y Evelyn Penn, de 11 años. A ellas se suman las tres hijas mayores del actor: Rumer, de 37 años, Scout, de 34 años, y Tallulah, de 31 años, fruto de su matrimonio con Demi Moore, quien también se ha mantenido cercana y solidaria en este proceso.

“Es una vida muy simple, en realidad, siempre lo ha sido. Creo que simplemente poder estar presente con él, ese es el gozo. Que yo pueda ser su esposa, con él. Esos son los momentos”, explicó.

Para Emma Heming, la mayor satisfacción es tener a Bruce Willis en casa. (Instagram/Emmahemmingwillis)

Su mensaje, insiste en una idea fundamental: aunque la demencia transforma la dinámica familiar, no elimina la capacidad de los seres queridos para experimentar amor, conexión y momentos de luz.

