Entretenimiento

Elton John enfrenta el mayor desafío de su vida: “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien”

El artista relató cómo la enfermedad transformó su rutina diaria, limitó su participación familiar y lo llevó a buscar apoyo emocional en sus seres queridos y colegas

Guardar
Elton John revela la pérdida
Elton John revela la pérdida de visión en su ojo derecho tras una grave infección ocular durante sus vacaciones en Francia en 2024 (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

El cantante británico Elton John reveló recientemente que perdió la visión en su ojo derecho debido a una grave infección ocular sufrida durante unas vacaciones en Francia en el verano de 2024. Este episodio transformó profundamente tanto su vida cotidiana como su carrera musical, obligándolo a replantear rutinas y relaciones, y poniendo a prueba su fortaleza emocional.

La experiencia de la enfermedad y el cambio de vida

En una entrevista con Variety, citada por People, compartió detalles del proceso. “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. Los últimos 15 meses han sido difíciles porque no he podido ver nada, ni mirar nada, ni leer nada”, afirmó. El artista describió cómo la infección afectó ambos ojos, y desde entonces sus actividades diarias se modificaron de forma radical.

La discapacidad visual de Elton
La discapacidad visual de Elton John transforma su vida cotidiana y profesional, afectando su carrera musical y su rol como padre (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La discapacidad visual no solo alteró su vida profesional, sino también sus momentos familiares y personales. “No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugar al rugby y al fútbol, y ha sido una época muy estresante, porque estaba acostumbrado a disfrutar de todo eso. Es angustiante”, explicó en diálogo con The Times, también citado por People. La ausencia de la visión impactó específicamente en su rol como padre, dificultando su participación activa en las actividades de Zachary y Elijah, sus dos hijos.

El desafío emocional y las estrategias para resistir

El cantante británico, conocido por éxitos como “Your Song”, manifestó que el golpe emocional provocado por la pérdida de visión ha sido devastador y lo obligó a buscar nuevas formas de adaptarse. Reconoció que lo más difícil ha sido la imposibilidad de interactuar plenamente con momentos familiares cotidianos. La imposibilidad de leer, ver rostros familiares y realizar tareas simples incrementó el estrés y la frustración en su vida diaria.

Elton John destaca el impacto
Elton John destaca el impacto emocional de la ceguera y la importancia de la resiliencia ante la adversidad (REUTERS/Jonathan Bachman/File Photo)

Sin embargo, frente a la adversidad, Elton John ha elegido mantener la esperanza. “He tenido la vida más increíble, y hay esperanza. Solo tengo que ser paciente y confiar en que algún día la ciencia me ayudará con esto. Cuando lo logren, estaré bien”. Destacó la necesidad de no perder el ánimo: “No debes perder la esperanza, debes ser estoico, debes ser fuerte y siempre intentar derribar la puerta para mejorar las cosas”.

El papel fundamental del apoyo familiar y de la comunidad musical

En medio de la dificultad, el acompañamiento de sus seres queridos ha resultado esencial. El músico resaltó la compañía incondicional de su esposo, David Furnish, y de sus hijos, así como el respaldo de sus amigos del mundo artístico. “A veces me desanimo, pero en general tengo una familia maravillosa; tengo dos hijos estupendos; lo tengo a él”, señaló, en alusión a Furnish.

Figuras como Paul McCartney y
Figuras como Paul McCartney y Keith Richards acompañan a Elton John con mensajes de aliento y solidaridad (AP/Alberto Pezzali)

El respaldo de colegas y amigos como Paul McCartney, Pete Townshend, Mick Jagger y Keith Richards ha sido realmente conmovedor. “Paul McCartney me llama por FaceTime para ver cómo estoy. Es realmente hermoso. O recibes un correo de Keith Richards que dice: ‘Hola, cariño, ¿cómo estás? Sabes que te queremos’, y eso basta para alegrarme el día”, compartió Elton John.

Resiliencia, gratitud y adaptación frente a la adversidad

A pesar de los obstáculos, el cantante inglés enfatizó la gratitud y su capacidad de adaptación como recursos fundamentales para sobrellevar la nueva situación. “Te emocionas, pero tienes que acostumbrarte, porque tengo la suerte de tener la vida que tengo. Todavía tengo a mi familia maravillosa, y aún puedo ver algo por aquí”, expresó, valorando la visión parcial que conserva.

Elton John subraya la importancia
Elton John subraya la importancia de la esperanza y la paciencia mientras confía en los avances de la ciencia para recuperar la visión (Créditos: Disney+)

La determinación, sumada al amor de su familia y el respaldo de la comunidad musical internacional, han sido clave para que Elton John continúe enfrentando los retos. Su testimonio se ha convertido en un ejemplo de cómo una actitud resiliente y el sostenimiento emocional pueden impulsar a buscar nuevas formas de superar los obstáculos y mantener viva la esperanza, incluso ante la prueba más dura.

Temas Relacionados

Elton JohnPérdida de visiónInfección ocularFranciaDavid FurnishNewsroom BUE

Últimas Noticias

Daddy Yankee le reveló a Ibai el momento que lo marcó para siempre: “Yo estoy vivo de milagro”

En una charla íntima con el streamer español, el artista repasó los episodios de violencia que marcaron su juventud, el atentado que lo dejó con secuelas de por vida y la transformación espiritual que redefinió su carrera

Daddy Yankee le reveló a

Dolph Lundgren reveló secretos del rodaje de Rocky IV y la intensidad de su icónico personaje, Ivan Drago

En una entrevista con The Telegraph, el actor sueco repasó su camino hacia el papel del boxeador soviético que estuvo lleno de obstáculos inesperados, desde una audición fallida hasta una oportunidad única que cambió su carrera

Dolph Lundgren reveló secretos del

Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según una concursante: “Fue aterrador”

Miss Haití reveló las tensiones que se vivieron luego del accidente que dejó a Miss Jamaica fuera de la competencia

Miss Universo culpó a Miss

La madre de Paris Hilton sorprende con un atrevido vestido de encaje a sus más de 60 años

La socialité celebró su aniversario número 46 con Rick Hilton luciendo un sensual atuendo

La madre de Paris Hilton

La única condición que Emma Stone puso para raparse la cabeza en “Bugonia”

La ganadora del Oscar se sinceró sobre el proceso que la llevó a raparse la cabeza y el simbólico apoyo del director.

La única condición que Emma
DEPORTES
Es una figura del deporte

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

En medio de la renovación del plantel, los 12 futbolistas que deben volver a River Plate

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

TELESHOW
El Mono de Kapanga: “No

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

De Soledad Silveyra a Julieta Ortega, las figuras que celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

INFOBAE AMÉRICA

Hong Kong continúa con la

Hong Kong continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 55 muertos

El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presunta obstrucción en la investigación del intento de golpe de Estado de su padre

Nasry Asfura agradeció el apoyo de Trump en la antesala de las elecciones en Honduras: “Firmes para defender nuestra democracia”

Trump anunció que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 por los “terribles abusos” contra los derechos humanos en el país

Paz declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en Bolivia