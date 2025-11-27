Elton John enfrenta el mayor desafío de su vida: “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien”

Elton John revela la pérdida de visión en su ojo derecho tras una grave infección ocular durante sus vacaciones en Francia en 2024 (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

El cantante británico Elton John reveló recientemente que perdió la visión en su ojo derecho debido a una grave infección ocular sufrida durante unas vacaciones en Francia en el verano de 2024. Este episodio transformó profundamente tanto su vida cotidiana como su carrera musical, obligándolo a replantear rutinas y relaciones, y poniendo a prueba su fortaleza emocional.

La experiencia de la enfermedad y el cambio de vida

En una entrevista con Variety, citada por People, compartió detalles del proceso. “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. Los últimos 15 meses han sido difíciles porque no he podido ver nada, ni mirar nada, ni leer nada”, afirmó. El artista describió cómo la infección afectó ambos ojos, y desde entonces sus actividades diarias se modificaron de forma radical.

La discapacidad visual de Elton John transforma su vida cotidiana y profesional, afectando su carrera musical y su rol como padre (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La discapacidad visual no solo alteró su vida profesional, sino también sus momentos familiares y personales. “No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugar al rugby y al fútbol, y ha sido una época muy estresante, porque estaba acostumbrado a disfrutar de todo eso. Es angustiante”, explicó en diálogo con The Times, también citado por People. La ausencia de la visión impactó específicamente en su rol como padre, dificultando su participación activa en las actividades de Zachary y Elijah, sus dos hijos.

El desafío emocional y las estrategias para resistir

El cantante británico, conocido por éxitos como “Your Song”, manifestó que el golpe emocional provocado por la pérdida de visión ha sido devastador y lo obligó a buscar nuevas formas de adaptarse. Reconoció que lo más difícil ha sido la imposibilidad de interactuar plenamente con momentos familiares cotidianos. La imposibilidad de leer, ver rostros familiares y realizar tareas simples incrementó el estrés y la frustración en su vida diaria.

Elton John destaca el impacto emocional de la ceguera y la importancia de la resiliencia ante la adversidad (REUTERS/Jonathan Bachman/File Photo)

Sin embargo, frente a la adversidad, Elton John ha elegido mantener la esperanza. “He tenido la vida más increíble, y hay esperanza. Solo tengo que ser paciente y confiar en que algún día la ciencia me ayudará con esto. Cuando lo logren, estaré bien”. Destacó la necesidad de no perder el ánimo: “No debes perder la esperanza, debes ser estoico, debes ser fuerte y siempre intentar derribar la puerta para mejorar las cosas”.

El papel fundamental del apoyo familiar y de la comunidad musical

En medio de la dificultad, el acompañamiento de sus seres queridos ha resultado esencial. El músico resaltó la compañía incondicional de su esposo, David Furnish, y de sus hijos, así como el respaldo de sus amigos del mundo artístico. “A veces me desanimo, pero en general tengo una familia maravillosa; tengo dos hijos estupendos; lo tengo a él”, señaló, en alusión a Furnish.

Figuras como Paul McCartney y Keith Richards acompañan a Elton John con mensajes de aliento y solidaridad (AP/Alberto Pezzali)

El respaldo de colegas y amigos como Paul McCartney, Pete Townshend, Mick Jagger y Keith Richards ha sido realmente conmovedor. “Paul McCartney me llama por FaceTime para ver cómo estoy. Es realmente hermoso. O recibes un correo de Keith Richards que dice: ‘Hola, cariño, ¿cómo estás? Sabes que te queremos’, y eso basta para alegrarme el día”, compartió Elton John.

Resiliencia, gratitud y adaptación frente a la adversidad

A pesar de los obstáculos, el cantante inglés enfatizó la gratitud y su capacidad de adaptación como recursos fundamentales para sobrellevar la nueva situación. “Te emocionas, pero tienes que acostumbrarte, porque tengo la suerte de tener la vida que tengo. Todavía tengo a mi familia maravillosa, y aún puedo ver algo por aquí”, expresó, valorando la visión parcial que conserva.

Elton John subraya la importancia de la esperanza y la paciencia mientras confía en los avances de la ciencia para recuperar la visión (Créditos: Disney+)

La determinación, sumada al amor de su familia y el respaldo de la comunidad musical internacional, han sido clave para que Elton John continúe enfrentando los retos. Su testimonio se ha convertido en un ejemplo de cómo una actitud resiliente y el sostenimiento emocional pueden impulsar a buscar nuevas formas de superar los obstáculos y mantener viva la esperanza, incluso ante la prueba más dura.