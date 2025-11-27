Ariana Grande reveló historias personales, su relación con Cynthia Erivo y el detrás de escena de Wicked

Ariana Grande revela detalles inéditos sobre su preparación vocal y actoral para interpretar a Glinda en Wicked 2 (captura de video)

En un nuevo episodio del pódcast Good Hang junto a Amy Poehler, Ariana Grande compartió aspectos poco conocidos de su vida y trayectoria. Durante la conversación, la cantante abordó su búsqueda de autenticidad profesional, relató experiencias familiares y explicó el intenso trabajo detrás de su participación en Wicked 2.

El tono relajado y cómplice de la entrevista permitió revelar nuevas facetas de la artista, quien atraviesa una etapa de transición y reflexión sobre su camino profesional.

Grande explicó que, después de años centrada en el pop, logró una conexión más profunda con su arte al explorar nuevos proyectos. “Me siento más conectada conmigo misma y con mi arte desde que empecé a hacer cosas diferentes”, afirmó, al destacar la importancia de seguir impulsos genuinos, incluso cuando estos implican cambios significativos.

Reconocida por su recorrido en el pop, subrayó, sin embargo, su amor permanente por el teatro musical y la comedia, y la importancia de equilibrar esas pasiones con desafíos inéditos. Anticipó además que los próximos años serán muy distintos a los anteriores: “Creo que lo mejor para mi alma y para mi arte es perseguir aquello que se siente correcto en el momento, aunque sea espontáneo”.

La cantante destaca la importancia de la autenticidad y la búsqueda de nuevos desafíos en su carrera artística (Captura de video)

El reto de encarnar a Glinda en Wicked 2

En relación a Wicked 2, Grande detalló el exigente proceso de preparación vocal y actoral que implicó dar vida a Glinda. “Entrené mi voz durante meses para poder interpretar a Glinda, porque su voz es muy diferente a la mía”, relató.

Trabajó a diario con su coach vocal y su entrenadora de actuación, recuperó la técnica operática y el falsete requeridos para el personaje y organizó sus registros interpretativos con tarjetas adhesivas de colores.

La sororidad y el apoyo mutuo con Cynthia en el set de Wicked refuerzan la importancia de la colaboración femenina (Universal Pictures)

El rodaje simultáneo de ambas partes de la película sumó complejidad, ya que debía mantener distinciones claras entre las etapas vocales y emocionales del personaje. Grande enfatizó la importancia de la honestidad emocional en la interpretación, especialmente en escenas musicales donde la vulnerabilidad se refleja en la voz.

Comedia y lazos familiares en la vida de Ariana Grande

La comedia y el vínculo con Saturday Night Live (SNL) fueron temas centrales en la charla. Desde la infancia, la comedia —influida por figuras como Jim Carrey y Adam Sandler— fortaleció el acercamiento familiar. “Mi película favorita era Best in Show. Desde muy joven, la comedia me hizo sentir cerca de mi familia”, recordó.

En SNL vivió experiencias memorables, como la creación de sketches inspirados en situaciones familiares y colaboraciones con amigos como Bowen Yang. Grande explicó que la disposición a exponerse y a mostrarse vulnerable resulta esencial tanto para el humor como para la música. Entre las anécdotas, mencionó un sketch no emitido que su padre disfruta cada día y la satisfacción de sostener propuestas propias en el show.

La familia de Arianna Grande, de raíces italianas, ha sido un pilar incondicional. La cantante evocó cenas ruidosas, partidas de cartas los domingos y relatos sobre su madre, su hermano Frankie y sus abuelos.

Ariana Grande comparte rituales personales de autocuidado, como los baños largos y el uso de productos efervescentes (captura de video)

Entre los recuerdos más entrañables mencionó la reacción de su abuela cuando Frankie salió del armario: una respuesta inmediata de total comprensión y cariño. “Eso es lo que deseas para cada niño, que tenga ese tipo de amor instantáneo y aceptación”, reflexionó. También recordó la actitud despreocupada de su abuelo, siempre enfocado en el bienestar familiar.

Admiración por colegas y alianzas en el set

En cuanto a referentes y colaboraciones, Grande expresó admiración por Mariah Carey y Lady Gaga. “Cada vez que cruzo caminos con Mariah, tengo que pellizcarme. Es un sueño”, confesó, y valoró el sentido del humor y la creatividad de Carey.

También resaltó la sororidad en la industria, especialmente en su vínculo con Cynthia, compañera de reparto en Wicked. Ambas establecieron un pacto de apoyo durante el rodaje y se comprometieron a mantener una comunicación abierta: “Quería que supiera que no hay nada que no podamos hablar, que no tiene que enfrentar nada sola”, indicó Grande. La entrevista permitió conocer detalles personales: la artista disfruta de los baños largos como ritual de autocuidado y productividad, y prefiere productos de baño efervescentes

Ariana Grande destaca la sororidad en la industria musical y su relación de apoyo con Cynthia en Wicked (REUTERS/Jack Taylor)

Habló sobre su estatura —1,57 metros—, reconoció que a veces quisiera alcanzar objetos más altos, pero disfruta su tamaño. Entre sus disfraces favoritos eligió los inspirados en Best in Show y en un episodio de The Twilight Zone. En la cocina, se declaró amante de la pasta marinara de receta familiar.

Al finalizar, Grande reiteró el valor de la aceptación y el amor incondicional en la familia y la sociedad, deseando que todos los niños puedan experimentar esos vínculos de apoyo y reconocimiento desde el primer momento de sus vidas.