Estreno de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix: desde qué hora se podrá ver en Argentina

La quinta y última temporada de Stranger Things llega a Netflix con un esquema de estrenos escalonados que marcarán el desenlace de la exitosa serie esperada por sus seguidores hace tiempo.

A qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

La temporada 5 de Stranger Things se estrena en Netflix el 26 de noviembre a las 22:00 en Argentina

La esperada última temporada de Stranger Things tendrá un lanzamiento diferente respecto a sus entregas anteriores. Netflix optó por dividir la quinta temporada en tres volúmenes, cuyos episodios estarán disponibles de manera escalonada, sincronizados a nivel global. Para Argentina, todos los capítulos se estrenarán a las 22:00 horas, permitiendo a los seguidores argentinos disfrutar de cada entrega en simultáneo con otros países.

Qué se sabe sobre la temporada 5 de Stranger Things

Los protagonistas de Stranger Things buscan detener a Vecna mientras Hawkins permanece en cuarentena militar (Créditos: Netflix)

La quinta temporada de Stranger Things sitúa la acción en el otoño de 1987, con Hawkins profundamente afectada por los eventos ocurridos en la entrega anterior. Los portales interdimensionales, abiertos en el final de la cuarta temporada, mantienen a la ciudad atrapada bajo situaciones anómalas y peligrosas. Ante este panorama, los protagonistas vuelven a reunirse con un objetivo claro: dar con el paradero de Vecna (interpretado por Jamie Campbell Bower) y evitar que sus planes continúen creciendo hasta tornarse imposibles de detener.

Mientras Vecna permanece oculto y sin rastro, las autoridades militares disponen que Hawkins entre en cuarentena, lo que añade una nueva capa de conflicto. En paralelo, Once (Millie Bobby Brown) se esconde y enfrenta una persecución renovada, obligada a permanecer fuera del radar de quienes la buscan. El aniversario de la desaparición de Will (Noah Schnapp) se aproxima, sirviendo de recordatorio sobre la persistencia y el peligro renovado de las amenazas del Otro Lado.

El relato de esta temporada final apunta a un enfrentamiento definitivo con el antagonista principal, mientras los personajes se ven obligados a tomar decisiones cruciales en un ambiente cada vez más hostil. Los elementos sobrenaturales y la presión de las fuerzas armadas actúan como motores del argumento, desarrollando una conclusión marcada por un contexto de emergencia y desesperación.

El reparto de la temporada 5

El elenco principal de Stranger Things regresa junto a nuevas incorporaciones como Linda Hamilton y Nell Fisher (REUTERS/Daniel Cole)

La última temporada de Stranger Things reúne a casi todos los actores principales que han dado vida al universo de Hawkins desde el inicio de la serie. Entre los regresos confirmados están Winona Ryder, en el papel de Joyce Byers, y David Harbour como Jim Hopper, reafirmando la presencia de figuras centrales en la narrativa. Se suman Millie Bobby Brown, quien encarna a Once, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Gaten Matarazzo en el rol de Dustin Henderson, y Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, consolidando la continuidad del grupo protagonista.

Noah Schnapp aparece nuevamente como Will Byers, acompañado por Sadie Sink en el papel de Max Mayfield. Natalie Dyer y Charlie Heaton retoman como Nancy y Jonathan Byers, respectivamente. Completan el círculo principal Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair) y Brett Gelman (Murray), todos con roles fundamentales para el desenlace de la historia. Entre los antagonistas regresa Jamie Campbell Bower encarnando a Vecna, mientras que Cara Buono y Amybeth McNulty ven continuidad en sus papeles como Karen Wheeler y Vickie.

En cuanto a las novedades del reparto, la serie incorpora a Nell Fisher interpretando la versión adolescente de Holly Wheeler. Jake Connelly y Alex Breaux se suman como Derek Turnbow y el Teniente Akers. Destaca, además, la incorporación de Linda Hamilton, reconocida por su actuación en la saga Terminator, quien interpretará a la Doctora Kay, una agente del gobierno cuya misión es capturar a Once. Estos nuevos personajes amplían el universo de Hawkins y prometen aportar giros significativos al desarrollo de la trama en esta temporada conclusiva.

Cuándo se estrenan los otros dos volúmenes de la temporada 5

El estreno escalonado de Stranger Things en Netflix convierte el desenlace de la serie en un evento global para los fanáticos (Créditos: Netflix)

La temporada final de Stranger Things tiene una estructura de lanzamiento en tres partes que define cuándo se podrá ver cada uno de los volúmenes restantes tras el estreno inicial. Según el cronograma confirmado, el Volumen 2, que incluye los episodios 5, 6 y 7, estará disponible en Argentina a partir del 25 de diciembre a las 22 horas, el mismo día de Navidad. Por su parte, el Volumen 3, conformado exclusivamente por el episodio final, tendrá su lanzamiento el 31 de diciembre a las 22 horas, coincidiendo con la víspera de Año Nuevo.

En cuanto a la cantidad de capítulos, la temporada 5 está compuesta por un total de ocho episodios, que Netflix distribuirá en estos tres volúmenes: el primero se estrena el 26 de noviembre; el segundo el 25 de diciembre; y el final, el 31 de diciembre. La duración de los episodios marca una diferencia respecto a temporadas anteriores, ya que cada uno tiene una extensión superior a lo habitual. Por ejemplo, el primer capítulo, “The Crawl”, dura 68 minutos, mientras que los episodios posteriores alcanzan duraciones que van desde los 54 minutos hasta las casi tres horas para el cierre titulado “The Rightside Up”.

Esta estructura de estrenos escalonados y episodios largos ha sido diseñada para que la conclusión de Stranger Things sea vista mundialmente como un evento, reforzando la expectativa y el alcance internacional de la serie.