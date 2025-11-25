La suegra de Selena Gomez sufrió una invasión por hombres enmascarados a su casa de Los Ángeles

La casa de Sandra Levin fue allanada a unos meses de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco. (Instagram)

La tranquilidad del vecindario de Studio City, en Los Ángeles, se vio interrumpida recientemente por un alarmante intento de allanamiento en la casa de Sandra Levin, madre del productor musical Benny Blanco.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. en una residencia ubicada sobre Shadyglade Avenue, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a NBC 4.

De acuerdo con los primeros reportes, la suegra de Selena Gomez se encontraba sola en el domicilio cuando dos hombres con ropa oscura y máscaras irrumpieron en la vivienda tras forzar una puerta corrediza de vidrio.

Al escuchar el ruido del cristal romperse, la madre del reconocido productor reaccionó de inmediato y corrió escaleras arriba y se encerró en un baño dentro de una de las habitaciones.

Sandra Levin se escondió mientras un grupo de hombres entraba a su casa. (Captura de video)

Desde allí, según informó la policía, logró escuchar los pasos de los intrusos mientras estos subían y abrían puertas en el segundo piso. Cuando Sandra Levin entreabrió la puerta del baño para evaluar la situación, los sospechosos la vieron y huyeron rápidamente del lugar. No se registraron heridos ni objetos robados.

Imágenes obtenidas por KTLA5 mostraron a agentes inspeccionando la entrada de vidrio astillada, con fragmentos cayendo mientras revisaban la zona.

Fuentes policiales citadas por Page Six aseguraron que los intrusos activaron el sistema de alarma antes de escapar, lo que permitió que la policía llegara poco después, aunque los sospechosos ya habían desaparecido.

Hasta el momento, no está claro si estaban armados. Las autoridades continúan investigando y no se han reportado detenciones.

La policía aún no detiene a algún sospechoso del allanamiento. (Captura de video)

El preocupante incidente se produjo apenas dos meses después de que Benny Blanco, de 37 años, contrajera matrimonio con Selena Gomez en una ceremonia íntima realizada el 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

La boda reunió a unas 170 personas, entre ellas familiares, amigos cercanos y varias celebridades, como Taylor Swift, Paul Rudd, Steve Martin, Martin Short y Paris Hilton. Gomez, de 33 años, lució tres vestidos personalizados de Ralph Lauren, mientras que Blanco vistió un esmoquin del mismo diseñador.

La celebración, según allegados, fue sencilla, con una decoración ecléctica muy al estilo del productor, que incluyó alfombras en el piso debido a su costumbre de no usar zapatos.

Tras la boda, la cantante compartió fotografías del evento en Instagram, donde Blanco dejó un tierno comentario: “Mi esposa en la vida real”. La pareja, que hizo pública su relación en 2023, continúa disfrutando de los primeros meses de matrimonio.

Benny Blanco compartió algunas imágenes de su boda con Selena Gomez. (Instagram/Benny Blanco)

Lejos de los reflectores, Blanco ha hablado abiertamente sobre la estrecha relación que mantiene con su madre, quien ahora enfrenta las secuelas emocionales del incidente en Studio City.

En entrevistas pasadas, el productor ha descrito a Sandra Levin como su “mejor amiga”, relatando cómo ambos comparten rutinas familiares como visitar el mercado local los domingos, cocinar juntos y ponerse al día sobre sus vidas.

También ha contado que su madre, amante de las flores, tenía una habitación llena de orquídeas que él le regalaba cada año en el Día de las Madres.

Benny Blanco tiene una fuerte relación con su madre. (Instagram)

Asimismo, el productor musical ha reconocido la influencia de Levin en su vida profesional y personal. En una entrevista con InStyle, recordó cómo ella le ofrecía consejos sobre relaciones cuando él era adolescente y la manera en que su pasión por el arte y la música contribuyó a formar su propio camino creativo.

Hasta el momento ni Sandra Levin ni Benny Blanco han dado declaraciones oficiales sobre el incidente