Assassin’s Creed ya tiene protagonista confirmado: qué se sabe sobre la saga

Netflix confirma a Toby Wallace como el primer protagonista de la serie live action de "Assassin’s Creed" (REUTERS/Aude Guerrucci)

Netflix ha dado un paso clave en la producción de la esperada serie live action de Assassin’s Creed al anunciar el fichaje de Toby Wallace como su primer protagonista. El actor británico, conocido por su participación en la tercera temporada de Euphoria, se convierte así en la primera incorporación oficial al reparto de una de las adaptaciones más anticipadas del universo de los videojuegos, según informó Hobby Consolas.

Detalles sobre la producción y el posible escenario

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial de Netflix en X (ex Twitter), donde se destacó la entrada de Wallace en el mundo de Assassin’s Creed. El intérprete, nacido en Londres en 1995, ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a su papel en Euphoria y su participación en Pistol, la serie dirigida por Danny Boyle sobre la banda punk Sex Pistols.

Además, Wallace ha formado parte de producciones cinematográficas como Bikeriders: La ley del asfalto, Eden y Hotel Royal, consolidando una trayectoria ascendente en cine y televisión.

Por el momento, no se ha revelado qué personaje interpretará Wallace. Sin embargo, Hobby Consolas señala que existen pistas sobre el escenario principal de la serie: el rodaje está programado para comenzar en 2026 y tendrá lugar en Italia, lo que sugiere una posible inspiración en Assassin’s Creed II, la entrega de la franquicia ambientada en el Renacimiento italiano y protagonizada por Ezio Auditore, uno de los personajes más emblemáticos de Ubisoft.

La ambientación en Italia sugiere que la serie de "Assassin’s Creed" podría inspirarse en la exitosa entrega del Renacimiento protagonizada por Ezio Auditore

Trama del videojuego “Assassin’s Creed II”

Mientras el usuario se sumerge en la piel de Ezio Auditore da Firenze, la Italia renacentista sirve como escenario para una amplia exploración de ciudades emblemáticas, donde la mecánica de juego abarca acción, sigilo y gestión económica.

Bajo este contexto, Desmond Miles queda conectado a un Animus diseñado por la Hermandad de los Asesinos, distinto a los dispositivos de Abstergo, con el objetivo de revivir los recuerdos de Ezio tras haber huido de los laboratorios de Abstergo junto a Lucy Stillman, quien actúa de infiltrada en la empresa.

Alineado con los intereses de los Asesinos, Desmond Miles busca desmantelar a Abstergo y a los Templarios contemporáneos. El relato gira en torno a la traición sufrida por la familia de Ezio y la entrada del protagonista en la Hermandad, impulsado por el deseo de vengar la muerte de sus parientes.

Assassin’s Creed II, desarrollado por Ubisoft Montreal y distribuido por Ubisoft, llegó inicialmente a PlayStation y Xbox 360 en 2009. Las versiones para PC y Mac estuvieron disponibles a partir de 2010. La obra constituye una secuela directa de Assassin’s Creed.

Equipo creativo y cambios en la producción

La película live action de "Assassin’s Creed" fue protagonizada por Michael Fassbender en 2016 (foto: IMDb)

En cuanto al equipo creativo, la serie cuenta actualmente con Robert Patino, conocido por su trabajo en Westworld, y David Wiener, responsable de Halo, como showrunners. Ambos asumieron el liderazgo tras la salida de Jeb Stuart en 2023, quien dejó el proyecto por diferencias creativas, según detalló Hobby Consolas.

El proyecto de Assassin’s Creed en Netflix forma parte de una estrategia más amplia de colaboración entre la plataforma y Ubisoft, iniciada en 2020. Además de la serie de imagen real, Netflix prepara una adaptación animada de la franquicia y planea incorporar un videojuego de la saga a su servicio Netflix Games.

Otros proyectos de Ubisoft

Paralelamente, Ubisoft continúa expandiendo su presencia en televisión con otras franquicias, como Far Cry, que tendrá su propia serie en Hulu bajo la dirección de Noah Hawley.

A medida que avanza la producción, se espera que en los próximos meses se anuncien nuevos detalles sobre el reparto, la trama y la estructura de episodios de la serie de Assassin’s Creed. Por ahora, la fecha de estreno permanece sin definir, mientras crece la expectativa entre los seguidores de la saga y los suscriptores de Netflix, según concluyó Hobby Consolas.