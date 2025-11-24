La Miss Costa de Marfil 2025 renunció a su título tras perder contra Fátima Bosch en Tailandia

Olivia Yacé señaló que los valores del Miss Universo no se alinean con los suyos. (Instagram/Olivia Yacé)

La sorpresiva decisión de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025, ha sacudido al mundo de los concursos de belleza. Este lunes 24 de noviembre, la finalista del certamen celebrado en Tailandia anunció su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier futura vinculación con la organización internacional.

Su mensaje, divulgado a través de Instagram, deja claro que su determinación responde a un profundo compromiso personal con los valores que, afirma, orientan su vida y su carrera.

Yacé, una de las grandes favoritas del público y del jurado, aseguró que el camino que ha recorrido dentro de los concursos le permitió demostrar su fortaleza y capacidad de superar obstáculos.

Sin embargo, enfatizó que continuar en el certamen implicaría comprometer principios que considera innegociables.

Olivia Yacé declaró que deja su titulo de Miss Costa de Marfil porque no se alinea con sus valores. (Instagram)

“Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, expresó.

La marfileña, cuya participación en Miss Universe 2025 estuvo marcada por momentos de notable emoción —incluyendo uno en que rompió en llanto en pleno escenario mientras era apoyada por sus compañeras—, reiteró que su mayor aspiración siempre ha sido convertirse en un modelo a seguir.

“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, afirmó.

Su renuncia al título regional, explicó, es un paso necesario para dedicarse plenamente a la defensa de las causas que considera cruciales. “Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, escribió.

Olivia Yacé afirmó que se centrará en defender sus valores. (Instagram/Olivia Yacé)

También dirigió un poderoso mensaje a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente, instándolas a seguir ocupando espacios históricamente vedados.

“Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, señaló.

La decisión de Olivia Yacé se produce en un contexto ya tenso para la organización de Miss Universe. Este año, la corona fue entregada a la mexicana Fátima Bosch, cuya victoria ha estado rodeada de controversias.

La coronación de Fatima Bosch en Miss Universo 2025 ha estado llena de controversias. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

El incidente que se hizo viral entre Bosch y el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, así como los presuntos vínculos comerciales entre su padre, Bernardo Bosch Hernández, y el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, han generado una ola de cuestionamientos sobre la integridad del proceso.

Rocha Cantú, por su parte, negó este lunes todas las acusaciones de fraude y anunció acciones legales contra los medios que, a su juicio, han difundido información difamatoria.

En su comunicado, Yacé también tuvo palabras de reconocimiento para Bosch, a quien felicitó por su coronación, y para Miss Jamaica, Gabrielle Henry, deseándole una pronta recuperación tras su aparatosa caída durante la ronda preliminar en Tailandia.

Olivia Yacé le deseó una pronta recuperación a Miss Jamaica tras su terrible caída en la gala preliminar (Miss Universe/vía X)

La marfileña se despidió agradeciendo al público que la ha apoyado desde sus inicios y asegurando que su retiro del certamen no marca un fin, sino una transición hacia un nuevo propósito.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar”. indicó.