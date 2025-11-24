Entretenimiento

La Miss Costa de Marfil 2025 renunció a su título tras perder contra Fátima Bosch en Tailandia

Olivia Yacé se desvinculó del título alegando que el certamen ya no refleja los valores que quiere defender

Guardar
Olivia Yacé señaló que los
Olivia Yacé señaló que los valores del Miss Universo no se alinean con los suyos. (Instagram/Olivia Yacé)

La sorpresiva decisión de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025, ha sacudido al mundo de los concursos de belleza. Este lunes 24 de noviembre, la finalista del certamen celebrado en Tailandia anunció su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier futura vinculación con la organización internacional.

Su mensaje, divulgado a través de Instagram, deja claro que su determinación responde a un profundo compromiso personal con los valores que, afirma, orientan su vida y su carrera.

Yacé, una de las grandes favoritas del público y del jurado, aseguró que el camino que ha recorrido dentro de los concursos le permitió demostrar su fortaleza y capacidad de superar obstáculos.

Sin embargo, enfatizó que continuar en el certamen implicaría comprometer principios que considera innegociables.

Olivia Yacé declaró que deja
Olivia Yacé declaró que deja su titulo de Miss Costa de Marfil porque no se alinea con sus valores. (Instagram)

“Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, expresó.

La marfileña, cuya participación en Miss Universe 2025 estuvo marcada por momentos de notable emoción —incluyendo uno en que rompió en llanto en pleno escenario mientras era apoyada por sus compañeras—, reiteró que su mayor aspiración siempre ha sido convertirse en un modelo a seguir.

“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, afirmó.

Su renuncia al título regional, explicó, es un paso necesario para dedicarse plenamente a la defensa de las causas que considera cruciales. “Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, escribió.

Olivia Yacé afirmó que se
Olivia Yacé afirmó que se centrará en defender sus valores. (Instagram/Olivia Yacé)

También dirigió un poderoso mensaje a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente, instándolas a seguir ocupando espacios históricamente vedados.

“Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, señaló.

La decisión de Olivia Yacé se produce en un contexto ya tenso para la organización de Miss Universe. Este año, la corona fue entregada a la mexicana Fátima Bosch, cuya victoria ha estado rodeada de controversias.

La coronación de Fatima Bosch
La coronación de Fatima Bosch en Miss Universo 2025 ha estado llena de controversias. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

El incidente que se hizo viral entre Bosch y el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, así como los presuntos vínculos comerciales entre su padre, Bernardo Bosch Hernández, y el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, han generado una ola de cuestionamientos sobre la integridad del proceso.

Rocha Cantú, por su parte, negó este lunes todas las acusaciones de fraude y anunció acciones legales contra los medios que, a su juicio, han difundido información difamatoria.

En su comunicado, Yacé también tuvo palabras de reconocimiento para Bosch, a quien felicitó por su coronación, y para Miss Jamaica, Gabrielle Henry, deseándole una pronta recuperación tras su aparatosa caída durante la ronda preliminar en Tailandia.

Olivia Yacé le deseó una
Olivia Yacé le deseó una pronta recuperación a Miss Jamaica tras su terrible caída en la gala preliminar (Miss Universe/vía X)

La marfileña se despidió agradeciendo al público que la ha apoyado desde sus inicios y asegurando que su retiro del certamen no marca un fin, sino una transición hacia un nuevo propósito.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar”. indicó.

Temas Relacionados

Miss UniversoMiss Universo África y OceaníaFátima BoschOlivia Yacéentretenimiento

Últimas Noticias

“I’ll be back”, la frase que quiso evitar Arnold Schwarzenegger y se convirtió en leyenda en Terminator

La decisión de mantener la línea original en el guion, impulsada por James Cameron pese a las dudas del actor, convirtió aquellas simples palabras en un ícono del cine y la cultura popular

“I’ll be back”, la frase

Cómo abandonar el cigarrillo renovó a Bill Nighy y terminó inspirándolo a lanzar Ill-Advised, el podcast más sincero de su carrera

Con humor, autocrítica y una honestidad poco habitual, el actor británico presentó un espacio donde responde dudas cotidianas, comparte su nueva vida libre de humo y convierte la incomodidad en entretenimiento

Cómo abandonar el cigarrillo renovó

Lo que nadie cuenta sobre el verdadero motor detrás del camino de Kevin Hart: “No hay éxito sin fracaso”

Detrás de cada logro y racha ascendente, el comediante comparte cómo enfrentó adversidades, aprendió de sus errores y cultivó una mentalidad perseverante que le permitió abrir puertas inesperadas en la industria del entretenimiento y los negocios

Lo que nadie cuenta sobre

Matthew McConaughey reveló su filosofía de crecimiento: “La mayoría de mis grandes avances espirituales han llegado en viajes solitarios”

El actor y escritor estadounidense compartió en el pódcast “This Past Weekend” cómo la introspección y el aislamiento fueron claves en su desarrollo personal y profesional, inspirando a otros a buscar el autodescubrimiento

Matthew McConaughey reveló su filosofía

Un demo original de Mariah Carey sale a la luz tras 35 años

La pieza histórica, que incluye versiones inéditas y colaboraciones claves del primer álbum de la cantante, podría alcanzar los 20.000 dólares según estimaciones

Un demo original de Mariah
DEPORTES
Se quedaron parados en protesta

Se quedaron parados en protesta por el arbitraje y cayeron 6-0: el reclamo de los jugadores de un equipo argentino que se hizo viral

Faustino Oro, el niño récord del ajedrez, va por una nueva hazaña en Buenos Aires

La historia de Vijay Amritraj, el tenista que conquistó Hollywood tras vivir los cuartos de final en Wimbledon

Vestuarios compartidos y nuevos desafíos familiares: así LeBron y Bronny James hacen historia en los Lakers

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

TELESHOW
Damián Betular señaló el insólito

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron con un divertido baile que encendió a sus seguidores

Ana Rosenfeld opinó sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: “Lo hace por resentimiento y por despecho”

La China Ansa mostró la intimidad del álbum familiar a un mes del nacimiento de su segundo hijo Rafael

INFOBAE AMÉRICA

Los terroristas de la Yihad

Los terroristas de la Yihad Islámica hallaron el cuerpo de otro de los rehenes israelíes asesinados en Gaza

Estados Unidos plantea reducir los aranceles al acero europeo si la Unión Europea revisa las leyes digitales

Donald Trump elogió el vínculo con China tras su llamada con Xi Jinping y anunció que viajará a Beijing en abril

Se terminó lo “woke”: es el turno de la rabia

“Cartas para la vida”: el libro que transforma la angustia en esperanza con las enseñanzas del Rebe de Lubavitch