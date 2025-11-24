“Creo que las mujeres, al envejecer, se vuelven más jugosas”: la respuesta de Kate Winslet al juicio mediático y la presión estética

Kate Winslet desafía los estereotipos de edad y defiende que las mujeres se vuelven más poderosas y auténticas con los años (YouTube: How To Fail with Elizabeth Day)

En una conversación íntima, en el pódcast How To Fail with Elizabeth Day, Kate Winslet, protagonista de Titanic, compartió cómo el escrutinio público y la presión social influyeron en su percepción personal y profesional, al tiempo que resaltó la importancia de la autenticidad y el apoyo familiar.

“Tuve que aprender a hablarme con más cariño”. Con esta confesión, la actriz británica de 48 años abrió una de sus entrevistas más sinceras.

Durante el repaso de su trayectoria, Winslet abordó las críticas a su cuerpo, el desafío de desarrollarse en una industria exigente y la relevancia de la autoaceptación, en un testimonio que dialoga con los debates actuales sobre salud mental e imagen corporal.

El peso de la mirada mediática y la autoaceptación

La protagonista de Titanic se identifica con Lee Miller, la fotógrafa de guerra, y resalta el valor de la reinvención profesional (Paramount/20th Century Studios)

Reconocida por sus trabajos en películas como Titanic, The Reader y la reciente Lee, Winslet reflexionó sobre la presión que enfrentan las mujeres al envejecer y cómo evolucionó su percepción de sí misma y su poder.

“Estamos tan condicionadas, las mujeres en nuestros 40, a pensar: ‘Bueno, me estoy acercando al final’. Crees que vas a pasar la menopausia, que dejarás de tener sexo, que tu piel se va a arrugar, que tus pechos van a caer. Pero, primero, ¿y qué? Y segundo, es solo condicionamiento”, afirmó la actriz en la entrevista.

“Creo que las mujeres, a medida que envejecen, se vuelven más jugosas, más sexis, más arraigadas en su verdad y en quienes son, y más poderosas, más capaces de caminar por el mundo y preocuparse menos. Y eso es algo empoderador”, agregó Winslet al profundizar en su vivencia.

Winslet denunció las críticas a su cuerpo tras el éxito de Titanic y destaca la importancia de la autoaceptación y la salud mental

La presión mediática y las críticas a su físico acompañaron a Winslet desde sus primeros éxitos. Tras el fenómeno global de Titanic, recordó cómo la prensa británica la sometió a un escrutinio implacable. “Miro atrás y pienso: ‘Dios mío, ¿cómo permitieron las personas a mi alrededor que eso sucediera?’ Era como si tu privacidad ya no te perteneciera y fueras un blanco fácil, sobre todo para la prensa británica”, relató.

“Yo siempre tuve una figura normal, nunca tuve problemas con mi físico, me sentía fuerte y clara respecto a mi cuerpo. Solo cuando los medios decidieron que tenía sobrepeso, siendo una talla 10, 12 o 14, empecé a sentirme reactiva y a la defensiva”, explicó la actriz.

La actriz lamentó no haberse manifestado antes contra aquel trato. “Ahora es un movimiento, y me siento orgullosa de formar parte de él, pero ojalá hubiese defendido más mi posición y llamado la atención sobre el lenguaje abusivo. Quizás eso habría inspirado a otras actrices a hacer lo mismo y acelerado el cambio”, reflexionó.

La actriz británica reveló cómo el escrutinio mediático y la presión social influyeron en su percepción personal y profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

También compartió el impacto emocional de la fama repentina: “Recuerdo esconderme en un armario porque podía oír a los paparazzi gritando fuera de mi piso. No sabía cómo apagar ese ruido, así que me metí en un armario”.

El valor del entorno familiar y la reinvención profesional

Pese a las dificultades, Winslet destacó el rol fundamental de su familia: “Siempre tuve la suerte de contar con una familia estupenda. Mi padre es un personaje hilarante y realista, y mi madre hizo todo lo que una madre puede hacer. Mis hermanos siempre me trataron igual, y eso fue un gran equilibrador”, explicó en la conversación difundida por YouTube.

El crecimiento y la reinvención profesional la acompañaron a lo largo de su carrera. Se reconoció en el personaje de Lee Miller, la fotógrafa de guerra a la que interpreta y produce en Lee.

El apoyo familiar fue clave para Kate Winslet frente a la fama repentina y el acoso de la prensa británica (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Todo sobre Lee fue realmente difícil. Era una mujer valiente, no sin miedo, pero increíblemente decidida a revelar la verdad y dar voz a quienes no la tenían. Me sorprendió lo parecida que me sentía a ella como mujer de mediana edad, con el coraje de ir a la guerra sola y reinventarse completamente. Quisimos cambiar la narrativa y mostrar la década más profunda de su vida, la que la definió”, expresó.

Maternidad, honestidad y nuevos paradigmas en la industria

La maternidad y la conciliación familiar fueron determinantes en sus decisiones. “Siempre fue un reto, sobre todo cuando mis hijos eran pequeños y tenían padres diferentes. Tenía que ser su constante, como cualquier madre, pero es mucho más difícil cuando tienes una carrera. Hubo cosas que quise hacer y supe que no era el momento, porque lo más importante siempre fueron los niños”, confesó Winslet.

Subrayó que es vital elogiar a las hijas por su autenticidad y fortaleza: “Si no les decimos que son hermosas y que estamos orgullosas de quienes son, puede que no lo escuchen de nadie más, así que hay que decirlo”.

Winslet subrayó la importancia de elogiar la autenticidad y fortaleza de las hijas para fomentar la autoestima femenina (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

En cuanto a sus propias dudas, compartió: “La gente me pregunta si quiero dirigir, y siempre respondo: ‘Por favor, no me lo pidan, no todavía’. Dirigir es un compromiso enorme y siempre tuve una familia. Pero cuanto más tiempo paso sin hacerlo, más siento que estoy defraudando a otras mujeres. Siento esa urgencia en nombre de la hermandad”.

Además, reconoció avances tras el movimiento Me Too y advirtió que la industria sigue siendo un ámbito dominado por hombres: “Las mujeres están aprendiendo a caminar por el mundo creyendo que tienen tanto derecho como sus colegas masculinos, y cuanto más lo hacemos, más inspiramos a otras a hacerlo”.

Al final de la entrevista, Winslet dejó una reflexión sobre la integridad y la amabilidad, especialmente en tiempos complicados. Para la actriz, liderar con honestidad y empatía puede marcar la diferencia en un mundo cada vez más desafiante.