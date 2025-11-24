Beyoncé deslumbró en la Fórmula 1: el look que se robó todas las miradas en el Gran Premio de Las Vegas

Beyoncé y un look que revolucionó la Fórmula 1 de Las Vegas

Las redes sociales celebran los estilismos de Beyoncé, quien compartió su experiencia en Instagram y recibió elogios por los looks que desplegó en la Fórmula 1

La aparición de Beyoncé y Jay-Z en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, el sábado 22 de noviembre de 2025, se convirtió en uno de los momentos más destacados del evento, tanto por el impacto visual de la cantante como por la relevancia deportiva de la jornada, que concluyó con la victoria de Max Verstappen.

La presencia de la pareja en el paddock atrajo la atención de los asistentes y la prensa, y generó una ola de reacciones en redes sociales y entre las celebridades presentes, consolidando la fusión entre cultura pop, moda y deporte en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario automovilístico.

Beyoncé y Jay-Z deslumbran en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas con looks de alta costura y presencia estelar - (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Beyoncé y Jay-Z sorprendieron al público con su llegada al circuito, acaparando los flashes (y las miradas) de los fotógrafos, además del interés de los aficionados.

La cantante, de 44 años, y el productor musical, de 55, desfilaron por las zonas exclusivas del evento, donde coincidieron con otras figuras destacadas como Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Naomi Campbell, Cynthia Erivo, Louis Tomlinson, Gordon Ramsay y Nina Dobrev.

La expectación aumentó a medida que Beyoncé lucía dos atuendos de alta costura inspirados en la estética de los pilotos de carreras, reafirmando su estatus como referente de estilo y tendencia.

Beyoncé impone tendencia con dos atuendos inspirados en la estética de los pilotos, firmados por Louis Vuitton y Ferrari - (X)

El primer look de Beyoncé, consistió en un mono largo de cuero tricolor —blanco, rojo y negro— firmado por Louis Vuitton, adornado con parches y acabado patchwork.

La prenda, ceñida a su figura y con la cremallera frontal ligeramente abierta, se combinó con botas negras de punta, mitones rojos, gafas de sol estilo aviador y un bolso a juego. La cantante completó el conjunto con su característica melena rubia en grandes rizos definidos, aportando dramatismo a su imagen.

Más tarde, la artista cambió a un segundo atuendo dominado por el rojo: un mono corto con microshorts y escote pronunciado, decorado con el escudo de Ferrari, acompañado de un abrigo largo de látex, guantes, medias de rejilla y peep toes de plataforma. Este look, también personalizado, incluyó accesorios como un minibolso negro y una gorra de la escudería italiana.

La aparición de Beyoncé y Jay-Z en el paddock atrajo la atención de celebridades, prensa y aficionados en el circuito de Las Vegas - (AFP)

La repercusión de los estilismos de Beyoncé se reflejó de inmediato en las redes sociales. La propia cantante compartió en Instagram videos de su experiencia, incluyendo el momento en que se puso el casco y se subió a un coche deportivo para una vuelta VIP.

“¡Dáselo a mamá!”, escribió Beyoncé en la publicación, que recibió respuestas entusiastas de la cuenta oficial de la Fórmula 1 y de personalidades como Kelly Rowland. Los comentarios de los usuarios y de los asistentes VIP coincidieron en elogiar la audacia y originalidad de los conjuntos, destacando la capacidad de la artista para marcar tendencia tanto dentro como fuera del escenario.

En el plano deportivo, el Gran Premio de Las Vegas ofreció una carrera intensa y decisiva para el campeonato. Max Verstappen se impuso en la pista, logrando su sexta victoria de la temporada y manteniendo vivas sus opciones en la lucha por el título mundial.

Max Verstappen logra su sexta victoria de la temporada en una carrera decisiva para el campeonato mundial de Fórmula 1 - (REUTERS)

Lando Norris, que partía desde la pole, finalizó en segunda posición tras un inicio complicado, mientras que George Russell completó el podio. Carlos Sainz sumó puntos importantes al terminar séptimo, en una jornada marcada por la competitividad y los cambios estratégicos en la parte alta de la clasificación.

La presencia de Beyoncé, reconocida por su influencia en la música y la moda, añadió un matiz especial a la jornada, reforzando la conexión entre el glamour de Las Vegas, la innovación en el diseño y la pasión por el automovilismo.

La cantante ha desarrollado una exitosa carrera empresarial en el sector de la moda y el cuidado capilar, defendiendo en diversas ocasiones la importancia de la calidad y la autenticidad en sus proyectos, una filosofía que también se reflejó en su participación en el evento.