El famoso youtuber Brandon Buckingham se encuentra en estado crítico tras sufrir una falla multiorgánica

Buckingham publicó una foto desde el hospital días antes de su ingreso a cuidados intensivos (Redes sociales/Brandon Buckingham)

El creador de contenido estadounidense Brandon Buckingham, de 30 años, se encuentra en estado crítico tras revelar que enfrenta una severa falla multiorgánica.

El youtuber que se hizo famoso por sus documentales en zonas peligrosas y por sus videos callejeros de alto riesgo permanece en la unidad de cuidados intensivos mientras lucha por su vida.

La noticia de su deterioro repentino llegó el 21 de noviembre a través de un mensaje preocupante en X.

“En la UCI, mi corazón está fallando, mis pulmones están fallando, mi hígado y mis riñones están fallando. Las cosas no van bien, amigos. Los quiero”, escribió.

Dos días antes, el influencer ya había advertido de complicaciones severas.

Se desconoce cuándo exactamente fue internado y los motivos exactos de su hospitalización (Redes sociales/Brandon Buckingham)

“El doctor cree que tengo tuberculosis, neumonía séptica y/o insuficiencia hepática. Recen por mí, chicos”, publicó el 19 de noviembre junto a una foto en bata hospitalaria.

Dicha actualización contrastaba con el mensaje más optimista que compartió el 10 de noviembre donde parecía haber superado la crisis. “Gracias a todos los que han estado rezando por mí. Sinceramente lo aprecio. Estoy fuera del hospital por ahora y mi condición parece haberse estabilizado. Si Dios quiere, en unas semanas podré empezar a mejorar”.

Lamentablemente, sufrió una recaída que lo tiene hasta este momento en riesgo de muerte.

“No vas a irte así. Sigue luchando, todos estamos rezando por ti”, escribió un admirador en X en respuesta a la alarmante noticia. Otro comentó: “Has enfrentado condiciones y lugares mucho más duros que una UCI. Mantente fuerte”. Un tercer seguidor añadió: “Aún no es tu momento, todos estamos rezando por ti”.

Buckingham repetidamente documentaba entornos extremos y peligrosos en sus videos (Redes sociales/Brandon Buckingham)

En plataformas como Reddit, la preocupación se mezcló con reflexiones más amplias sobre su estilo de vida. Un usuario señaló que Buckingham tenía antecedentes de un fuerte consumo de alcohol y sustancias, lo que a su juicio podría haber afectado su sistema inmunológico.

Un creador que trabajaba al límite

Con más de 1.21 millones de suscriptores, Buckingham se hizo conocido por adentrarse en entornos tensos, vulnerables o peligrosos para documentar la vida real sin filtros.

Sus videos han explorado desde la crisis de viviendas en Hawái hasta la escena alternativa del colectivo Million Dollar Extreme. Su última publicación, del 10 de noviembre, fue un documental grabado en el Líbano sobre “la epidemia de niños sin hogar en Medio Oriente”.

El youtuber filmó varios videos en Medio Oriente, donde registró el impacto social de la guerra (Redes sociales/Brandon Buckingham)

La exposición al riesgo era una constante en su contenido. En noviembre de 2024 registró un ataque armado en Chicago, donde él y su camarógrafo Matt fueron emboscados mientras visitaban vecindarios dominados por pandillas locales.

“Seis hombres enmascarados dispararon más de 60 veces contra nosotros a corta distancia… Matt recibió un disparo en el cuello“, contó en sus redes. Afortunadamente, el camarógrafo sobrevivió a la grave lesión.

Los medios estadounidenses también reportan que esta crisis física coincidió con un duro periodo personal. En septiembre, el youtuber compartió que se sentía muy afectado por la muerte de un familiar.

“No he estado bien desde hace un tiempo… Estoy luchando con mi salud mental. Acabo de recibir la llamada de que mi abuela falleció esta mañana. Siento que tengo más gente esperándome en el cielo que aquí en la Tierra… Te amo, abuela, saluda a Kyle por mí. Ojalá pudiera morir contigo”, escribió en Instagram.

Mientras la familia mantiene en reserva información sobre su evolución, la comunidad digital de Buckingham continúa enviando mensajes de apoyo. En foros, algunos usuarios mencionan que el creador se había convertido en padre recientemente, lo que ha intensificado la preocupación ante la posibilidad de un desenlace fatal.