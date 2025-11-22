Miss Jamaica sigue hospitalizada tras su fuerte caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry fue auxiliada tras sufrir un accidente durante la etapa preliminar del certamen de belleza. (Créditos: redes sociales)

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, continúa hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tres días después de la aparatosa caída que sufrió durante la ronda preliminar de vestido de gala en Tailandia.

Pese a que no presenta fracturas ni lesiones que comprometan su vida, su evolución médica “no es tan buena como se esperaba”, según informó su familia en un comunicado difundido por la Miss Universe Jamaica Organization el viernes 21 de noviembre.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre, durante la competencia preliminar del prestigioso certamen de belleza. Henry, de 28 años, desfilaba con seguridad por el escenario con un vestido naranja con pedrería cuando, en cuestión de segundos, dio un paso en falso y cayó completamente fuera de la plataforma.

Videos capturados por el público registraron la preocupación y alarma del personal, que corrió a socorrer a Henry. La concursante fue retirada en camilla y fue trasladada de urgencia al hospital Paolo Rangsit, cerca de Bangkok.

Según explicó Olive McNaughton, amiga de la familia que se encuentra en Tailandia, la modelo cayó “en una abertura para las luces en el escenario, de aproximadamente 1.2 metros de profundidad”.

El diagnóstico y la decisión de retirarse del certamen

Las primeras informaciones, tanto de la organización de Miss Jamaica como del presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, indicaron que, afortunadamente, Henry no tenía fracturas. “Afortunadamente no hay huesos rotos y ella está bajo buen cuidado”, escribió el ejecutivo mexicano en Instagram luego de visitar a la joven candidata.

Sin embargo, los exámenes médicos revelaron lesiones que ameritaron su ingreso inmediato a cuidados intensivos.

De acuerdo con el comunicado familiar reproducido por Jamaica Observer, la caída provocó “trauma craneal”, además de “una laceración en la barbilla y otra en el pie”. Debido a estos daños, y siguiendo estrictas indicaciones del equipo médico, la representante jamaicana quedó automáticamente retirada del concurso.

Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, quien viajó a Tailandia junto a la madre de ambas, confirmó que la recuperación será lenta y requiere vigilancia permanente.

“Gabby no está tan bien como hubiéramos esperado, pero el hospital continúa tratándola adecuadamente”, citó el comunicado oficial.

Los médicos han determinado que Henry deberá permanecer un mínimo de siete días en la UCI mientras continúan con “estrecho monitoreo y cuidados especializados”.

“Pedimos a los jamaicanos en casa y en la diáspora que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones durante este tiempo profundamente difícil”, agregó la organización al informar sobre el estado de salud de la candidata.

Asimismo, pidieron al público e internautas “evitar compartir comentarios negativos, desinformación o especulación que pueda causar más angustia a la familia”.

Los parientes de Henry, por su parte, expresaron su “profunda gratitud” por los mensajes de apoyo recibidos desde todo el mundo y reiteraron su esperanza en una recuperación plena de la reina de belleza.

¿Quién es Gabrielle Henry?

Antes de debutar en Miss Universo, Henry desarrollaba su carrera profesional con labor social. Ella es oftalmóloga y especialista en salud visual, además de fundadora de la See Me Foundation, una iniciativa dedicada a impulsar oportunidades económicas y educativas para personas con discapacidad visual en Jamaica.

Días antes del accidente, la representante compartió con The Jamaica Gleaner el entusiasmo que sentía por participar en el certamen: “Es verdaderamente notable estar entre 120 delegadas representando a sus países y tener la oportunidad de experimentar la cultura y la hospitalidad tailandesa”, dijo entonces.

Su inesperada salida del concurso se suma a los polémicos episodios e imprevistos que han marcado esta edición de Miss Universo, certamen que coronó finalmente a Fátima Bosch de México,