Miss Universo 2025: estas son las 12 participantes que competirán en la etapa final por la corona

Miss Universe 2025 eligió a las 12 mejores participantes que van rumbo a la corona. (Reuters)

La la 74.ª edición del concurso del Miss Universe, celebrada 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, reunió a 120 aspirantes en una de las competencias más reñidas de los últimos años.

Al inicio del espectáculo, el certamen presentó finalmente a sus 30 semifinalistas, quienes avanzaron hacia la ronda decisiva que definiría el destino de la corona más codiciada del mundo de los concursos de belleza.

Los jueces de este año que seleccionaron a las modelos fueron la Miss Tailanda 1998 Dra. Nok Chalida, Ismael Cala, Saina Nay-Wal la Miss Universo 2020 Andrea Meza, Natalie Glebova, a actriz Sharon Fonseca, Minnie Baloyi, el músico Louie Hereddia.

Luego de que las 30 semifinalistas desfilaron por la pasarela en traje de baño, las concursantes que lograron entrar al top 12 fueron:

Inna Moll (Chile)

Vanessa Pulgarin (Colombia)

Lina Luaces (Cuba)

Ophély Mézino (Guadeloupe)

Fátima Bosch (México)

Zashely Alicea (Puerto Rico)

Stephany Abasali (Venezuela)

Zhao Na (China)

Athisa Manalo (Filipinas)

Praveenar Singh (Tailandia)

Julia Ann Cluett (Malta)

Olivia Yacé (Costa de Marfil)

Miss Colombia logró ser una de las 12 seleccionadas tras posar en traje de baño. (Captura de video)

¿Cuál sería el premio de la ganadora?

De acuerdo con Bloomberg en línea, los montos que recibe la ganadora se han mantenido estables durante los últimos años, pese a las controversias que han rodeado al concurso. La estimación más consistente proviene de Miss Planet International y coincide con lo publicado por otras fuentes: la Miss Universo obtendría un premio inicial de US$250.000.

A la cifra se suma un ingreso mensual diseñado para cubrir compromisos profesionales, eventos y gastos personales que forman parte del reinado. Según People, la reina universal recibe US$50.000 al mes, cifra que también había sido reportada en 2024 por EFE para la victoriosa Miss Dinamarca.

Además del pago directo, la ganadora puede instalarse durante un año en el departamento de lujo que la organización mantiene en Nueva York, un beneficio confirmado por Lifestyle Asia y que forma parte de la tradición del certamen.

La ganadora de Miss Universo no solo se lleva la lujosa corona, sino dinero en efectivo para cumplir sus deberes. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

En paralelo, Miss Universo cubre todos los gastos de viaje, tanto en vuelos comerciales como en jets privados para eventos de alto perfil.

A ello se suma un equipo profesional que acompaña a la reina en sus actividades: asesores de imagen, bienestar, agenda y logística.

Un ítem aparte es el valor del accesorio que llevan en la cabeza: la corona valorada en más de US$5 millones. El elemento denominado Lumière de l’Infini no forma parte del “premio en efectivo”, pero representa el estatus del certamen y su impacto cultural.