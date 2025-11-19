‘Los Simpson’: uno de sus personajes originales murió después de 35 temporadas

La muerte de personajes alimenta el debate entre fanáticos sobre los cambios permanentes en el universo de "Los Simpson" (Fox/Disney)

La serie animada Los Simpson tomó una decisión permanente sobre el destino de uno de sus personajes secundarios más longevos.

En el episodio emitido el 16 de noviembre de 2025, “Sashes to Sashes”, Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield y parte del elenco desde la segunda temporada, fue declarada muerta de forma definitiva.

De esta manera, estableció el cierre de una figura que acompañó 34 años y 35 temporadas a la comunidad ficticia de Springfield.

Alice Glick, la organista original de la iglesia de Springfield, fue despedida en el episodio 16 de noviembre, tras más de tres décadas en pantalla (Fox/Disney)

Durante la trama reciente, Alice Glick murió inesperadamente en medio de un sermón. La producción mostró su despedida con un funeral en la Escuela Primaria de Springfield, donde se reveló que la totalidad de su herencia fue destinada a la creación de un nuevo programa de música en la institución educativa.

Este cierre no es el primero para el personaje, quien en el pasado ya había sido aparentemente eliminado.

En la temporada 22, fue atacada por un Robopet, hecho que sembró dudas sobre su continuidad, aunque más tarde regresó a la serie en condición de viva y, en ocasiones, como fantasma.

“En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre, gracias a la hermosa música que creó. Pero en otro, y más importante, sí, está muerta como un clavo”, declaró el productor ejecutivo Tim Long a People.

El legado musical de Alice Glick permanece tras su muerte, ya que la escuela primaria recibió su herencia para financiar el nuevo programa de música (Fox/Disney)

Alice Glick debutó en 1991 en el episodio “Three Men and a Comic Book” de la segunda temporada. Allí, Bart Simpson realizaba tareas para ahorrar dinero con el objetivo de comprar un cómic coleccionable, bajo la supervisión del personaje recién integrado.

Cabe destacar que la tendencia a eliminar personajes secundarios no es nueva en la historia de Los Simpson.

El último caso relevante antes de la muerte de Glick fue el de Larry Dalrymple, también conocido como Larry “the Barfly”, quien integró la serie desde su episodio inicial de 1989. El personaje desapareció en el episodio “Cremains of the Day”, emitido en abril de 2024.

Las muertes de personajes como Larry Dalrymple y Alice Glick reflejan la evolución narrativa y los homenajes a sus actores y voces originales (Fox/Disney)

Otros personajes que han muerto en “Los Simpson”

La eliminación de Alice Glick añade su nombre a una lista importante de figuras ficticias, cuyas muertes quedaron establecidas en la cronología de Los Simpson. ¿Cuáles han sido todos los personajes desaparecidos hasta el momento?

Tony el Gordo , el mafioso recurrente, murió de un infarto en la temporada 22 (“Donnie Fatso”). El personaje regresó gracias a su primo Fit Tony, quien con el tiempo tomó su misma apariencia.

Murphy Encías Sangrantes , mentor musical de Lisa Simpson, falleció en la sexta temporada. Su impacto en la protagonista quedó plasmado en la narrativa de la serie.

Mona Simpson , madre de Homer, murió de causas naturales en la decimonovena temporada, en el episodio “Mona Leaves-a”.

Edna Krabappel , profesora de Bart, quedó fuera de la serie tras el fallecimiento de su actriz de voz, Marcia Wallace , en 2013. La referencia a su muerte se mantuvo en la narrativa mediante símbolos, como el brazalete negro que llevó Ned Flanders .

Amber Simpson , esposa ocasional de Homer y Abe tras un episodio en Las Vegas, murió por sobredosis en un parque temático.

Maude Flanders , esposa de Ned, fue eliminada “accidentalmente” de la serie al ser alcanzada por una ráfaga de camisetas en la temporada 11, luego de una disputa salarial de su actriz original.

Rabbi Hyman Krustofsky , padre de Krusty el Payaso, murió en el episodio de apertura de la temporada 26.

Los distintos gatos llamados Bola de Nieve también tuvieron muertes confirmadas en la trama, aunque el reemplazo de estos animales mantiene la referencia en la familia como Bola de Nieve II .

Beatrice Simmons, pareja del abuelo Simpson, murió en la segunda temporada de un fallo cardíaco causado por un contratiempo emocional.