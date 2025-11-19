Entretenimiento

‘Los Simpson’: uno de sus personajes originales murió después de 35 temporadas

Su desaparición definitiva en el más reciente episodio sorprendió a fanáticos de la serie

Guardar
La muerte de personajes alimenta
La muerte de personajes alimenta el debate entre fanáticos sobre los cambios permanentes en el universo de "Los Simpson" (Fox/Disney)

La serie animada Los Simpson tomó una decisión permanente sobre el destino de uno de sus personajes secundarios más longevos.

En el episodio emitido el 16 de noviembre de 2025, “Sashes to Sashes”, Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield y parte del elenco desde la segunda temporada, fue declarada muerta de forma definitiva.

De esta manera, estableció el cierre de una figura que acompañó 34 años y 35 temporadas a la comunidad ficticia de Springfield.

Alice Glick, la organista original
Alice Glick, la organista original de la iglesia de Springfield, fue despedida en el episodio 16 de noviembre, tras más de tres décadas en pantalla (Fox/Disney)

Durante la trama reciente, Alice Glick murió inesperadamente en medio de un sermón. La producción mostró su despedida con un funeral en la Escuela Primaria de Springfield, donde se reveló que la totalidad de su herencia fue destinada a la creación de un nuevo programa de música en la institución educativa.

Este cierre no es el primero para el personaje, quien en el pasado ya había sido aparentemente eliminado.

En la temporada 22, fue atacada por un Robopet, hecho que sembró dudas sobre su continuidad, aunque más tarde regresó a la serie en condición de viva y, en ocasiones, como fantasma.

“En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre, gracias a la hermosa música que creó. Pero en otro, y más importante, sí, está muerta como un clavo”, declaró el productor ejecutivo Tim Long a People.

El legado musical de Alice
El legado musical de Alice Glick permanece tras su muerte, ya que la escuela primaria recibió su herencia para financiar el nuevo programa de música (Fox/Disney)

Alice Glick debutó en 1991 en el episodio “Three Men and a Comic Book” de la segunda temporada. Allí, Bart Simpson realizaba tareas para ahorrar dinero con el objetivo de comprar un cómic coleccionable, bajo la supervisión del personaje recién integrado.

Cabe destacar que la tendencia a eliminar personajes secundarios no es nueva en la historia de Los Simpson.

El último caso relevante antes de la muerte de Glick fue el de Larry Dalrymple, también conocido como Larry “the Barfly”, quien integró la serie desde su episodio inicial de 1989. El personaje desapareció en el episodio “Cremains of the Day”, emitido en abril de 2024.

Las muertes de personajes como
Las muertes de personajes como Larry Dalrymple y Alice Glick reflejan la evolución narrativa y los homenajes a sus actores y voces originales (Fox/Disney)

Otros personajes que han muerto en “Los Simpson”

La eliminación de Alice Glick añade su nombre a una lista importante de figuras ficticias, cuyas muertes quedaron establecidas en la cronología de Los Simpson. ¿Cuáles han sido todos los personajes desaparecidos hasta el momento?

  • Tony el Gordo, el mafioso recurrente, murió de un infarto en la temporada 22 (“Donnie Fatso”). El personaje regresó gracias a su primo Fit Tony, quien con el tiempo tomó su misma apariencia.
  • Murphy Encías Sangrantes, mentor musical de Lisa Simpson, falleció en la sexta temporada. Su impacto en la protagonista quedó plasmado en la narrativa de la serie.
  • Mona Simpson, madre de Homer, murió de causas naturales en la decimonovena temporada, en el episodio “Mona Leaves-a”.
  • Edna Krabappel, profesora de Bart, quedó fuera de la serie tras el fallecimiento de su actriz de voz, Marcia Wallace, en 2013. La referencia a su muerte se mantuvo en la narrativa mediante símbolos, como el brazalete negro que llevó Ned Flanders.
  • Amber Simpson, esposa ocasional de Homer y Abe tras un episodio en Las Vegas, murió por sobredosis en un parque temático.
  • Maude Flanders, esposa de Ned, fue eliminada “accidentalmente” de la serie al ser alcanzada por una ráfaga de camisetas en la temporada 11, luego de una disputa salarial de su actriz original.
  • Rabbi Hyman Krustofsky, padre de Krusty el Payaso, murió en el episodio de apertura de la temporada 26.
  • Los distintos gatos llamados Bola de Nieve también tuvieron muertes confirmadas en la trama, aunque el reemplazo de estos animales mantiene la referencia en la familia como Bola de Nieve II.
  • Beatrice Simmons, pareja del abuelo Simpson, murió en la segunda temporada de un fallo cardíaco causado por un contratiempo emocional.

Temas Relacionados

Los Simpsonentretenimiento

Últimas Noticias

Shaquille O’Neal ya no quiere ser “Shaq”: el exNBA sueña con una vida simple lejos de los flashes

En una charla para el podcast de Rob Lowe, el exjugador habló de su apnea del sueño, criticó las apuestas deportivas en la NBA y sorprendió al confesar que sueña con retirarse del ruido para vivir en calma

Shaquille O’Neal ya no quiere

“Soy un hombre renacentista”: la etapa más madura de A$AP Rocky entre el set, la alta costura y la paternidad

En diálogo con Vanity Fair, el rapero contó que atraviesa una nueva fase creativa donde el cine, la moda y la vida familiar se cruzan. Hoy, entre rodajes y apuestas estéticas, redefine su identidad en plena madurez

“Soy un hombre renacentista”: la

“No quería abrir esa puerta del duelo”: Austin Butler habló sobre cómo la pérdida de su madre transformó su vida y la fama en su carrera actoral

En una entrevista con Vanity Fair, el actor reveló cómo la muerte de su madre en 2014 lo llevó a replantear su relación con la actuación, la fama y su vida personal

“No quería abrir esa puerta

Melissa Joan Hart reveló por qué rechazó posar para Playboy en los años 90

La actriz explicó que su negativa estuvo motivada por el deseo de proteger a sus hermanos menores

Melissa Joan Hart reveló por

MET Gala 2026: tema, fecha y todo lo que se sabe sobre la próxima edición del evento

La muestra “Costume Art” propone transformar la percepción de la moda al integrarla plenamente al discurso artístico

MET Gala 2026: tema, fecha
DEPORTES
Los rumores sobre el regreso

Los rumores sobre el regreso del Diablito Echeverri a River Plate en medio de su presente irregular en Bayer Leverkusen

Sonrisas, exigencia a fondo y la ansiedad de la espera: así vive la Selección Argentina la previa del Final 8 de la Copa Davis

Una figura de Escocia se quebró al recordar a su ex compañero Diogo Jota tras la histórica clasificación al Mundial: “No puedo sacármelo de la cabeza”

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

TELESHOW
El nuevo incidente policial de

El nuevo incidente policial de L-Gante por el que podría volver a prisión

El emotivo regreso de Darío Barassi a su colegio en San Juan: fotos, recuerdos y sus amigos de siempre

La intimidad del ensayo de Andrea Bocelli y Nicki Nicole antes de brillar juntos en el concierto de San Isidro

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente Luis Arce

El ex presidente Luis Arce acepta pagar pensión familiar en medio una disputa legal por presunta paternidad

Netanyahu visitó las tropas israelíes desplegadas en Siria tras la caída del régimen de Al Assad

Polonia cerró el último consulado ruso en el país en respuesta al sabotaje contra su sistema ferroviario

El Reino Unido alertó a los ciudadanos sobre intentos de espionaje chino en las redes sociales

Una escritora argentina camina por Nueva York: hoy puede ganar allí un premio importante