Dick Van Dyke confirmó que estuvo a punto de ser James Bond en los 60s: ¿por qué rechazó el personaje?

El productor Albert R. Broccoli llegó a proponerle a Van Dyke que asumiera el rol de Bond en los años 60.(REUTERS/Archivo IMBD)

Dick Van Dyke, uno de los actores más queridos y emblemáticos del espectáculo estadounidense, confirmó un secreto a voces: estuvo muy cerca de encarnar a James Bond, el agente secreto más famoso del cine.

A sus 99 años, el legendario intérprete repasó en entrevistas con Today cómo se dio aquel acercamiento en los años 60 y por qué decidió rechazar uno de los papeles más codiciados de Hollywood.

La confesión se enmarca en las anécdotas que registra Van Dyke en su nuevo libro 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life, publicado este martes 18 de noviembre.

En su conversación con Al Roker para Today (18 de noviembre), Van Dyke confirmó que productores de la saga Bond lo buscaron tras la salida de Sean Connery, quien dejó el papel luego de convertirse en un ícono global desde su debut en Dr. No (1962).

La oferta a Van Dyke surgió en los años en que Sean Connery se despedía del personaje. (Photo by United Artists)

“Estuve cerca”, reveló el actor al ser consultado sobre si realmente pudo convertirse en 007. “Albert Broccoli [el productor] se acercó a mí y me dijo: ‘¿Te gustaría ser Bond?’. Y yo le respondí: ‘¿Has oído mi acento británico?’. ¡Clic!”, relató.

Aunque en aquellos años Van Dyke ya había demostrado su capacidad para adaptarse —incluyendo su famoso acento cockney en Mary Poppins—, el intérprete luego sintió que el cambio hacia un personaje tan distinto podría resultar inaceptable para su audiencia.

Su imagen en esa época estaba asociada a roles familiares y musicales. “Pensé que el público no habría aceptado ese personaje de mí”, explicó en la entrevista.

“Hubiera sido una aventura extraordinaria”, dijo a la prensa.

Dicky Van Dyke cree que el público quizá no hubiera aceptado verlo como el agente 007. (IMBD)

Sin embargo, también hubo otras decisiones similares en su carrera. En su momento, rechazó otro proyecto que hoy considera una de sus mayores equivocaciones: una película con el legendario Cary Grant.

Según recordó, Grant lo visitó en su camerino de Broadway durante Bye Bye Birdie en los años 60 y allí le propuso trabajar juntos. El actor no especificó los motivos de su negativa, pero sí dejó claro el arrepentimiento. “No puedo creer que le dije que no”, enfatizó.

Por otro lado, a punto de cumplir 100 años, Van Dyke mantiene viva su ambición artística. Durante la misma entrevista, reveló el papel que espera interpretar algún día: Ebenezer Scrooge, el icónico personaje de A Christmas Carol.

Ese rol ha sido inmortalizado en la pantalla por figuras como Jim Carrey, Christopher Plummer o Seymour Hicks. “Todavía podría hacerlo. Es noviembre. Todavía tengo tiempo”, bromeó en la entrevista.

“Siempre quise hacer de Scrooge”, confesó Van Dyke entre risas (REUTERS/Mike Blake)

A pesar de su avanzada edad, Van Dyke conserva un fuerte compromiso con la actuación y desea seguir activo a pesar de las limitaciones físicas. “Es mi hobby, es mi vida. Amo actuar... estoy buscando trabajo ahora mismo”, expresó.

Si bien hay evidencia física de que los años pasan, el actor ha encontrado su fuente de vitalidad en la música y el ejercicio. “Todavía trato de ir al gimnasio tres veces por semana. Si falto muchos días, lo puedo sentir en mi cuerpo. Una rigidez aparece en mis articulaciones por aquí y por allá”, compartió en su libro.