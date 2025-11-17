Entretenimiento

Pierce Brosnan y la razón por la que dejó de hacer acrobacias en el cine: “Seré artista hasta el último aliento”

El actor irlandés asegura que seguirá trabajando en la industria mientras pueda

A sus 72 años, Pierce Brosnan afirma que abandonó las acrobacias físicas para centrarse en papeles que exploran otras facetas interpretativas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con 72 años, Pierce Brosnan afirma que ha dejado de realizar acrobacias en sus películas, una decisión que responde tanto a cuestiones físicas como a una elección personal de abrazar el momento vital que experimenta.

“No quiero saltar de aviones. Salta al autobús. Baja del autobús”, asegura en la entrevista concedida a GQ, dejando en claro su intención de evitar los riesgos físicos que implicaban los roles de acción que dominaron su trayectoria.

Con cuatro décadas de carrera y tras haber personificado a icónicos personajes como James Bond en la saga del agente británico o el investigador privado en Con temple de acero, Brosnan se muestra cómodo explorando nuevas formas de interpretar.

“Hay una intención consciente de ir hacia adelante porque tengo la edad que tengo, y la abrazo”, explica.

El artista dejó atrás aquel ritmo vertiginoso de acrobacias y persecuciones y se concentra cada vez más en el proceso creativo y en el disfrute de la interpretación.

El actor de "James Bond" sostiene que mantenerse fiel a su edad le permite elegir proyectos creativos y alejarse de personajes de acción tradicionales (Moviestore/Shutterstock)

Según reconoce, encuentra satisfacción en el presente: “Permite que disfrute el proceso de actuar, de jugar dentro de la imagen, dentro del símbolo, dentro del icono de esa persona que has creado”.

Al ser consultado sobre sus planes, enfatiza su intención de mantenerse en la actuación mientras le sea posible. “Seré artista hasta el último aliento”, afirmó.

Por tal motivo, otorga más importancia a una selección de proyectos donde puede experimentar con papeles alejados del estereotipo del galán o del héroe de acción, como ocurrió en la serie británica MobLand, la adaptación de los libros de El club del crimen de los jueves, y la película Giant, en la que interpretó al entrenador de boxeo Brendan Ingle.

Su apertura a nuevos desafíos incluye también el registro humorístico, como demuestra en El club del crimen de los jueves.

En esa producción, Brosnan encarna a Ron, un jubilado que rompe con la imagen del hombre elegante que solía vestir trajes a medida. Aparece en escena con un traje a cuadros, varias tallas más pequeño, lo que acentúa el contraste con su habitual apariencia sofisticada.

Tras décadas en Hollywood, Brosnan remarca que ser consciente de su trayectoria le facilita reinventarse y disfrutar plenamente del proceso actoral (Shutterstock)

“Es en el contexto de todo lo que había creado para mí mismo como ‘el hombre elegante en el traje elegante’. Ahora tienes a este hombre, que cree que sigue siendo genial, en un traje estrafalario. Es comedia”, detalla sobre el enfoque del personaje.

La reflexión sobre su carrera lleva a Pierce Brosnan a analizar la construcción de su personaje público y su lugar en la industria: “La palabra clave es ‘consciente’. Consciente de quién eres. Es una creación. Soy un artista”.

Durante la entrevista, reconoció la dificultad de separarse de la etiqueta que le dejó su paso por la saga de James Bond, aunque asegura no tener interés en repetir ese papel. “Eso realmente se interpone en la vida. Quiere decir que ya he dicho todo lo que tengo que decir sobre ello”, dijo.

A pesar de que Hollywood abre nuevas oportunidades para extender el universo de 007, ahora bajo control creativo de Amazon, Brosnan se mantiene distante respecto a la idea de regresar como el agente secreto.

“A veces lo piensas, y a veces simplemente sigues adelante”, señala, mostrando satisfacción con su legado sin pretensiones de exprimir su anterior interpretación.

Disfrutar la actuación es ahora el motor del artista irlandés, quien prefiere explorar personajes lejos de la acción y los saltos espectaculares (REUTERS/Russell Boyce)

“Las posibilidades de trabajar dentro de esa película, entretener... así que será emocionante ver qué sucede. Todo cambia, todo se desmorona, así que simplemente te sientas y lo disfrutas todo”, añadió durante su conversación con GQ.

Aunque ha asumido papeles de villano en películas recientes como Black Bag —donde su personaje encabeza una conspiración mortal—, Pierce Brosnan indica que se siente cómodo en esa faceta.

“Me siento más cómodo haciendo de malo. Puedes realmente moverte de cualquier manera, esquivar y engañar, y jugar con el público”, concluyó.

