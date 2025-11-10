Entretenimiento

Pierce Brosnan y su hijo Christopher vuelven a verse tras 20 años de distanciamiento

El actor irlandés revitalizó su vínculo con su hijo adoptivo que enfrentó severas adicciones

Tras enfrentar años de adicciones,
Christopher Brosnan comparte una comida con su padre Pierce, marcando el inicio de una nueva etapa

Pierce Brosnan, reconocido actor de cine y televisión, se reunió públicamente con su hijo adoptivo Christopher Brosnan tras casi 20 años sin contacto, durante una cena familiar en el barrio londinense de Notting Hill.

La reunión, que incluyó también a Dylan Brosnan, otro de los hijos del intérprete, marcó un momento significativo después de un extenso periodo de alejamiento originado por las adicciones de Christopher.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante Dorian, uno de los locales más concurridos de la zona. Según lo reportado por Daily Mail, los tres miembros de la familia compartieron un encuentro sin ocultar su buen ánimo.

En las imágenes difundidas por los medios, Brosnan aparece vestido con un conjunto negro mientras sale del restaurante, seguido de Christopher y Dylan.

El distanciamiento entre padre e hijo se remonta a la primera década de los años 2000. En ese periodo, Pierce tomó la decisión de cortar la relación con Christopher por su lucha con la adicción a la cocaína y la heroína.

Christopher reaparece públicamente con su
Christopher reaparece públicamente con su padre, dejando atrás dos décadas de alejamiento debido a problemas de adicción

En 2005, el propio actor explicó en una entrevista con Playboy que la situación con Christopher había alcanzado un punto crítico.

“Christopher sigue muy perdido. Sabe cómo salir. No quiere. Solo puedo tener mucha fe y creer que se recuperará. Ha probado a todo el mundo en esta familia, pero a nadie más que a sí mismo”, expresó entonces el artista de Hollywood.

Y añadió: “Es doloroso porque uno se cierra. Nunca los desconectas del todo, pero yo le corté. Tuve que decirle: ‘Vete. Empieza a vivir o empieza a morir’. Tiene mis oraciones”.

La decisión de Pierce Brosnan fue, de acuerdo con fuentes cercanas citadas por The Sun, “muy dolorosa”, aunque él consideraba que era la única forma de intentar que Christopher superara su adicción.

El proceso, según los allegados, afectó a ambos y fue ampliamente documentado en los medios británicos.

"Christopher sigue muy perdido. Sabe
"Christopher sigue muy perdido. Sabe cómo salir. No quiere", había dicho el actor respecto a su hijo

La familia Brosnan ha vivido varios episodios de pérdida y dificultad. Pierce Brosnan adoptó a Christopher y a su hermana Charlotte tras el fallecimiento de su padre biológico, Dermot Harris, en 1986.

Ambos eran hijos de Cassandra Harris, primera esposa del actor, quien murió en 1991 a causa de cáncer de ovario, la misma enfermedad que años después también le quitó la vida a Charlotte.

Pierce y Cassandra también tuvieron a Sean Brosnan, mientras que el actor, fruto de su matrimonio con Keely Shaye Smith a partir de 2001, es padre de Dylan y Paris Brosnan.

El camino hacia la reconciliación no fue inmediato. Christopher participó en la segunda temporada de Love Island, donde compartió pantalla con figuras como Lady Victoria Hervey y Sophie Anderton.

Su paso por la televisión y la exposición mediática no impidieron que sus problemas con las drogas se agravaran al punto de sufrir una sobredosis y caer en coma, lo que contribuyó a la decisión de su padre sobre el distanciamiento.

Dylan Brosnan acompañó a su
Dylan Brosnan acompañó a su padre y a su hermano durante la esperada reunión familiar en Notting Hill

A pesar del alejamiento, Pierce Brosnan manifestó públicamente en varias ocasiones su esperanza de que su hijo pudiera retomar su vida. En 2022, publicó un mensaje en Instagram con motivo del Día del Padre.

“Mi amor siempre para ustedes, queridos hijos, Paris, Dylan, Sean y Christopher. Gracias por su cariño en este Día del Padre”, escribió junto a una foto en la que aparecía con Sean, Dylan y Paris.

La reciente salida familiar marca la primera aparición pública conjunta de Pierce y Christopher en cerca de dos décadas, lo que ha sido interpretado por allegados como “una señal de que han conseguido dejar atrás las dificultades”.

Un testigo del encuentro, citado por The Mirror, aseguró: “Ambos parecían contentos y relajados mientras cenaban con Dylan. Los problemas de Pierce y Christopher han sido bien documentados, pero parece que han logrado superarlos. Fue muy agradable verlos juntos”.

En declaraciones previas recogidas por Esquire, Pierce Brosnan describió la paternidad como “un camino arduo” y señaló que sus “instintos de padre son enteramente propios”, recordando que él creció únicamente con su madre y tuvo un solo encuentro con su progenitor.

Pasé una tarde de domingo con él. Charlamos, bebimos unas pintas y nos despedimos. Me hubiese gustado conocerle más”, afirmó.

