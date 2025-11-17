Entretenimiento

El emotivo mensaje de Brian May tras su derrame cerebral: “Lo que me mantiene vivo sigue siendo la música”

El músico afirmó que el inesperado problema de salud lo llevó a replantear su vida y a priorizar el movimiento diario

Brian May habló sobre cómo es su vida actual luego de sufrir un derrame cerebral. (REUTERS/Ronda Churchill)

La vida dio un giro inesperado para Brian May el año pasado, pues el legendario guitarrista de Queen reveló en septiembre de 2024 que había sufrido un “mini derrame” cerebral que le hizo perder temporalmente el control de su brazo izquierdo.

Esta semana, el músico británico volvió a hablar del episodio y de su estado actual en una entrevista con el programa Love Your Weekend de ITV, donde se mostró reflexivo y optimista.

“He tenido suerte. Me pasan estas cosas, pero parece que siempre logro salir de ellas. Te dan una llamada de atención”, afirmó.

Por si fuera poco, el ícono del rock de 77 año explicó que, a raíz del susto, ha colocado su salud en el centro de sus prioridades y ha modificado su rutina para mantenerse lo más activo posible.

Brian May aseguró que se ha concentrado en su salud desde el derrame. (REUTERS/Isabel Infantes)

“Sigo moviéndome. Salgo en bicicleta varias veces a la semana. Hago cien largos en la alberca una vez a la semana. Para mí, eso es lo que me mantiene en marcha. Eso es lo que me mantiene vivo”, contó.

De acuerdo con el guitarrista, los médicos le han asegurado que está “haciendo lo correcto”. “Así que, por ahora, todavía estoy aquí”, dijo entre risas.

Cabe recordar que Brian May había detallado el incidente por primera vez en un video publicado en su cuenta de Instagram el pasado septiembre. Allí explicó que el episodio ocurrió de manera repentina.

“Lo llamaron un mini derrame, y de pronto, de la nada, no tenía control de este brazo. Fue un poco aterrador, debo decir”, señaló.

Brian May contó que ya no podía mover su brazo izquierdo gracias al derrame.  (REUTERS/Ronda Churchill)

May recordó que fue trasladado de inmediato al hospital con “luces azules” —en referencia a las sirenas de emergencia—, algo que tomó con humor al describirlo como “muy emocionante”. Durante su breve estancia, aseguró haber recibido “la atención más fantástica” por parte del personal médico.

A pesar de la preocupación, el guitarrista optó en un inicio por guardar silencio sobre su condición, para evitar especulaciones o muestras de compasión que no deseaba.

“No quería decir nada en ese momento porque no quería que se generara un revuelo a mi alrededor. Realmente no quiero simpatía. Por favor, no hagan eso, porque llenará mi bandeja de entrada, y odio eso. La buena noticia es que estoy bien”, explicó en el video.

Brian May pidió a sus fans que no le mandaran mensajes compasivos por su estado de salud. (Instagram/Brian May)

Desde entonces, Brian May ha demostrado que su recuperación sigue avanzando. Ya ha vuelto al escenario y, en el último año, se ha presentado en dos ocasiones junto al cantante Benson Boone: una en Coachella y otra en Londres.

Su regreso al escenario ha sido celebrado por los fans, especialmente considerando que no es la primera vez que el músico enfrenta problemas de salud.

De hecho, a lo largo de los últimos años, el artista ha vivido varios episodios médicos que lo han hecho replantear sus hábitos. En mayo de 2020 sufrió un infarto que, según explicó posteriormente, estuvo acompañado de complicaciones graves relacionadas con la medicación.

Brian May a ha sufrido varios incidentes relacionados con su salud en los años recientes. (REUTERS/Isabel Infantes)

En 2021 tuvo que someterse además a “un pequeño procedimiento en el ojo”. En aquel momento, declaró en Good Morning Britain que las secuelas del ataque cardíaco casi lo habían llevado a la muerte debido a “complicaciones impactantes” asociadas con los fármacos.

A pesar de estos desafíos, Brian May continúa activo tanto en la música como en su vida diaria.

