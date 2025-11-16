Todo lo que se sabe de “La Odisea”, la esperada película de Christopher Nolan y Matt Damon

La Odisea destaca por su espectacularidad visual, con escenarios reales en océanos y playas de varios países y miles de extras en el rodaje

Matt Damon adelantó que La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan, será “exactamente lo que quieres de una película de verano”. En diálogo con Empire Online, el actor anticipó que la adaptación del clásico de Homero destacará por su carácter “enormemente entretenido” y por una magnitud que la proyecta como uno de los grandes estrenos de 2026.

Damon, quien interpreta a Odiseo en esta superproducción, subrayó el perfil mítico y espectacular de la cinta, dirigida y escrita por Nolan.

Una experiencia de rodaje sin precedentes

Durante la entrevista con Empire Online, Damon expresó su entusiasmo por el proyecto y destacó sus vivencias durante el rodaje. “Puedo decir, sin exagerar, que fue la mejor experiencia de mi carrera”, afirmó el actor, quien ya había colaborado con Nolan en Interstellar y Oppenheimer.

Matt Damon protagoniza La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan inspirada en la mitología griega y el clásico de Homero

La filmación de La Odisea se realizó en escenarios de gran escala, con localizaciones en océanos y playas de varios países, e involucró a miles de extras. Uno de los aspectos más llamativos del rodaje fue la construcción de un caballo de Troya a tamaño real, una pieza que impresionó especialmente a Damon: “Solo pensé: ‘Joder’. Era increíble”.

A la par de la espectacularidad visual, Damon resaltó el compromiso del equipo técnico, encargado de conseguir que todos los elementos de la producción, desde los efectos especiales hasta el diseño de vestuario, respondieran a los más altos estándares de calidad. “La dedicación de cada persona en el set fue palpable en cada jornada de trabajo”, comentó el actor.

Christopher Nolan y su visión creativa

La visión de Nolan en su doble rol de director y guionista estableció el tono de la producción. Damon mencionó que, aunque el guion detallaba los desafíos de su personaje, el proceso de filmación combinó una planificación minuciosa con flexibilidad ante lo inesperado.

Christopher Nolan dirige y escribe La Odisea, apostando por efectos prácticos y escenarios inmersivos para lograr un realismo épico (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Íbamos a rodar las escenas del caballo de Troya la semana siguiente, así que le pregunté: ‘¿Cómo lo vas a hacer?’ Y [Nolan] respondió: ‘No lo sé. Entraremos y lo resolveremos’”, recordó el actor.

Esta capacidad de adaptación, junto a la precisión del guion, permitió que el equipo enfrentara cada reto con creatividad. “Chris no esconde la pelota”, señaló Damon, según publicó Empire Online.

Nolan también se aseguró de imprimir su sello característico en el uso de efectos prácticos, evitando en lo posible el abuso de técnicas digitales y apostando por la construcción de materiales reales y escenarios inmersivos, lo que otorgó mayor realismo a los desafíos épicos de la trama.

Una adaptación fiel y espectacular del clásico

Matt Damon califica la experiencia de rodaje de La Odisea como la mejor de su carrera, destacando la dedicación del equipo técnico y artístico

La trama sigue el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya en una adaptación fiel al poema épico de Homero. El guion, escrito por Nolan, incorpora episodios reconocidos, como el paso por las Sirenas y el enfrentamiento con el cíclope.

Damon explicó que cada prueba del héroe está reflejada en la pantalla: “Si vas a tener una crisis existencial al pasar junto a las Sirenas y estar atado al mástil, ahí está. Si dice que corres por tu vida huyendo de un cíclope, vas a correr por tu vida”.

Además, la película contará con secuencias que exploran aspectos emocionales y psicológicos de Odiseo, así como momentos corales que reflejan la camaradería y los conflictos de la tripulación. La producción cuidó cada elemento para lograr una adaptación tanto visual como narrativa profundamente respetuosa con el texto original.

Fecha de estreno y expectativas

El estreno de La Odisea está previsto para el 17 de julio de 2026 en Reino Unido, generando gran expectativa en la industria y el público internacional

El estreno de La Odisea está programado para el 17 de julio de 2026 en los cines del Reino Unido, según confirmó Empire Online. La expectación es alta por la reputación de Nolan, la escala de la producción y un reparto atractivo. Todo indica que la película se convertirá en uno de los eventos cinematográficos clave del verano del año siguiente.

La industria y el público ya aguardan el estreno de la producción más ambiciosa de Christopher Nolan, en la que el mito y el espectáculo se unirán para recrear una de las odiseas más célebres de la historia.

La atención se mantiene en cada nuevo avance o declaración, consolidando a La Odisea como uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados en el panorama internacional.