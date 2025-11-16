Entretenimiento

“No están preparados”: Guillermo Del Toro aseguró que “Avatar: Fuego y Ceniza” cambiará el cine

El cineasta mexicano, que ya vio la nueva película de James Cameron, señaló que la franquicia está construyendo una de las mitologías más importantes y prometió una experiencia cinematográfica sin precedentes

Guillermo del Toro calificó a Avatar 3 como una auténtica obra maestra y anticipa una gran sorpresa para los fans del cine de ciencia ficción

Guillermo del Toro, director mexicano galardonado con el Óscar, generó gran expectación al compartir su opinión sobre Avatar: Fuego y Ceniza, la próxima entrega de la saga dirigida por James Cameron.

En una entrevista con Hobby Consolas, Del Toro reveló que ya vio la película antes de su estreno y calificó tanto esta entrega como las anteriores de la franquicia como “auténticas obras maestras”. El cineasta señaló que esta tercera parte “va a sorprender a mucha gente”, lo que elevó las expectativas entre los seguidores del género y de la saga.

La admiración de Del Toro hacia Cameron y Pandora

Durante la conversación con Hobby Consolas, Del Toro expresó su profunda admiración por el trabajo de Cameron y la evolución del universo de Pandora. “Vi las tres películas de Avatar. Son auténticas obras maestras. No están preparados”, afirmó Del Toro, incluyendo en esa valoración a Avatar: Fuego y Ceniza.

El director mexicano destacó la evolución épica y emocional del universo de Pandora en la nueva entrega de James Cameron (Redes Sociales)

Aseguró que conoce el rumbo que tomará la historia y adelantó que el público experimentará “una gran sorpresa” con lo que viene. Si bien no pudo revelar detalles específicos de la trama por acuerdos de confidencialidad, subrayó que la nueva entrega llevará la saga a “un nivel más épico, emocional y salvaje”.

Un vínculo más allá de lo profesional

La relación entre Guillermo del Toro y James Cameron trasciende la admiración profesional, pues ambos directores mantienen una amistad cercana caracterizada por el intercambio de recomendaciones en el ámbito cinematográfico y de la animación.

Según Hobby Consolas, Del Toro acaba de estrenar su versión de Frankenstein y ya está inmerso en un nuevo proyecto de animación en stop-motion basado en la novela El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro.

Cameron, en tanto, continúa enfocado en expandir el universo de Avatar y mostró interés en adaptar El último tren de Hiroshima, de Charles Pellegrino, para el cine.

Cameron y la creación de una nueva mitología

James Cameron consolida su lugar entre los grandes creadores de mitologías cinematográficas junto a George Lucas y Frank Baum (Foto AP/Ahn Young-joon, Archivo)

En su análisis sobre la trascendencia de Avatar, Del Toro destacó la capacidad de Cameron para construir una mitología propia, situándolo entre un grupo selecto de creadores estadounidenses.

Hay muy pocos estadounidenses que hayan creado una mitología completa como la de Avatar”, declaró Del Toro para Hobby Consolas. Para contextualizar su afirmación, mencionó a George Lucas, creador de Star Wars, y a Frank Baum, responsable de la mitología de El mago de Oz, como ejemplos de autores cuyas obras expandieron sus mundos a través de generaciones y diferentes medios.

Según Del Toro, Cameron se suma a esta tradición con Avatar, consolidando su lugar entre los grandes narradores del cine contemporáneo.

Todo listo para el estreno de Avatar 3

Avatar: Fuego y Ceniza, cuyo título original es Avatar 3, llegará a los cines el 19 de diciembre. La película, de producción en inglés, mezcla acción, aventura, ciencia ficción, drama y fantasía.

Con un presupuesto de USD 400 millones, la continuación de la franquicia es considerada una de las producciones más ambiciosas y esperadas del año.

El estreno mundial de Avatar 3 está programado para el 19 de diciembre, generando gran expectativa entre los seguidores del género (Captura de tráiler oficial)

Como remarcó Del Toro en declaraciones para Hobby Consolas, la visión de Cameron con Avatar “abre la puerta a nuevas experiencias cinematográficas”, reafirmando el potencial de la saga para “sorprender y emocionar a espectadores de todo el mundo”.

El impacto de Avatar 3 promete redefinir el género y consolidar a Cameron como uno de los grandes creadores de nuestro tiempo. La expectativa mundial crece ante la promesa de un universo aún más épico, emocional y salvaje. Los seguidores del cine de ciencia ficción aguardan ansiosos el estreno de uno de los grandes eventos de la temporada.

El interés mediático se multiplicó, alimentado por adelantos exclusivos y teorías de los fanáticos en redes sociales. Las primeras reacciones apuntan a un despliegue visual innovador y efectos especiales revolucionarios.

