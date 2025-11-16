El secreto de Adam y Jackie Sandler para conservar un matrimonio unido tras 20 años

Adam y Jackie Sandler compartieron escenas en varias películas y celebraron 20 años de matrimonio fortaleciendo su vínculo dentro y fuera de la pantalla (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vínculo entre Adam Sandler y Jackie Sandler se sostiene firme dos décadas después de su boda y es visto en el entorno de Hollywood como un referente de pareja estable.

El actor explicó a People que la clave de su relación consiste en el contacto cercano, la conversación constante y la búsqueda compartida del humor cotidiano.

Durante el estreno de la película Jay Kelly en Los Ángeles, Sandler expresó que ambos disfrutan de la compañía mutua y comparten la misma forma de abordar la vida familiar.

“Estamos muy unidos. Nos gusta platicar, reírnos, pasarlo bien, pensar en las cosas juntos y cuidar de nuestras hijas”, indicó a la revista.

La celebridad mencionó que con el paso de los años siente una gratitud creciente tanto por su carrera como por su matrimonio.

El actor resaltó el humor y la cercanía como pilares del matrimonio, además de la crianza compartida (REUTERS/Kylie Cooper)

“Estoy más agradecido que nunca. Me alegra tener esta vida, toda la gente que me ha acompañado y ayudado durante todo esto, ha sido un período increíble. Toda mi familia siempre me ha apoyado”, señaló.

Y añadió en su declaración: "Mi esposa y yo hablamos sobre cada decisión y siguiente paso, y ha sido una experiencia muy enriquecedora".

La historia personal de Adam y Jackie inició en 1999 en el set de la película Un papá genial, donde ella interpretó a una camarera.

La relación profesional dio paso a un romance que materializaron en matrimonio cuatro años después, en Malibú, California.

Desde entonces, han construido una vida en común definida por la colaboración tanto fuera como dentro de la pantalla, etapa que celebraron en junio de 2023 al cumplirse 20 años de unión.

Amnbos se conocieron en 1999 durante el rodaje de "Un papá genial", donde ella interpretó a una camarera y comenzó su historia juntos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con ocasión de ese aniversario, el protagonista de Como si fuera la primera vez compartió en sus redes sociales un mensaje dedicado a su esposa.

“¡Feliz 20 aniversario, mi dulce Jackie! Tu ‘sí quiero’ fue el mejor regalo de mi vida. Mi corazón es tuyo desde el primer segundo que te vi y amo y valoro tu entrega cada día más”.

El mensaje se completó con una referencia directa a la familia: “Nosotros. Las niñas. Sigamos adelante. Hay mucho amor para ti. Siempre”.

La química y complicidad entre Adam Sandler y Jackie Sandler no se limita al ámbito privado. La pareja trabajó en conjunto en diversos proyectos, como la reciente Happy Gilmore 2.

Durante la presentación de este filme, el actor reconoció que la conexión mutua atraviesa también sus roles. “A veces puede parecer extraño que nuestros personajes se enamoren si no tiene sentido en la historia, pero nosotros sí compartimos esa atracción especial”, declaró.

"Mi esposa y yo hablamos sobre cada decisión", afirmó Sandler sobre la solidez de su relación en pareja (REUTERS/Joshua Roberts)

A través de los años, Sandler ha rememorado en público la importancia de su esposa en su vida. “Hace 22 años, cruzamos nuestras miradas y nos enamoramos profundamente”, escribió en 2020 en su cuenta de Instagram con motivo del aniversario de su primer encuentro con Jackie.

La relación de Adam Sandler con sus hijas

Sadie y Sunny Sandler, hijas del artista, han compartido pantalla con él en distintas películas. Incluso con ese acercamiento profesional, Adam reconoce desafíos propios de la paternidad en la adolescencia.

En el marco del estreno de Spaceman en 2024, señaló que su interacción con sus hijas incluye ciertas distancias propias de su edad.

“Ellas siguen sin hablarte demasiado. Hacen lo que deben en el set y luego marchan a continuar con sus actividades. Yo me quedo cerca repitiendo que las quiero”, afirmó durante la premiere.

En Spaceman, Adam Sandler da vida a Jakub Prochazka, un astronauta en misión a Júpiter. La película es una de las varias producciones donde sus hijas y su esposa han trabajado a la par del actor.

Las hijas de Adam, Sadie y Sunny, han crecido cerca de los sets y comparten créditos con sus padres en diferentes producciones familiares (REUTERS/Remo Casilli)

¡No estás invitada a mi bat mitzvah! y Leo son otros ejemplos recientes donde la familia tuvo un lugar destacado. En la primera, el relato se centra en dos adolescentes que buscan organizar la mejor fiesta posible, siendo los Sandler protagonistas.