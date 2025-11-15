Liam Gallagher reconoció que la gira de Oasis le “salvó la vida” tras dejar las drogas y el alcohol

Liam Gallagher responde a seguidores sobre los cambios en su estilo de vida y admite que extraña algunas conductas asociadas al consumo de alcohol (Foto: AP)

Liam Gallagher, de 53 años, ha explicado recientemente que la gira de reunión de Oasis le “salvó la vida” al abandonar el consumo de drogas, alcohol y tabaco. El icónico rockero británico, co-líder de la banda junto a su hermano Noel, desveló este duro y sincero cambio personal a través de la red social X (antes Twitter). Allí se dirigió directamente a sus seguidores, agradeciendo su apoyo y reconociendo que renunciar a sus vicios fue un “sacrificio necesario” para llevar adelante la gira Oasis Live ’25.

En su publicación en X, un fan le escribió: “Has hecho un trabajo increíble manteniéndote sano para los conciertos. Siento que tengas que vivir como un monje durante la gira, ¡pero lo estás haciendo genial!”. A esto, Gallagher respondió abiertamente: “Oasis me salvó la vida, ya era hora de que pusiera orden en mi vida. Sé lo mucho que esto significa para la gente, así que dejar de beber, fumar y esnifar cocaína son sacrificios necesarios, esas son las reglas del MCFC”. Al final de su mensaje, Liam hizo un guiño a su equipo de toda la vida, el Manchester City Football Club.

Cuando otro seguidor le preguntó si echaba de menos tomar una Guinness de vez en cuando, él contestó con sinceridad: “Sí, echo de menos decir puras tonterías cuando estoy borracho”.

Un compromiso con la sobriedad

Liam Gallagher recuerda que ya había manifestado su intención de moderar el consumo de sustancias en entrevistas anteriores (Créditos: X/Oasis)

Este no es un cambio improvisado para Liam Gallagher. A comienzos de este año, en marzo, ya había anunciado en X que se encontraba bien y que “por el momento no le interesa el alcohol. Ya he tenido suficiente”, escribió entonces.

Además, en declaraciones anteriores a The Guardian en 2017, Liam había reconocido que, si pudiera repetir su vida, quizás moderaría su consumo de drogas y alcohol. En esa misma conversación, admitió que ahora usa menos drogas recreativas: “Ya no bebo tanto como antes. No fumo marihuana; me aburre muchísimo”, dijo, y añadió que fuma cigarrillos de manera ocasional, señalando que incluso pasó una semana sin fumar ninguno.

La gira Oasis Live ’25

La gira de reunión de Oasis, llamada Live ’25, comenzó en julio y está programada para continuar hasta el 23 de noviembre. Este tour marca el regreso en vivo de los hermanos Liam y Noel Gallagher tras años de distanciamiento y es considerado uno de los eventos más emblemáticos del panorama musical reciente.

Oasis continúa su agenda de presentaciones hasta el 23 de noviembre como parte del tour Oasis Live ’25 encabezado por Liam y Noel Gallagher (REUTERS/Mario Anzuoni)

Disciplina y salud en escena

Según varios reportes, Liam ha mostrado una disciplina notable durante la gira. Ha dejado de beber y fumar por completo para preservar su voz, y ha priorizado su salud para poder ofrecer buenas actuaciones cada noche.

No obstante, no todo ha estado exento de especulaciones. Informes recientes indican que Liam respondió con firmeza a rumores de que había roto su prohibición de beber después de algunos conciertos: publicó en X mensajes como “BODY IS A TEMPLE” y “STILL FREE FROM ALL TEMPTATION” (“Sigo libre de toda tentación”), negando haber cedido a la bebida durante una fiesta posterior a un concierto.