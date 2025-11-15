Entretenimiento

Liam Gallagher reconoció que la gira de Oasis le “salvó la vida” tras dejar las drogas y el alcohol

“Ya era hora de que pusiera orden en mi vida”, confesó el cantante británico durante un intercambio de mensajes con sus seguidores

Guardar
Liam Gallagher responde a seguidores
Liam Gallagher responde a seguidores sobre los cambios en su estilo de vida y admite que extraña algunas conductas asociadas al consumo de alcohol (Foto: AP)

Liam Gallagher, de 53 años, ha explicado recientemente que la gira de reunión de Oasis le “salvó la vida” al abandonar el consumo de drogas, alcohol y tabaco. El icónico rockero británico, co-líder de la banda junto a su hermano Noel, desveló este duro y sincero cambio personal a través de la red social X (antes Twitter). Allí se dirigió directamente a sus seguidores, agradeciendo su apoyo y reconociendo que renunciar a sus vicios fue un “sacrificio necesario” para llevar adelante la gira Oasis Live ’25.

En su publicación en X, un fan le escribió: “Has hecho un trabajo increíble manteniéndote sano para los conciertos. Siento que tengas que vivir como un monje durante la gira, ¡pero lo estás haciendo genial!”. A esto, Gallagher respondió abiertamente: “Oasis me salvó la vida, ya era hora de que pusiera orden en mi vida. Sé lo mucho que esto significa para la gente, así que dejar de beber, fumar y esnifar cocaína son sacrificios necesarios, esas son las reglas del MCFC”. Al final de su mensaje, Liam hizo un guiño a su equipo de toda la vida, el Manchester City Football Club.

Cuando otro seguidor le preguntó si echaba de menos tomar una Guinness de vez en cuando, él contestó con sinceridad: “Sí, echo de menos decir puras tonterías cuando estoy borracho”.

Un compromiso con la sobriedad

Liam Gallagher recuerda que ya
Liam Gallagher recuerda que ya había manifestado su intención de moderar el consumo de sustancias en entrevistas anteriores (Créditos: X/Oasis)

Este no es un cambio improvisado para Liam Gallagher. A comienzos de este año, en marzo, ya había anunciado en X que se encontraba bien y que “por el momento no le interesa el alcohol. Ya he tenido suficiente”, escribió entonces.

Además, en declaraciones anteriores a The Guardian en 2017, Liam había reconocido que, si pudiera repetir su vida, quizás moderaría su consumo de drogas y alcohol. En esa misma conversación, admitió que ahora usa menos drogas recreativas: “Ya no bebo tanto como antes. No fumo marihuana; me aburre muchísimo”, dijo, y añadió que fuma cigarrillos de manera ocasional, señalando que incluso pasó una semana sin fumar ninguno.

La gira Oasis Live ’25

La gira de reunión de Oasis, llamada Live ’25, comenzó en julio y está programada para continuar hasta el 23 de noviembre. Este tour marca el regreso en vivo de los hermanos Liam y Noel Gallagher tras años de distanciamiento y es considerado uno de los eventos más emblemáticos del panorama musical reciente.

Oasis continúa su agenda de
Oasis continúa su agenda de presentaciones hasta el 23 de noviembre como parte del tour Oasis Live ’25 encabezado por Liam y Noel Gallagher (REUTERS/Mario Anzuoni)

Disciplina y salud en escena

Según varios reportes, Liam ha mostrado una disciplina notable durante la gira. Ha dejado de beber y fumar por completo para preservar su voz, y ha priorizado su salud para poder ofrecer buenas actuaciones cada noche.

No obstante, no todo ha estado exento de especulaciones. Informes recientes indican que Liam respondió con firmeza a rumores de que había roto su prohibición de beber después de algunos conciertos: publicó en X mensajes como “BODY IS A TEMPLE” y “STILL FREE FROM ALL TEMPTATION” (“Sigo libre de toda tentación”), negando haber cedido a la bebida durante una fiesta posterior a un concierto.

Temas Relacionados

Liam GallagherOasisMúsica rockNoel GallagherEntretenimientoOasis Live ’25adicciones

Últimas Noticias

A un año de la muerte de Liam Payne, se subastará en Londres una carta escrita por Taylor Swift al cantante en 2017

Los organizadores estiman que su precio podría oscilar entre 6.570 y 13.140 dólares

A un año de la

El día que The Beatles convirtieron un peine y papel higiénico en el sonido más original de “Lovely Rita”

La legendaria banda británica sorprendió al mundo al transformar objetos cotidianos en un recurso musical único, dejando claro que la creatividad no tiene límites cuando se trata de innovar en el estudio

El día que The Beatles

Dolly Parton, a punto de cumplir 80 años, brindó nuevos detalles sobre su salud: “Siento que apenas estoy empezando”

A poco de cumplir 80 años, la estrella estadounidense publica “Star of the Show: My Life on Stage” mientras se recupera en su casa tras tener que suspender algunos compromisos

Dolly Parton, a punto de

Amparo Muñoz, la única mujer española que ganó el Miss Universo: renunció a la corona y cayó en las drogas

Ganó el certamen Miss Universo en 1974, fue un icono de su época y rompió con los rígidos moldes sociales

Amparo Muñoz, la única mujer

El Woody que nadie conoció: así era el oscuro primer guion de “Toy Story”

La película casi tuvo una historia con un tono adulto y un protagonista no muy amistoso

El Woody que nadie conoció:
DEPORTES
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

¿Boca o River? La broma entre Mauro Icardi y la China Suárez ante la posibilidad de jugar en el fútbol argentino

La casa de Franco Armani fue afectada por la explosión tras el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

El minucioso plan que analiza el Barcelona para romper el mercado y lograr el fichaje de Julián Álvarez

Independiente buscará una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La reacción de Martín Bossi

La reacción de Martín Bossi tras el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso en los Latin Grammy por Papota, el video donde participa

Qué hizo Wanda Nara durante la nota de la China Suárez con Mario Pergolini

Todo listo para el primer show de Oasis en Buenos Aires: cambio de horario y el impactante show de drones

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

INFOBAE AMÉRICA

Entrenamiento One Punch Man, el

Entrenamiento One Punch Man, el ejercicio que puede ser una fuente de motivación si se realiza correctamente

Fue criado por lobos en la India y su vida terminó en tragedia: el impactante caso detrás de “El libro de la selva”

Científicos españoles crean una molécula que reduce el consumo de alcohol y abre una vía inédita contra la adicción

La Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia de “coacción a la justicia” contra Eduardo Bolsonaro

Trump suspendió la negociación para llegar a un acuerdo comercial con Tailandia por la tensión con Camboya