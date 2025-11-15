La pelea que marcó a Hollywood: el explosivo conflicto entre Madonna y Abel Ferrara

El conflicto entre Madonna y Abel Ferrara tras el estreno de 'Juegos peligrosos' marcó un antes y un después en Hollywood (Composición fotográfica)

Tras el estreno de Juegos peligrosos en 1993, estalló un ida y vuelta explosivo entre Abel Ferrara y Madonna. El cineasta comandó la película y la estrella pop encarnó a Sarah Jennings, un rol clave dentro del relato.

Pero lo que prometía ser una colaboración potente terminó en escándalo: Madonna salió a criticar abiertamente el resultado final y sus declaraciones desataron un clima de tensión que rápidamente escaló a conflicto público.

Durante la promoción, Madonna sorprendió a los medios al declarar: “No creo que deba llamarse Juegos peligrosos, sino El mal director”. Esta afirmación marcó un quiebre en la relación profesional entre ambos, ya que Ferrara había elogiado previamente el trabajo de la artista en el rodaje.

El director, conocido por obras como Ms. 45, manifestó su decepción tras las declaraciones de la cantante. Y el conflicto se intensificó porque Madonna realizó sus críticas antes del estreno.

En tanto, Ferrara afirmó que la artista tomó esa actitud para anticiparse a posibles comentarios negativos, en especial después de las poco favorables reseñas que recibió su actuación en Body of Evidence.

El enojo del director quedó en evidencia durante una entrevista con The A.V. Club, en la que sostuvo que la cantante “decidió destrozar la película anticipándose a la crítica”.

Un desencuentro marcado por la opinión pública y las críticas

De acuerdo con lo expuesto por Ferrara, Madonna se mostró especialmente dura con el film pese a que obtuvo mejores críticas respecto a otros trabajos anteriores de la cantante.

El director consideró paradójico que Madonna denostara el proyecto cuando la prensa especializada no la había tratado con tanta dureza esta vez. Esta situación profundizó el desencuentro entre ambos protagonistas del largometraje.

Ferrara recalcó que Madonna “jamás recibió una buena crítica de The Voice ni de The New York Times en su vida, pero sí recibió buenas críticas por esta película, la cual destrozó”.

El director concluyó sus declaraciones afirmando: “Nunca se lo perdonaré”, lo que confirma que la tensión permanece vigente años después del estreno.

La relación profesional entre Madonna y Ferrara no tuvo continuidad tras el estreno de “Juegos peligrosos”. El film cuenta la historia de un director de cine neoyorquino que, mientras trabaja en Los Ángeles, comienza a replicar las acciones de su película en la vida real, especialmente durante un romance con la actriz principal.

Madonna y su recorrido en el cine: éxitos y desafíos

La carrera cinematográfica de Madonna generó reiterados debates dentro de la crítica y el público. Si bien la artista alcanzó notoriedad mundial por su carrera musical, no logró los mismos resultados en la pantalla grande.

Participó en películas como Dick Tracy, Evita —dirigida por Alan Parker— y el episodio de Four Rooms junto a Quentin Tarantino. Sin embargo, acumuló varias nominaciones a los premios Razzie, que destacan lo peor del cine.

El caso de Juegos peligrosos refleja una tendencia en la que la cantante- actriz se mostró sin temores a la hora de declarar su opinión sobre los proyectos en que participó. Su postura frente a la película de Ferrara profundizó la distancia entre sus colaboradores en la industria.

El episodio, según fuentes de prensa y declaraciones recogidas por The A.V. Club, sigue siendo motivo de comentarios en el círculo cinematográfico.

Madonna adoptó a lo largo de su carrera una actitud desafiante frente a la crítica. Sus declaraciones generaron tanto adhesiones como controversias en la comunidad artística. Por su parte, Ferrara mantiene su postura crítica frente a la actitud de la artista y no muestra señales de reconciliación con la cantante.

Actualmente, Juegos peligrosos se considera un título de culto entre los seguidores de Ferrara, aunque la relación entre el director y Madonna se mantiene sin reconciliación. El film permanece como una referencia dentro de la filmografía de la cantante, marcada por diferentes opiniones y críticas encontradas.