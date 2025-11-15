Entretenimiento

La pelea que marcó a Hollywood: el explosivo conflicto entre Madonna y Abel Ferrara

La relación profesional entre la cantante y el cineasta estalló tras el estreno de “Juegos peligrosos”, cuando ella criticó duramente la película antes de su lanzamiento

Guardar
El conflicto entre Madonna y
El conflicto entre Madonna y Abel Ferrara tras el estreno de 'Juegos peligrosos' marcó un antes y un después en Hollywood (Composición fotográfica)

Tras el estreno de Juegos peligrosos en 1993, estalló un ida y vuelta explosivo entre Abel Ferrara y Madonna. El cineasta comandó la película y la estrella pop encarnó a Sarah Jennings, un rol clave dentro del relato.

Pero lo que prometía ser una colaboración potente terminó en escándalo: Madonna salió a criticar abiertamente el resultado final y sus declaraciones desataron un clima de tensión que rápidamente escaló a conflicto público.

Durante la promoción, Madonna sorprendió a los medios al declarar: “No creo que deba llamarse Juegos peligrosos, sino El mal director”. Esta afirmación marcó un quiebre en la relación profesional entre ambos, ya que Ferrara había elogiado previamente el trabajo de la artista en el rodaje.

Madonna criticó públicamente la película
Madonna criticó públicamente la película 'Juegos peligrosos' antes de su lanzamiento, generando tensión con el director Abel Ferrara (Wikipedia)

El director, conocido por obras como Ms. 45, manifestó su decepción tras las declaraciones de la cantante. Y el conflicto se intensificó porque Madonna realizó sus críticas antes del estreno.

En tanto, Ferrara afirmó que la artista tomó esa actitud para anticiparse a posibles comentarios negativos, en especial después de las poco favorables reseñas que recibió su actuación en Body of Evidence.

El enojo del director quedó en evidencia durante una entrevista con The A.V. Club, en la que sostuvo que la cantante “decidió destrozar la película anticipándose a la crítica”.

Abel Ferrara expresó su decepción
Abel Ferrara expresó su decepción por las declaraciones de Madonna, quien cuestionó la calidad del film y su dirección (REUTERS/Yara Nardi)

Un desencuentro marcado por la opinión pública y las críticas

De acuerdo con lo expuesto por Ferrara, Madonna se mostró especialmente dura con el film pese a que obtuvo mejores críticas respecto a otros trabajos anteriores de la cantante.

El director consideró paradójico que Madonna denostara el proyecto cuando la prensa especializada no la había tratado con tanta dureza esta vez. Esta situación profundizó el desencuentro entre ambos protagonistas del largometraje.

La polémica entre Madonna y
La polémica entre Madonna y Ferrara se intensificó por las críticas previas de la cantante, anticipando posibles reseñas negativas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Ferrara recalcó que Madonna “jamás recibió una buena crítica de The Voice ni de The New York Times en su vida, pero sí recibió buenas críticas por esta película, la cual destrozó”.

El director concluyó sus declaraciones afirmando: “Nunca se lo perdonaré”, lo que confirma que la tensión permanece vigente años después del estreno.

El desencuentro entre Madonna y
El desencuentro entre Madonna y Ferrara se profundizó pese a que 'Juegos peligrosos' recibió mejores críticas que otros trabajos de la artista (REUTERS/Stephane Mahe)

La relación profesional entre Madonna y Ferrara no tuvo continuidad tras el estreno de “Juegos peligrosos”. El film cuenta la historia de un director de cine neoyorquino que, mientras trabaja en Los Ángeles, comienza a replicar las acciones de su película en la vida real, especialmente durante un romance con la actriz principal.

Madonna y su recorrido en el cine: éxitos y desafíos

La carrera cinematográfica de Madonna generó reiterados debates dentro de la crítica y el público. Si bien la artista alcanzó notoriedad mundial por su carrera musical, no logró los mismos resultados en la pantalla grande.

La relación profesional entre Madonna
La relación profesional entre Madonna y Abel Ferrara no continuó tras el conflicto generado por la promoción de 'Juegos peligrosos' (REUTERS/Mario Anzuoni)

Participó en películas como Dick Tracy, Evita —dirigida por Alan Parker— y el episodio de Four Rooms junto a Quentin Tarantino. Sin embargo, acumuló varias nominaciones a los premios Razzie, que destacan lo peor del cine.

El caso de Juegos peligrosos refleja una tendencia en la que la cantante- actriz se mostró sin temores a la hora de declarar su opinión sobre los proyectos en que participó. Su postura frente a la película de Ferrara profundizó la distancia entre sus colaboradores en la industria.

El episodio, según fuentes de prensa y declaraciones recogidas por The A.V. Club, sigue siendo motivo de comentarios en el círculo cinematográfico.

La carrera cinematográfica de Madonna
La carrera cinematográfica de Madonna estuvo marcada por éxitos musicales y desafíos en la pantalla grande, con varias nominaciones a los premios Razzie (REUTERS/Yara Nardi)

Madonna adoptó a lo largo de su carrera una actitud desafiante frente a la crítica. Sus declaraciones generaron tanto adhesiones como controversias en la comunidad artística. Por su parte, Ferrara mantiene su postura crítica frente a la actitud de la artista y no muestra señales de reconciliación con la cantante.

Actualmente, Juegos peligrosos se considera un título de culto entre los seguidores de Ferrara, aunque la relación entre el director y Madonna se mantiene sin reconciliación. El film permanece como una referencia dentro de la filmografía de la cantante, marcada por diferentes opiniones y críticas encontradas.

Temas Relacionados

Juegos peligrososMadonnaAbel FerraraPelículasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Allison Mack reveló detalles de la dieta extrema a la que fue sometida durante su tiempo en la secta NXIVM

La actriz confesó prácticas alimentarias que pusieron en riesgo su salud, incluyendo extensas rutinas físicas y vigilancia constante dentro del grupo dirigido por Keith Raniere

Allison Mack reveló detalles de

Morgan Freeman denuncia imitaciones con inteligencia artificial y exige frenar la clonación de voces

El actor expresó su rechazo al uso de IA para reproducir su voz sin autorización y advirtió que iniciará acciones legales

Morgan Freeman denuncia imitaciones con

Noche de pijamas y selfies: el inesperado reencuentro de Britney Spears con Kim y Khloé Kardashian

La Princesa del pop visitó a Kim en su residencia de Hidden Hills

Noche de pijamas y selfies:

La confesión de Tori Spelling sobre un momento cumbre de la serie ‘Beverly Hills 90210′

Durante un episodio reciente de su podcast, la intérprete compartió su opinión sobre el desarrollo de Donna Martin, destacando la presión y expectativas que rodearon la narrativa de la virginidad en la popular ficción juvenil

La confesión de Tori Spelling

Revelan detalles del romance de Jennifer Aniston y Jim Curtis: “Ella se siente a salvo”

“Es una relación diferente”, afirman allegados a la actriz de ‘Friends’

Revelan detalles del romance de
DEPORTES
La drástica decisión que tomó

La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo con dos figuras de River Plate de cara al trascendental duelo contra Vélez

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

Impactante: un futbolista de Ghana sufrió una doble fractura de tibia y peroné en el amistoso ante Japón

¿Boca o River? La broma entre Mauro Icardi y la China Suárez ante la posibilidad de jugar en el fútbol argentino

La casa de Franco Armani fue afectada por la explosión tras el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

TELESHOW
Valentina Cervantes eligió al equipo

Valentina Cervantes eligió al equipo ideal de su paso por MasterChef Celebrity: “Mi dream team”

Cuál fue el regalo que recibió Mario Pergolini tras la entrevista que le hizo a la China Suárez y Mauro Icardi

La reacción de Martín Bossi tras el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso en los Latin Grammy por Papota, el video donde participa

Qué hizo Wanda Nara durante la nota de la China Suárez con Mario Pergolini

Todo listo para el primer concierto de Oasis en Buenos Aires: cambio de horario y el impactante show de drones

INFOBAE AMÉRICA

Morgan Freeman denuncia imitaciones con

Morgan Freeman denuncia imitaciones con inteligencia artificial y exige frenar la clonación de voces

EEUU y organismos internacionales alertaron sobre la creciente injerencia de militares y fiscales en las elecciones de Honduras

Brasil celebró la reducción de ciertos aranceles anunciada por Trump pero pidió seguir negociando las tasas adicionales

Zelensky lanzó una reforma profunda del sector energético de Ucrania tras el mayor escándalo de corrupción en plena guerra

En medio de la grave crisis que atraviesa la isla, ahora los cubanos también sufren una epidemia de dengue y chikungunya