La confesión de Tori Spelling sobre un momento cumbre de la serie ‘Beverly Hills 90210′

Durante un episodio reciente de su podcast, la intérprete compartió su opinión sobre el desarrollo de Donna Martin, destacando la presión y expectativas que rodearon la narrativa de la virginidad en la popular ficción juvenil

Tori Spelling volvió a generar debate entre los seguidores de la icónica serie Beverly Hills, 90210 al hablar con franqueza sobre el momento en que su personaje, Donna Martin, perdió la virginidad durante la séptima temporada. El tema surgió en el episodio más reciente del podcast 9021OMG, que la intérprete de 52 años copresenta junto a Jennie Garth, quien dio vida a Kelly Taylor en la producción original emitida por la cadena Fox.

Spelling reconoció que la virginidad de Donna se convirtió desde el inicio en una parte central de la identidad del personaje y que, durante varios años, fue concebida como “una insignia de honor” tanto dentro de la ficción como en la recepción del público. Sin embargo, también admitió que llegó un punto en el que se preguntaba cuánto más se prolongaría esa trama, la cual se diferenció del camino romántico y sexual que siguieron otros protagonistas del programa.

El personaje de Donna Martin mantuvo su virginidad hasta su última noche en la universidad durante la séptima temporada, cuando finalmente la perdió con su novio de largo plazo, David Silver, interpretado por Brian Austin Green. Este momento narrativo contrastó con historias como la de Brenda Walsh —interpretada por Shannen Doherty—, quien tuvo su primera experiencia sexual con Dylan McKay (Luke Perry) en el baile de graduación de la primera temporada, o la de Brandon Walsh, encarnado por Jason Priestley, cuya primera vez ocurrió apenas cuatro episodios después del inicio de la serie.

Una construcción narrativa que dividió opiniones

La actriz afirma que la virginidad del personaje funcionó como símbolo juvenil dentro del fenómeno televisivo Beverly Hills 90210

Durante la conversación en el podcast, Jennie Garth le preguntó a Spelling si en retrospectiva estaba satisfecha con que la pérdida de la virginidad de Donna se produjera recién en la séptima temporada o si hubiera preferido que sucediera más adelante en la serie, que se extendió finalmente por 10 temporadas y se convirtió en un fenómeno cultural de la televisión juvenil de los años 90.

“En mi juventud, siempre sentí que ser un símbolo de virginidad para tantas mujeres y hombres era un gran honor”, explicó Spelling al recordar la enorme influencia del programa en su audiencia adolescente. “Así que Donna... me sentía muy especial por tener eso. Pero en algún momento pensé: ‘Quiero que lo pierda. ¿Cuál es el siguiente paso?’”.

La actriz recordó que la trama comenzaba a sentirse sin avances y que esa expectativa crecía también entre los seguidores de la serie. “Siempre hablamos de la misma trama. Ella no puede avanzar en la historia hasta que lleguemos a ese punto. Recuerdo que cuando sucedió, pensé: ‘¡Por fin!’”, declaró. Una de las razones por las cuales no imaginaba que Donna esperara hasta su noche de bodas —que ocurrió recién en el final de la serie— fue que, a su juicio, “habría sido demasiada estimulación para la gente ver la boda y luego la noche de bodas”.

Aunque Spelling afirmó que el desarrollo de esa narrativa fue significativo para el arco emocional del personaje, también señaló que sintió alivio cuando la historia finalmente cambió de dirección.

La influencia de Aaron Spelling en la decisión creativa

Charles Rosin confirma que la indicación de conservar virgen a Donna Martin provino directamente del productor Aaron Spelling (Instagram)

En un episodio anterior del podcast, Spelling conversó con Charles Rosin, productor y guionista de Beverly Hills, 90210, sobre el origen de la decisión de mantener a Donna virgen hasta avanzada la serie. Según detalló Rosin, la idea provino directamente del productor ejecutivo y creador del programa, Aaron Spelling, quien también era padre de Tori Spelling y una figura central en la industria televisiva estadounidense.

“Recuerdo perfectamente cuando me dijo, ya sabes, que Donna debería ser virgen”, explicó Rosin. “Y yo le dije: ‘Sí, por supuesto que debería’”. Cuando Spelling le preguntó si era “literalmente” una instrucción de su padre, el escritor respondió: “Oh, absolutamente”.

Spelling admitió que durante muchos años desconoció realmente el origen de esa decisión artística: “Nunca supe de dónde venía. Siempre lo sospeché, y la gente dice cosas como: ‘Mantuvo a su hija virgen’”.

La actriz no profundizó en interpretaciones familiares o personales, pero destacó que comprender el contexto creativo detrás de esa línea argumental le permitió verla como un componente estructural dentro del universo del programa, más allá de su vida privada.

Un tema que marcó la cultura televisiva juvenil

El podcast revela diferencias entre la evolución sentimental de Donna y la de otros personajes como Brenda Walsh y Brandon Walsh

Beverly Hills, 90210, emitida originalmente entre 1990 y 2000, se convirtió en una referencia global sobre historias juveniles en televisión. Su tratamiento de temas como la sexualidad adolescente, el consumo de alcohol, las relaciones amorosas y conflictos familiares fue considerado innovador para su época y generó múltiples debates sobre la representación mediática de la juventud.

El desarrollo de la historia de Donna Martin y la construcción de su decisión personal frente a la virginidad forma parte de ese legado narrativo. Para Spelling, hablar sobre el tema décadas después permite entender cómo la televisión de los años 90 moldeó expectativas sociales y conversaciones que hoy se abordan desde perspectivas más abiertas.

La actriz afirmó que seguirá analizando junto a Jennie Garth y otros invitados los momentos clave de la serie en su podcast, en el que exploran el impacto cultural del programa y comparten experiencias sobre cómo se construyó una de las ficciones juveniles más influyentes de su generación.

