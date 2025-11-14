Entretenimiento

La familia Osbourne arremete contra Roger Waters tras insultos a Ozzy: “Un ser humano miserable y repugnante”

Las declaraciones del exintegrante de Pink Floyd encendieron una ola de reproches públicos cuando el clan televisivo dedicó un segmento completo de su programa digital a condenar sus expresiones hacia el vocalista fallecido en junio

Roger Waters genera polémica por desacreditar la música y trayectoria de Ozzy Osbourne en una entrevista difundida en agosto. (Composición/Instagram: Jack Osbourne/REUTERS)

La tensión entre los Osbourne y Roger Waters volvió a estallar públicamente después de que el cofundador de Pink Floyd insultara a Ozzy Osbourne tras su muerte, ocurrida en junio de este año. En el más reciente episodio de “The Osbournes Podcast”, Sharon, Kelly y Jack Osbourne dedicaron varios minutos a responder con dureza al músico británico, a quien acusaron de ser un individuo “miserable”, “irrelevante” y “retorcido”.

Las declaraciones surgieron luego de que Waters afirmara en agosto, en una entrevista con la revista cultural The Independent Ink, que Ozzy “estuvo en la televisión durante siglos con sus idioteces y tonterías” y remató diciendo: “De su música, no tengo ni idea. Me importa un bledo”. Sus palabras fueron calificadas por la familia como un ataque gratuito y profundamente irrespetuoso hacia el legado del ícono del metal.

Las reacciones, que pronto se volvieron virales, han reavivado un conflicto de larga data entre ambas partes, marcado por tensiones, críticas cruzadas y diferencias ideológicas. La familia Osbourne no solo defendió la memoria del cantante, sino que también cuestionó la conducta pública y el historial reciente de Waters.

Insultos cruzados en el podcast familiar

La familia Osbourne cuestiona el comportamiento de Roger Waters al mencionar su aparición con uniforme nazi en Alemania en 2023. (REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden)

En el episodio del podcast, Sharon Osbourne fue la primera en arremeter contra el exbajista de Pink Floyd. Lo describió como “una de las personas más retorcidas y enfermas que he conocido en años”, enfatizando que sus comentarios hacia Ozzy no solo eran crueles, sino innecesarios. Kelly Osbourne, visiblemente indignada, intervino para llamarlo “una maldita zorra”, elevando aún más el tono de la discusión.

Sharon continuó con su crítica afirmando que Waters “no tiene carisma” y que “parece Frankenstein”, expresiones que utilizó para ilustrar su percepción de la actitud del músico. Añadió que “está mal de la cabeza” y que “a nadie le cae bien”, salvo —según ella— a quienes comparten posiciones políticas extremas. Para Sharon, la postura de Waters lo convierte en una figura “patética” dentro y fuera del ámbito musical.

Kelly, por su parte, llevó la conversación a un terreno más visceral al expresar que deseaba que Waters “se cagara encima en público”. Ante esto, Sharon respondió: “Eso es demasiado bueno. La mierda hace crecer las flores. El tipo no tiene nada bueno. Es un patético solitario… No sé cómo los de Pink Floyd lo aguantaron tanto tiempo”.

Jack Osbourne también se suma a las críticas

Jack Osbourne recuerda que Ozzy Osbourne admiraba a Pink Floyd pero rechazaba la actitud de Roger Waters. (YouTube: The Osbournes y Jack Osbourne)

Jack Osbourne recordó que este no era el primer desencuentro entre su familia y Waters. En septiembre, luego de conocer las declaraciones del músico sobre Ozzy, publicó un mensaje en redes sociales donde escribió: “Oye, @rogerwaters, ¡que te jodan! Qué patético y desconectado de la realidad te has vuelto”. Añadió además que la única forma en que Waters parecía llamar la atención recientemente era “vomitando mierda en la prensa”.

Durante el podcast, Jack explicó que su padre siempre tuvo una opinión clara sobre el exintegrante de Pink Floyd. Según relató, Ozzy disfrutaba de la música de la banda, pero jamás simpatizó con Waters como persona. La familia Osbourne insistió en que el líder del álbum The Dark Side of the Moon encarna una actitud “amargada” y “tóxica” que, a su juicio, ha marcado su presencia pública en los últimos años.

Sharon reforzó esta idea calificando a Waters como “un ser humano triste, irrelevante, viejo y miserable”, al que describió además como un individuo “feo” en términos morales. Kelly concluyó el segmento diciendo: “Es la peor palabra que se te ocurra, y la mayoría de la gente se ofende muchísimo cuando oyes la palabra ‘gilipollas’. Así que te ofendo muchísimo, Roger Waters. Eres un puto gilipollas”.

Antecedentes del conflicto y acusaciones previas

La familia Osbourne reafirma su rechazo a Roger Waters al señalar un historial de comentarios ofensivos y controversias públicas. (Captura de video)

El enfrentamiento entre la familia Osbourne y Waters no es reciente. En 2023, el músico fue duramente criticado tras aparecer en un concierto en Alemania utilizando un atuendo inspirado en un uniforme de las SS nazis, lo que generó acusaciones de antisemitismo. Aunque Waters ha negado sistemáticamente estas acusaciones, su acción provocó fuertes reacciones en la comunidad internacional.

Entre quienes repudiaron el gesto se encontraba Sharon Osbourne, quien desde el programa estadounidense “The Talk” dijo que Waters debería estar “en una residencia de ancianos” y que “ahí es donde pertenece”. Estas declaraciones marcaron un punto clave en la deteriorada relación entre ambas partes, que desde entonces se ha caracterizado por intercambios cada vez más hostiles.

NewJeans regresa con su sello

La película en la que

Lady Gaga revela que grabó

De Moon Knight, a Star

A casi 5 años de
