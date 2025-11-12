Mark Harmon sorprendió a los fans con un emotivo regreso en “NCIS: Origins”

Mark Harmon revivió al legendario Gibbs en un episodio especial de "NCIS: Origins", explorando los recuerdos de sus primeros años en el servicio naval (CBS)

Mark Harmon volvió a interpretar a Leroy Jethro Gibbs, uno de los personajes más representativos de la franquicia NCIS, durante el episodio especial emitido el martes 11 de noviembre.

Su retorno en pantalla marcó una referencia directa a los “primeros días” del agente Gibbs y coincidió con el evento crossover entre la serie original y su precuela, titulada NCIS: Origins.

En el inicio del episodio “Funny How Time Slips Away”, perteneciente a NCIS: Origins, Harmon apareció como la versión actual de Gibbs.

El personaje, retirado en una zona alejada, reflexionó sobre su extensa trayectoria profesional. “Últimamente he estado pensando mucho en aquellos primeros días, cuando todavía estaba aprendiendo el oficio”, expresó el personaje al servirse una bebida.

Durante este monólogo, Gibbs dialogó con un perro en su casa, lo que sirvió para introducir una mirada nostálgica sobre el paso del tiempo en su carrera.

El actor reflexionó sobre tres décadas en el papel de Gibbs, enfatizando el peso del tiempo y las experiencias (CBS/Paramount)

“Con los años, el exterior cambia. Pero por dentro, sigues sintiendo lo mismo. Lo verás”, comentó mirando al animal.

A lo largo de la escena, Gibbs compartió con el perro recuerdos sobre antiguos compañeros. Mencionó explícitamente a “un amigo de hace mucho tiempo”, el agente canino Gary Callahan, y repasó fotografías de quienes lo acompañaron en distintas etapas.

“Durante tres décadas, el exterior cambia, pero por dentro las sensaciones se mantienen intactas”, relató, una frase repetida en el episodio.

Posteriormente, mediante efectos especiales, Harmon cedió visualmente el protagonismo de la versión joven del personaje a Austin Stowell, permitiendo así el paso narrativo hacia los años noventa y el inicio del arco argumental de NCIS: Origins, centrado en la investigación de la muerte de un oficial naval en California.

La narración se articuló en dos partes, con la segunda desarrollándose en un episodio de la serie madre. La estructura permitió conectar ambas series y profundizar en las motivaciones y relaciones del personaje principal.

“El exterior cambia, pero por dentro sigues igual”, compartió Gibbs en una escena que homenajeó su legado (REUTERS/Aude Guerrucci)

El cierre del episodio incluyó una transición simbólica similar con el personaje de Mike Franks, quien, en la versión joven interpretada por Kyle Schmid, fue progresivamente reemplazado por Muse Watson, el actor original en la serie principal.

La producción recurrió a esta estrategia para reforzar la línea temporal y mantener la cohesión entre ambas propuestas.

Aunque Mark Harmon ha permanecido alejado de las cámaras en los últimos años respecto al universo NCIS, su vinculación con la franquicia se mantuvo a través de su rol como productor ejecutivo y narrador en cada episodio de NCIS: Origins.

Los showrunners David J. North y Gina Lucita Monreal, también productores ejecutivos, señalaron en declaraciones previas recogidas por People que “Gibbs ya no está solo” tras su partida a Alaska.

Según ellos, la aparición del perro como nuevo acompañante responde a la evolución del personaje: “Sabemos cuánto han extrañado los fans ver a Mark y se preguntan a qué se dedica Gibbs hoy”.

"NCIS: ORIGINS" sigue al joven Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell) en 1991, años antes de los acontecimientos de NCIS, y está narrada por Mark Harmon (CBS)

Harmon destacó en la entrevista con People que accedió a la propuesta de retomar a Gibbs porque percibió que era buen momento para “ver en qué situación se encuentra el personaje”.

Sobre el resultado final dijo: “Me hizo sonreír. Es algo breve, pero el público podrá conocer cosas de él que antes no sabía”.

En conversación con The Wrap, Harmon profundizó en la experiencia de regresar al papel e indicó que fue “interesante poder mostrar una faceta de cómo vive actualmente”, dejando ver que la participación, aunque acotada, permite descubrir detalles inéditos sobre el famoso agente del Servicio de Investigación Criminal Naval.

Por ahora, la producción mantiene abierta la posibilidad de futuras apariciones de Mark Harmon como Gibbs, mientras que el desarrollo de NCIS: Origins y las series derivadas siguen explorando los antecedentes y conexiones dentro del universo de la franquicia.