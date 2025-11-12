Entretenimiento

La historia de la estrella de TikTok que fingió tener cáncer: “Estaba muy enferma mentalmente”

Entre lágrimas, Brittany Miller pidió perdón y dijo que nunca buscó engañar ni lucrar con su confesión

Guardar
Brittany Miller pidió perdón por
Brittany Miller pidió perdón por haber mentido en sus redes sociales sobre su enfermedad. (Instagram/Brittany Miller)

La influencer británica Brittany Miller, de 29 años, ha pedido disculpas públicas tras admitir que mintió sobre tener cáncer en 2017.

La creadora de contenido, que cuenta con 3.5 millones de seguidores en TikTok, rompió en llanto en un video publicado el lunes 10 de noviembre, donde explicó los motivos detrás de su engaño y aseguró que atravesaba una etapa de profunda crisis emocional.

“En 2017 estaba muy enferma mentalmente, y en ese momento no me daba cuenta de cuán mal estaba. Estaba deprimida, tenía pensamientos suicidas, me sentía perdida y confundida. Había perdido a mi pareja, había perdido mi trabajo y muchas cosas ese año me llevaron a enfermar mentalmente”, confesó.

La influencer, madre de dos hijos y conocida por compartir videos sobre la comida británica tradicional, reconoció que en aquel entonces dijo a personas cercanas que había sido diagnosticada con cáncer.

Brittany Miller reconoció que se
Brittany Miller reconoció que se equivocó al decir que tenía cáncer en 2017. (Captura de video)

Fue una frase estúpida de la que me arrepiento profundamente. Dije que tenía una enfermedad, que era cáncer”, aseguró.

Asimismo, Brittany Miller subrayó que nunca tuvo intenciones maliciosas ni buscó estafar a nadie, luego de que se difundiera que se había creado una página para recaudar fondos para su supuesto tratamiento.

“No lo hice con malas intenciones ni para aprovecharme de nadie. Lo hice por desesperación, para mantener cerca a las personas que quería. Pero no lo justifico en absoluto”, dijo.

Según su testimonio, la campaña de donaciones fue creada por conocidos sin su autorización directa.

Brittany Miller aseveró que la
Brittany Miller aseveró que la campaña de donaciones fue creada sin su consentimiento. (Instagram/Brittany Miller)

“Las personas a las que se lo conté se lo dijeron a otros, y se creó una página para recaudar fondos a mi nombre. En cuanto vi que habían llegado dos donaciones, pedí que la página se cerrara de inmediato. Nunca tomé ni un centavo de eso”, explicó.

Miller enfatizó que el episodio ocurrió años antes de que alcanzara la fama en redes sociales, por lo que no se trató de un intento de ganar popularidad.

“Esto pasó mucho antes de TikTok. No lo hice por seguidores o por ‘me gusta’. Lo hice porque estaba enferma y no sabía cómo pedir ayuda”, señaló.

En su mensaje, la creadora de contenido también expresó empatía hacia quienes realmente padecen la enfermedad.

Brittany Miller explicó que empatiza
Brittany Miller explicó que empatiza con las personas que realmente padecen cáncer. (Instagram/Brittany Miller)

“Sé lo horrible que es el cáncer, sé cuánto afecta a las personas, y por eso lo lamento tanto. Estoy profundamente arrepentida de haber pronunciado esas palabras”, dijo.

Y añadió: “Si pudiera retroceder y cambiar lo que hice, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Fue una frase estúpida que dije hace casi una década, y he aprendido muchísimo desde entonces”.

La influencer contó que al año siguiente se mudó de su ciudad natal para comenzar un proceso de recuperación emocional y rodearse de personas que pudieran apoyarla.

Brittany Miller aseguró que se
Brittany Miller aseguró que se rodeó de personas que la ayudaran a mejorar. (Instagram/Brittany Miller)

“Quería volver a estar bien mentalmente. Y lo logré. Estoy mentalmente estable de nuevo y muy orgullosa del camino que he recorrido: de ese lugar oscuro a donde estoy ahora”, indicó.

Miller agradeció el apoyo de su pareja actual, Ash Griffiths, y de su comunidad en redes. Incluso, Brittany admitió que desea “usar esta experiencia para ayudar a otras personas y ser una defensora de la salud mental”.

Temas Relacionados

Brittany MillerTikTokcáncerentretenimiento

Últimas Noticias

La hija de Paul McCartney se burla de la famosa detención de su padre por llevar marihuana en la maleta: “Incluso un niño de 9 años lo habría escondido mejor”

McCartney enfrentó la posibilidad de una condena de siete años de trabajos forzados por llevar cannabis a Japón

La hija de Paul McCartney

Sabrina Carpenter protagonizará y producirá un musical inspirado en “Alicia en el país de las maravillas”

Tras seis nominaciones al Grammy, la cantante da el salto al cine con un musical inspirado en el clásico escrito por Lewis Carroll

Sabrina Carpenter protagonizará y producirá

Travis Scott suma diez nominaciones a los Grammy y mantiene la esperanza de lograr su primer premio

El rapero estadounidense figura entre los artistas más destacados, pero nunca galardonados. Optimismo, reconocimiento futuro y una presencia vigente lo posiciona como uno de los favoritos en cada entrega

Travis Scott suma diez nominaciones

Hailey Bieber habló sobre cómo lleva su matrimonio con Justin Bieber: “Nos lo tomamos un día a la vez”

La modelo reflexionó sobre la maternidad y su relación con el cantante con quien tiene seis años de matrimonio

Hailey Bieber habló sobre cómo

La trilogía fallida de Kevin Costner que le dejó un sabor amargo: “Tenía potencial, pero la arruinaron”

El actor cree que “Mr. Brooks” merecía haber continuado como una franquicia

La trilogía fallida de Kevin
DEPORTES
Argentina terminó como la mejor

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

Thiago Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca y explicó por qué no aceptó la propuesta

Ensayaron una jugada preparada, pero un malentendido los dejó en ridículo: “El tiro libre más feo”

Romario rompió con su novia 37 años menor: aseguran que fue visto con una “misteriosa rubia”

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

TELESHOW
Moria Casán contó si Susana

Moria Casán contó si Susana Giménez la llevará a juicio y se emocionó al ver a Sofía Gala en su serie: “Es extraordinaria”

Johnny Depp habló del recibimiento que tuvo en Argentina: “La gente me ha mantenido vivo”

Premios Konex 2025: Charly García recibió el Konex de Brillante en una ceremonia que reunió a grandes figuras de la música popular

Abel Pintos, nuevo Padrino del Hospital de Niños: una voz solidaria que impulsa grandes cambios

El divertido ida y vuelta de Juana Repetto y su expareja, Sebastián Graviotto: “Un poco de humor”

INFOBAE AMÉRICA

Israel advirtió que Hezbollah busca

Israel advirtió que Hezbollah busca rearmarse: los terroristas apoyados por Irán volvieron a lanzar amenazas

Australia denunció nuevas infiltraciones de hackers vinculados a China en infraestructuras críticas

La ciencia detrás del hincha de fútbol: revelan cómo su cerebro reacciona ante victorias y derrotas

Entre la represión y la sucesión: Daniel Ortega cumplió 80 años delegando el poder a su esposa e hijos en Nicaragua

Ucrania imputó a siete personas por una red de sobornos que involucra a altos cargos del sector energético estatal