La historia de la estrella de TikTok que fingió tener cáncer: “Estaba muy enferma mentalmente”

Brittany Miller pidió perdón por haber mentido en sus redes sociales sobre su enfermedad. (Instagram/Brittany Miller)

La influencer británica Brittany Miller, de 29 años, ha pedido disculpas públicas tras admitir que mintió sobre tener cáncer en 2017.

La creadora de contenido, que cuenta con 3.5 millones de seguidores en TikTok, rompió en llanto en un video publicado el lunes 10 de noviembre, donde explicó los motivos detrás de su engaño y aseguró que atravesaba una etapa de profunda crisis emocional.

“En 2017 estaba muy enferma mentalmente, y en ese momento no me daba cuenta de cuán mal estaba. Estaba deprimida, tenía pensamientos suicidas, me sentía perdida y confundida. Había perdido a mi pareja, había perdido mi trabajo y muchas cosas ese año me llevaron a enfermar mentalmente”, confesó.

La influencer, madre de dos hijos y conocida por compartir videos sobre la comida británica tradicional, reconoció que en aquel entonces dijo a personas cercanas que había sido diagnosticada con cáncer.

Brittany Miller reconoció que se equivocó al decir que tenía cáncer en 2017. (Captura de video)

“Fue una frase estúpida de la que me arrepiento profundamente. Dije que tenía una enfermedad, que era cáncer”, aseguró.

Asimismo, Brittany Miller subrayó que nunca tuvo intenciones maliciosas ni buscó estafar a nadie, luego de que se difundiera que se había creado una página para recaudar fondos para su supuesto tratamiento.

“No lo hice con malas intenciones ni para aprovecharme de nadie. Lo hice por desesperación, para mantener cerca a las personas que quería. Pero no lo justifico en absoluto”, dijo.

Según su testimonio, la campaña de donaciones fue creada por conocidos sin su autorización directa.

Brittany Miller aseveró que la campaña de donaciones fue creada sin su consentimiento. (Instagram/Brittany Miller)

“Las personas a las que se lo conté se lo dijeron a otros, y se creó una página para recaudar fondos a mi nombre. En cuanto vi que habían llegado dos donaciones, pedí que la página se cerrara de inmediato. Nunca tomé ni un centavo de eso”, explicó.

Miller enfatizó que el episodio ocurrió años antes de que alcanzara la fama en redes sociales, por lo que no se trató de un intento de ganar popularidad.

“Esto pasó mucho antes de TikTok. No lo hice por seguidores o por ‘me gusta’. Lo hice porque estaba enferma y no sabía cómo pedir ayuda”, señaló.

En su mensaje, la creadora de contenido también expresó empatía hacia quienes realmente padecen la enfermedad.

Brittany Miller explicó que empatiza con las personas que realmente padecen cáncer. (Instagram/Brittany Miller)

“Sé lo horrible que es el cáncer, sé cuánto afecta a las personas, y por eso lo lamento tanto. Estoy profundamente arrepentida de haber pronunciado esas palabras”, dijo.

Y añadió: “Si pudiera retroceder y cambiar lo que hice, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Fue una frase estúpida que dije hace casi una década, y he aprendido muchísimo desde entonces”.

La influencer contó que al año siguiente se mudó de su ciudad natal para comenzar un proceso de recuperación emocional y rodearse de personas que pudieran apoyarla.

Brittany Miller aseguró que se rodeó de personas que la ayudaran a mejorar. (Instagram/Brittany Miller)

“Quería volver a estar bien mentalmente. Y lo logré. Estoy mentalmente estable de nuevo y muy orgullosa del camino que he recorrido: de ese lugar oscuro a donde estoy ahora”, indicó.

Miller agradeció el apoyo de su pareja actual, Ash Griffiths, y de su comunidad en redes. Incluso, Brittany admitió que desea “usar esta experiencia para ayudar a otras personas y ser una defensora de la salud mental”.