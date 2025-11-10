Kris Jenner festeja su cumpleaños entre lujos, estrellas musicales y la llegada de la policía

Quejas por el ruido y obstrucción de la vía pública fueron las razones por las que la policía tuvo que intervenir más de una vez en la fiesta de la socialité (Créditos: Instagram/Kris Jenner, TMZ)

La celebración del 70 cumpleaños de Kris Jenner se convirtió en uno de los eventos más comentados de la temporada, no solo por el despliegue de celebridades y lujo, sino también por la intervención de la policía. La fiesta, realizada la noche del 5 de noviembre en la mansión de Jeff Bezos, reunió a figuras de primer nivel y terminó bajo la mirada de las autoridades debido a quejas de los vecinos por el ruido y la obstrucción de la vía pública.

La policía acudió en varias ocasiones a la residencia de Bezos, donde la música alcanzó niveles que superaron la tolerancia del vecindario. El motivo principal de las quejas fue la actuación en vivo de Bruno Mars, cuyo espectáculo elevó el volumen hasta el punto de que los agentes emitieron una advertencia formal. Posteriormente, los oficiales regresaron al lugar tras descubrir que grandes setos artificiales bloqueaban la calle frente a la propiedad. Estos elementos decorativos, utilizados como divisores para la fiesta, requerían un permiso que no se había gestionado, por lo que las autoridades ordenaron su retiro conforme los invitados abandonaban el evento.

Según los reportes, la policía llegó a la fiesta debido a los altos decibeles que alcanzó el show de Bruno Mars (Créditos: Instagram/Kris Jenner)

La velada, inspirada en el universo de James Bond, fue organizada por Mindy Weiss, colaboradora habitual de la familia Kardashian. El ambiente temático y la exclusividad del evento atrajeron a una lista de invitados que incluyó a Oprah Winfrey, Chris Rock, Mariah Carey, Adele, Rich Paul, Tyler Perry, Snoop Dogg, Paris Hilton, Kathy Hilton y Vin Diesel. Entre los asistentes también se encontraban el príncipe Harry y Meghan Markle. Harry lució un esmoquin negro clásico con pajarita y una amapola en la solapa en honor al Día del Recuerdo, mientras que Markle optó por un conjunto negro de manga larga y falda hasta el suelo, complementado con un bolso de terciopelo negro. La relación de amistad entre Markle y la familia Kardashian-Jenner se ha fortalecido en los últimos años; durante el verano, Markle envió a Jenner botellas de rosé de su marca As Ever, un gesto que la anfitriona agradeció públicamente en redes sociales.

James Bond fue la temática escogida para la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner (Créditos: Instagram/Kris Jenner)

La organización del evento recayó en los seis hijos de Kris Jenner: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner. Todos ellos estuvieron presentes en la fiesta, acompañados por Travis Barker, Scott Disick, Tristan Thompson y Corey Gamble, pareja de Jenner desde hace años.

Una fiesta llena de brillo

La atención de la noche no solo recayó en el escándalo policíaco, también en las joyas de diamantes que lucieron las invitadas. La reconocida influencer de joyería Julia Chafe comentó en un video publicado en Instagram el 9 de noviembre que el verdadero tema de la fiesta parecía ser la ostentación de diamantes de gran tamaño.

Chafe analizó en detalle las piezas más llamativas, comenzando por el collar de tenis de diamantes graduados en forma ovalada que llevó Mariah Carey. Según la influencer, está convencida de que Carey es propietaria de esas joyas, ya que “no hay ninguna etiqueta de marca ni mención de publicidad”. Al estimar el valor, Chafe afirmó que “un solo diamante de su collar cuesta más que un año de matrícula universitaria”. Añadió: “Es difícil precisar sin un punto de comparación, pero esto parece tener más de seis quilates”.

La fiesta de Kris Jenner fue un desfile de joyería con valores incalculables (Créditos: Instagram/Kris Jenner)

La influencer también dedicó especial atención a las joyas de Kendall Jenner y Hailey Bieber. Sobre el collar de Hailey, Chafe destacó su diseño poco convencional: “Son varios diamantes cortados en triángulo, todos superpuestos. Calculo que cada triángulo tiene unos dos quilates”. En cuanto a los pendientes de Kendall, la experta señaló que “son tan grandes que probablemente valen el PIB de un país pequeño”.

Chafe añadió: “Kendall Jenner no está aquí para pasar desapercibida. Siento que suele ser la Kardashian menos enjoyada, pero esto es realmente emocionante”.La diseñadora de moda estadounidense y madre de Paris Hilton, Kathy Hilton, fue, según Chafe, quien llevó las joyas más impresionantes de la noche. Mientras tanto, Kim Kardashian optó por un estilo más discreto en comparación con otras ocasiones, luciendo sus clásicos pendientes de botón y una pila de pulseras de diamantes de gran tamaño.