Así fue el reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años de protagonizar juntos ‘El Grinch’

Taylor Momsen y Jim Carrey se reencontraron en Los Ángeles a 25 años de su trabajo juntos en el clásico navideño El Grinch (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Taylor Momsen y Jim Carrey se reencontraron públicamente 25 años después del estreno de El Grinch durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll celebrada en Los Ángeles el 8 de noviembre.

El reencuentro, registrado por los medios y fotógrafos en la alfombra roja, marcó el primer encuentro entre ambos desde la producción del clásico navideño lanzado en noviembre de 2000.

En el evento, Carrey, de 63 años, lució un abrigo largo marrón de rayas sobre una camiseta gráfica, pantalón negro y calzado a juego, con su cabello peinado hacia atrás.

Momsen, de 32 años, optó por un vestido negro con chaqueta de cuero, botas de plataforma y delineado de ojos ahumado, característico de su estilo actual.

El reencuentro entre Momsen y Carrey recordó la relación de protección y compañerismo forjada durante la filmación del icónico filme familiar (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La cantante y actriz recordó detalles de su experiencia inicial junto al comediante durante el rodaje de El Grinch, cuando ella tenía apenas cinco años.

“Solo tengo buenos recuerdos. Me encanta que él fuera muy protector conmigo”, declaró a People. “Siempre fue muy amable. Toda la experiencia de filmar El Grinch y conocerlo tan bien, incluso con todo el maquillaje, fue simplemente maravillosa”.

A pesar de compartir largas jornadas en el set, Taylor Momsen confesó que en ese momento no sabía cómo era el verdadero rostro de Jim Carrey, quien interpretaba al personaje principal de la obra inspirada en el clásico de Dr. Seuss.

“Nunca supe cómo era Jim Carrey, porque siempre lo veía cubierto de prótesis faciales y pelo de yak verde. No lo reconocí hasta el estreno de la película”, relató en el pódcast Call Her Daddy con Alex Cooper.

La actriz y cantante confesó no haber conocido el rostro real de su co-estrella durante el rodaje, debido al maquillaje que llevaba (Universal Studios)

Y agregó: “Tuve que esperar al día de la premiere para que alguien me señalara a Jim y dijera: ‘Ese es Jim’. Y entonces pensé: ‘Ah, Jim’”.

El vínculo entre ambos artistas, según destacó la propia estrella, trascendió la filmación.

“Como joven viendo a un artista trabajar y tomarse en serio su oficio, eso tuvo un impacto poderoso y duradero en mí, ahora que soy adulta. Estoy emocionada de poder decírselo como adulta”, explicó a People.

En otra reflexión sobre el impacto duradero de El Grinch, Momsen aseguró al programa Today en 2020 que el film perdura debido al mensaje que transmite.

Taylor Momsen tenía solo cinco años cuando interpretó a Cindy Lou Who en "El Grinch" (Universal Pictures/REUTERS)

“La gente ama El Grinch porque el núcleo de la historia es muy dulce y cálido, y tiene un mensaje muy bueno. Sin importar la edad, toca el corazón, y eso es algo asombroso de lo que formar parte”.

Además, expresó que considera significativo que la película retorne cada año durante las fiestas y “lleve alegría a todos los que la ven”.

En el evento, la interacción entre los protagonistas de la recordada comedia familiar incluyó charlas, risas y abrazos ante las cámaras que documentaron el reencuentro.

Para Taylor Momsen, la experiencia de regresar a la vida adulta y compartir espacio con quien fue su referente durante la infancia evidenció el afecto y respeto mutuos desarrollados en el set.

Taylor Momsen destacó el impacto duradero de observar el profesionalismo de Jim Carrey en el set y cómo esto marcó su carrera como artista (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por su parte, Jim Carrey también destacó la importancia personal de El Grinch. En declaraciones a Extra en diciembre de 2024, afirmó que la película es “una de las cosas que me hacen sentir bien”.

El actor manifestó satisfacción al saber que el largometraje ocupa un lugar recurrente en la tradición navideña.

“Me siento muy agradecido con la idea de que sea uno de los ‘troncos de Navidad’ a los que la gente recurre cuando llega la temporada festiva. Cuando aparece cada año, me pone realmente feliz. Es algo encantador”, sostuvo.

Si bien el famoso intérprete del Grinch continúa dedicándose a la actuación y ha tenido un amplio reconocimiento en la comedia, su co-estrella tomó un camino distinto.

Consolidada en la música, la artista lidera la banda The Pretty Reckless en el rol de vocalista (REUTERS/Mario Anzuoni)

Taylor Momsen se desempeña actualmente como líder de la banda de hard rock y post-grunge The Pretty Reckless, con la cual lanzó cinco álbumes de estudio entre 2010 y 2022. Su último papel actoral fue el de Jenny Humphrey en la serie Gossip Girl.