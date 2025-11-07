Keanu Reeves bailó con una pierna fracturada en el rodaje de Good Fortune

Keanu Reeves no dejó que una slesión detuviera el rodaje de "Good Fortune". (AP/Chris Pizzello)

Keanu Reeves demostró una vez más su compromiso con el cine al continuar filmando y bailando en el set de Good Fortune a pesar de haber sufrido una fractura en la rodilla durante la producción.

En un nuevo video detrás de cámaras compartido en exclusiva por People con motivo del lanzamiento digital de la película, el propio actor de 61 años y el director Aziz Ansari recordaron los complicados días de rodaje tras el accidente.

“Me gusta bailar, ha sido divertido trabajar en pareja y aprender todos los movimientos y pasos. Solo he tomado dos lecciones. Apenas estoy entendiendo cómo hacerlo”, comenta Reeves en el clip.

Lo que pocos sabían es que esas escenas de baile se filmaron cuando el actor aún se estaba recuperando de una lesión seria. Ansari, de 42 años, relató que Reeves “tenía la rodilla sangrando” y que se desplazaba cojeando por el set.

Keanu Reeves decidió grabar con una lesión severa en la rodilla. (Captura de video)

“Había un doble de riesgo que ha trabajado con él en muchas películas, así que pensé que ya se había lastimado antes. Pero él me dijo: ‘No, esta es la primera vez’. No podía creerlo. ¡La primera vez que se lesiona es haciendo una comedia ligera conmigo y Seth Rogen!”, bromeó.

La situación se tornó más complicada cuando debían rodar una secuencia de salsa en un club nocturno.

“Le dijimos: ‘Keanu, no puedes hacer la escena de baile’, y ellos respondieron: ‘Él quiere filmar, solo quiere hacerlo’. Así que rodamos la escena, sin saber qué iba a pasar”, recordó.

El resultado, según el coreógrafo Michael Arnold, fue sorprendente. “Keanu quiso intentar un paso más avanzado incluso después de la lesión. Siguió adelante pese al dolor, filmó todo y pudimos terminar la película”, explicó.

Keanu Reeves no se negó a seguir grabando, pese al dolor de su rodilla. (Captura de video)

Durante la entrevista, el actor habló también sobre el proceso de recuperación tras la lesión, que lo obligó a usar un inmovilizador durante diez semanas.

En el pódcast New Heights, conducido por los hermanos y jugadores de la NFL Travis y Jason Kelce, Reeves contó que la experiencia fue dolorosa: “Estuve inmovilizado y con una férula casi diez semanas. Rodé con eso puesto. Pero hasta que no extrajeron la sangre de la cápsula, el dolor era una locura”.

Aun así, la estrella no permitió que el accidente frenara la filmación. Ansari aseguró que todo el equipo quedó impresionado con su dedicación. “Keanu nunca se quejó. Llegaba al set con una sonrisa y decía: ‘Vamos a hacerlo’. Fue inspirador”, dijo el director.

Aziz Ansari destacó la dedicación de Keanu Reeves. REUTERS/Carlos Osorio

Good Fortune, producida por Lionsgate, es una comedia fantástica que reúne a Keanu Reeves, Ansari, Seth Rogen, Sandra Oh y Keke Palmer.

En ella, Reeves interpreta a Gabriel, un ángel bien intencionado pero torpe que intenta guiar a un trabajador de aplicaciones —interpretado por Ansari— hacia una vida mejor.

Sin embargo, las cosas se complican cuando Gabriel decide intercambiar su destino con el de su jefe millonario, interpretado por Rogen.

Keanu Reeves interpreta al arcángel Gabriel en "Good Fortune". (Captura de video)

La cinta, escrita y dirigida por Ansari, combina humor, caos y un toque espiritual en una historia que reflexiona sobre las segundas oportunidades. El proyecto también marca una faceta más cómica para Reeves, quien se ha ganado fama como héroe de acción en sagas como Matrix y John Wick.

El largometraje ya está disponible en formato digital y podrá verse en Apple TV a partir del 7 de noviembre, junto con el material exclusivo que muestra a Reeves bailando.