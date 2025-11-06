Entretenimiento

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California

La joven deportista fue trasladada de inmediato a un hospital tras sufrir una caída durante una competencia en Thermal

Guardar
La hija de Mark Wahlberg
La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California. (Composición Infobae)

La hija menor del actor estadounidense Mark Wahlberg, Grace Wahlberg, sufrió una fractura de clavícula tras un accidente ocurrido mientras participaba en una competición ecuestre en el Desert Horse Park, en Thermal, California, el pasado sábado. La joven, de tan solo 15 años, fue trasladada a un hospital cercano, donde se encuentra en proceso de recuperación.

Grace, quien ha demostrado desde pequeña una profunda pasión por la equitación, compartió en redes sociales una fotografía desde su cama de hospital con el brazo en cabestrillo. En la imagen, publicada en Instagram, la adolescente acompañó la foto con un mensaje optimista: “Sin presión, volveremos”. Su publicación rápidamente recibió miles de mensajes de apoyo de sus seguidores y amigos del ámbito ecuestre.

Su madre, la exmodelo y actriz Rhea Durham, de 54 años, también expresó su apoyo al comentar la publicación con una serie de emojis de manos rezando, corazones remendados y un emoji de sorpresa llorando, reflejando la preocupación de la familia por el accidente.

Un accidente durante una competición ecuestre en California

Grace Wahlberg fue hospitalizada tras
Grace Wahlberg fue hospitalizada tras sufrir una fractura de clavícula durante una competencia ecuestre en Desert Horse Park, en Thermal, California. (Grace Wahlberg/Instagram)

El incidente ocurrió durante una jornada de competencias en el Desert Horse Park, uno de los recintos más prestigiosos del circuito ecuestre estadounidense, ubicado en el valle de Coachella. Según medios especializados, Grace participaba en una de las rondas clasificatorias cuando perdió el equilibrio y cayó del caballo, provocándose una fractura en la clavícula.

Entre los comentarios en redes sociales, una amiga cercana de la familia, Wynter Harrison, intentó tranquilizarla asegurando que romperse la clavícula es “un rito de iniciación para los jinetes”, una frase que resonó entre los aficionados al deporte ecuestre, donde las caídas son frecuentes incluso entre profesionales.

Las fracturas de clavícula son una de las lesiones más comunes entre los jinetes, y según la American Academy of Orthopaedic Surgeons, el tiempo promedio de recuperación oscila entre cuatro y ocho semanas, dependiendo de la gravedad. En el caso de Grace, los médicos confían en una recuperación total, aunque su regreso a la competición dependerá del ritmo de su rehabilitación.

El impacto emocional en una joven atleta

La hija menor de Mark
La hija menor de Mark Wahlberg compartió una foto desde el hospital con un mensaje de aliento para sus seguidores en redes sociales. (Grace Wahlberg/Instagram)

Grace Wahlberg no solo es conocida por ser la hija de un famoso actor, sino también por su trayectoria ascendente en el mundo ecuestre, donde cuenta con el patrocinio de la marca deportiva Oakley. La joven acumula más de 60.000 seguidores en sus redes sociales, donde comparte sus entrenamientos, competencias y logros.

Tras el accidente, la adolescente publicó varios mensajes en TikTok, reflejando su frustración por tener que pausar su progreso deportivo. “El diablo no pudo alcanzarme, así que esperó hasta que estuviera mejorando mucho y a punto de alcanzar mis metas. Y entonces me lastimó”, escribió el lunes, dejando entrever la decepción que sintió tras el incidente.

Días después, volvió a referirse al tema con otro mensaje en la misma red social: “Sinceramente, es deprimente no poder montar en bicicleta”, en referencia a su imposibilidad de entrenar. Pese a la tristeza, Grace ha recibido apoyo de la comunidad ecuestre, que destaca su disciplina, compromiso y talento en un deporte considerado uno de los más costosos y exigentes.

Un deporte de élite y una vocación familiar

La joven deportista fue trasladada
La joven deportista fue trasladada de inmediato a un hospital tras sufrir una caída durante una competencia en Thermal, donde participaba junto a otros jinetes de élite bajo el patrocinio de una reconocida marca deportiva. (Grace Wahlberg/Instagram)

La equitación es un deporte que requiere una fuerte inversión económica. De acuerdo con estimaciones del United States Equestrian Federation, participar de manera competitiva puede superar los 100.000 dólares anuales, incluyendo el mantenimiento del caballo, clases, viajes, hospedaje, suministros y cuotas de inscripción en torneos.

Grace comenzó a montar en 2018 y, según su padre, su dedicación ha sido ejemplar. En una entrevista con E! News en 2023, Mark Wahlberg expresó su orgullo por la disciplina de su hija: “Mi hija, aunque no lo crean, es más disciplinada que yo. Yo no adopté ese tipo de disciplina hasta que cumplí los 30, y tuve que hacerlo por trabajo. Ahora, ella lo hace por iniciativa propia porque quiere ser olímpica”.

El actor, reconocido por su papel en Play Dirty y por haber sido nominado dos veces al Oscar, ha afirmado en varias ocasiones que Grace es la más parecida a él entre sus cuatro hijos debido a su ética de trabajo y perseverancia. La familia siempre ha apoyado su carrera ecuestre, acompañándola en torneos y entrenamientos.

La vida familiar de los Wahlberg

Mark Wahlberg y Rhea Durham
Mark Wahlberg y Rhea Durham acompañan a su hija Grace en su recuperación luego del accidente ecuestre ocurrido el fin de semana. (Grace Wahlberg/Instagram)

Mark Wahlberg y Rhea Durham, exmodelo de Victoria’s Secret, están casados desde hace 16 años y tienen cuatro hijos: Ella (22), Michael (19), Brendan (17) y la menor, Grace (15). La pareja se conoció en 2001 en una conferencia de prensa en Nueva York y, según el propio actor, su primera cita fue asistir juntos a misa en la Catedral de San Patricio.

En 2022, la familia decidió mudarse de Los Ángeles a Las Vegas, adquiriendo una propiedad valorada en 15,6 millones de dólares, con el objetivo de ofrecer una vida más tranquila a sus hijos. Más recientemente, en 2024, compraron una mansión de siete habitaciones en Delray Beach, Florida, por 37 millones de dólares, en la exclusiva comunidad cerrada de Stone Creek Ranch.

A pesar de su agitada agenda profesional, Wahlberg suele compartir en entrevistas que su rutina diaria empieza a las 4 de la mañana con sesiones de gimnasio, una práctica que considera esencial para mantener su disciplina.

Temas Relacionados

Mark WahlbergGracefractura la clavículaEntretenimiento

Últimas Noticias

Liam Gallagher arremete contra un fan “desquiciado” que lanzó una bengala al público durante un concierto de Oasis: “Ya te llegará tu merecido”

El incidente encendió la preocupación entre miles de asistentes, que vieron cómo una bengala atravesaba el público mientras la banda británica continuaba su presentación en el estadio australiano sin suspender el espectáculo

Liam Gallagher arremete contra un

Ian McKellen no renunciará a su papel de Gandalf a pesar de sus problemas de salud: “No voy a bajar el ritmo”

El actor de 86 años sorprendió al confirmar que volverá a la pantalla grande tras recuperarse de una caída que le causó graves lesiones y lo obligó a retirarse temporalmente de los escenarios

Ian McKellen no renunciará a

Heidi Klum y su hija Leni vuelven a posar en lencería pese a las críticas de sus fans

La supermodelo alemana y su hija demostraron nuevamente su complicidad en una sesión fotográfica que busca resaltar la naturalidad, la confianza y la belleza femenina

Heidi Klum y su hija

Nuevos mensajes de Angelina Jolie revelan el impacto emocional de la batalla legal contra Brad Pitt: “Siento que me estoy enfermando”

La prolongada controversia por la bodega francesa involucra reclamos económicos y familiares, mientras la actriz busca apoyo para superar el desgaste sufrido

Nuevos mensajes de Angelina Jolie

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur que se roban la atención del público

Gracias a su impacto en plataformas de streaming, diversas producciones televisivas surcoreanas han trascendido fronteras y adquirido notoriedad internacional, hasta convertirse en fenómenos globales

Los 10 K-dramas más exitosos
DEPORTES
Cómo quedó el mapa de

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 de cara al 2026 tras la confirmación de Colapinto en Alpine

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afrontará la práctica y la qualy de la Sprint en Brasil

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026

Racing Club adoptó un programa contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en el deporte

Los tres cambios clave que estudia la Fórmula 1 para la temporada 2026

TELESHOW
Flor Peña cumplió 51 años,

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

La confesión de Wanda Nara tras separarse de Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que tenga novia”

Nico Vázquez compartió la primera foto junto a Dai Fernández: a pura sonrisa en un lugar icónico de Nueva York

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

China suspendió restricciones a la

China suspendió restricciones a la exportación de tierras raras, una de las exigencias de EEUU en el pacto comercial

Nuevo balance de la dictadura cubana: el huracán Melissa dejó más de 76.000 viviendas afectadas en la isla

Por dentro del museo catarí que parece una “rosa” del desierto: una joya de 430 millones de dólares

La Orquesta Filarmónica de Israel vivió una noche tensa en París tras protestas y bengalas en plena sala

Agresión en patota en una escuela de Montevideo generó alarma en maestros y autoridades: “Es un antes y un después”