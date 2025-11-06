La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California. (Composición Infobae)

La hija menor del actor estadounidense Mark Wahlberg, Grace Wahlberg, sufrió una fractura de clavícula tras un accidente ocurrido mientras participaba en una competición ecuestre en el Desert Horse Park, en Thermal, California, el pasado sábado. La joven, de tan solo 15 años, fue trasladada a un hospital cercano, donde se encuentra en proceso de recuperación.

Grace, quien ha demostrado desde pequeña una profunda pasión por la equitación, compartió en redes sociales una fotografía desde su cama de hospital con el brazo en cabestrillo. En la imagen, publicada en Instagram, la adolescente acompañó la foto con un mensaje optimista: “Sin presión, volveremos”. Su publicación rápidamente recibió miles de mensajes de apoyo de sus seguidores y amigos del ámbito ecuestre.

Su madre, la exmodelo y actriz Rhea Durham, de 54 años, también expresó su apoyo al comentar la publicación con una serie de emojis de manos rezando, corazones remendados y un emoji de sorpresa llorando, reflejando la preocupación de la familia por el accidente.

Un accidente durante una competición ecuestre en California

Grace Wahlberg fue hospitalizada tras sufrir una fractura de clavícula durante una competencia ecuestre en Desert Horse Park, en Thermal, California. (Grace Wahlberg/Instagram)

El incidente ocurrió durante una jornada de competencias en el Desert Horse Park, uno de los recintos más prestigiosos del circuito ecuestre estadounidense, ubicado en el valle de Coachella. Según medios especializados, Grace participaba en una de las rondas clasificatorias cuando perdió el equilibrio y cayó del caballo, provocándose una fractura en la clavícula.

Entre los comentarios en redes sociales, una amiga cercana de la familia, Wynter Harrison, intentó tranquilizarla asegurando que romperse la clavícula es “un rito de iniciación para los jinetes”, una frase que resonó entre los aficionados al deporte ecuestre, donde las caídas son frecuentes incluso entre profesionales.

Las fracturas de clavícula son una de las lesiones más comunes entre los jinetes, y según la American Academy of Orthopaedic Surgeons, el tiempo promedio de recuperación oscila entre cuatro y ocho semanas, dependiendo de la gravedad. En el caso de Grace, los médicos confían en una recuperación total, aunque su regreso a la competición dependerá del ritmo de su rehabilitación.

El impacto emocional en una joven atleta

La hija menor de Mark Wahlberg compartió una foto desde el hospital con un mensaje de aliento para sus seguidores en redes sociales. (Grace Wahlberg/Instagram)

Grace Wahlberg no solo es conocida por ser la hija de un famoso actor, sino también por su trayectoria ascendente en el mundo ecuestre, donde cuenta con el patrocinio de la marca deportiva Oakley. La joven acumula más de 60.000 seguidores en sus redes sociales, donde comparte sus entrenamientos, competencias y logros.

Tras el accidente, la adolescente publicó varios mensajes en TikTok, reflejando su frustración por tener que pausar su progreso deportivo. “El diablo no pudo alcanzarme, así que esperó hasta que estuviera mejorando mucho y a punto de alcanzar mis metas. Y entonces me lastimó”, escribió el lunes, dejando entrever la decepción que sintió tras el incidente.

Días después, volvió a referirse al tema con otro mensaje en la misma red social: “Sinceramente, es deprimente no poder montar en bicicleta”, en referencia a su imposibilidad de entrenar. Pese a la tristeza, Grace ha recibido apoyo de la comunidad ecuestre, que destaca su disciplina, compromiso y talento en un deporte considerado uno de los más costosos y exigentes.

Un deporte de élite y una vocación familiar

La joven deportista fue trasladada de inmediato a un hospital tras sufrir una caída durante una competencia en Thermal, donde participaba junto a otros jinetes de élite bajo el patrocinio de una reconocida marca deportiva. (Grace Wahlberg/Instagram)

La equitación es un deporte que requiere una fuerte inversión económica. De acuerdo con estimaciones del United States Equestrian Federation, participar de manera competitiva puede superar los 100.000 dólares anuales, incluyendo el mantenimiento del caballo, clases, viajes, hospedaje, suministros y cuotas de inscripción en torneos.

Grace comenzó a montar en 2018 y, según su padre, su dedicación ha sido ejemplar. En una entrevista con E! News en 2023, Mark Wahlberg expresó su orgullo por la disciplina de su hija: “Mi hija, aunque no lo crean, es más disciplinada que yo. Yo no adopté ese tipo de disciplina hasta que cumplí los 30, y tuve que hacerlo por trabajo. Ahora, ella lo hace por iniciativa propia porque quiere ser olímpica”.

El actor, reconocido por su papel en Play Dirty y por haber sido nominado dos veces al Oscar, ha afirmado en varias ocasiones que Grace es la más parecida a él entre sus cuatro hijos debido a su ética de trabajo y perseverancia. La familia siempre ha apoyado su carrera ecuestre, acompañándola en torneos y entrenamientos.

La vida familiar de los Wahlberg

Mark Wahlberg y Rhea Durham acompañan a su hija Grace en su recuperación luego del accidente ecuestre ocurrido el fin de semana. (Grace Wahlberg/Instagram)

Mark Wahlberg y Rhea Durham, exmodelo de Victoria’s Secret, están casados desde hace 16 años y tienen cuatro hijos: Ella (22), Michael (19), Brendan (17) y la menor, Grace (15). La pareja se conoció en 2001 en una conferencia de prensa en Nueva York y, según el propio actor, su primera cita fue asistir juntos a misa en la Catedral de San Patricio.

En 2022, la familia decidió mudarse de Los Ángeles a Las Vegas, adquiriendo una propiedad valorada en 15,6 millones de dólares, con el objetivo de ofrecer una vida más tranquila a sus hijos. Más recientemente, en 2024, compraron una mansión de siete habitaciones en Delray Beach, Florida, por 37 millones de dólares, en la exclusiva comunidad cerrada de Stone Creek Ranch.

A pesar de su agitada agenda profesional, Wahlberg suele compartir en entrevistas que su rutina diaria empieza a las 4 de la mañana con sesiones de gimnasio, una práctica que considera esencial para mantener su disciplina.