“All’s Fair”: la nueva serie protagonizada por Kim Kardashian tiene un sin fin de malas críticas

All’s Fair fue calificada con cero estrellas por parte de la crítica especializada. (Disney+)

La nueva apuesta televisiva de Ryan Murphy, All’s Fair, protagonizada por Kim Kardashian, ha sido duramente recibida por la crítica especializada. El drama legal, que debutó con sus tres primeros episodios en Hulu y Disney+, ha sido calificado por varios medios internacionales como “existencialmente terrible”, “vulgar” y “un desastre absoluto”.

La serie, de diez episodios, sigue a un grupo de abogadas de divorcio que deciden abrir su propio bufete en Los Ángeles.

Según la sinopsis oficial, las protagonistas son “feroces, brillantes y emocionalmente complejas”, y deben lidiar con “rupturas de alto riesgo, secretos escandalosos y alianzas cambiantes, tanto en la sala de audiencias como dentro de su propio equipo. En un mundo donde el dinero habla y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan el juego: lo cambian”.

Además de Kardashian, All’s Fair cuenta con un elenco de alto perfil que incluye a Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson y Glenn Close. Sin embargo, ni la experiencia del reparto ni el renombre de Murphy parecen haber salvado la producción del rechazo crítico.

Kim Kardashian encabeza el elenco de "All’s Fair" (Disney)

En su reseña para The Times, el editor adjunto de televisión Ben Dowell no escatimó en adjetivos. En su crítica con cero estrellas escribió: “Bien hecho, Kim. Debes tener un ego bastante saludable para protagonizar lo que bien puede ser el peor drama televisivo jamás hecho. Porque All’s Fair es tan mala que ni siquiera resulta divertida".

Y añadió: “Cree ser una fábula feminista sobre abogadas decididas que se vengan de hombres ricos y crueles, pero en realidad es un monumento vulgar y repugnante a la misma codicia, vanidad y avaricia que pretende criticar. Todo parece escrito por un niño pequeño que no podría escribir ‘bum’ en una pared.”

Lucy Mangan, crítica de televisión de The Guardian, también le dio una calificación de cero estrellas y en su reseña afirmó que “no sabía que todavía fuera posible hacer televisión tan mala”. Además, aseveró que la serie es “fascinantemente, incomprensiblemente, existencialmente terrible.”

El desempeño de Kim Kardashian, quien interpreta a la abogada Allura Grant, fue uno de los puntos más criticados. Ed Power, de The Telegraph, escribió: “Su participación es solo un desastre entre muchos (ella es productora ejecutiva junto a su madre y representante, Kris Jenner). Sin embargo, no puede ignorarse su actuación rígida, ya evidenciada en su aparición en la temporada 12 de American Horror Story.

La actuación de Kim Kardashian en "All's Fair" fue duramente criticada. (Captura de video)

Y continuó: “Más notable que su falta de dotes actorales es su completa ausencia de presencia en pantalla. No tiene aura, ni carisma natural. Olvídense de un factor X: Kardashian tiene un factor Zzzzzz… que amenaza con adormecer al espectador cada vez que abre la boca”.

Dowell también cuestionó su credibilidad en el papel. “¿Hace Kardashian, quien planea rendir exámenes de abogacía, un convincente papel de abogada? No, no lo hace. Es para la actuación lo que Genghis Khan para una democracia liberal pacífica”, escribió, añadiendo que el guion es “un tsunami de clichés torpes que ahoga toda la producción en los primeros cinco minutos” que tampoco la favorece.

La editora de Glamour, Emily Maddick, aseguró que “Ryan Murphy, uno de los nombres más grandes de la televisión, parece haber sido completamente ‘kardashianizado’. Bebió el Kool Aid de Kris Jenner, y su universo cinematográfico se ha visto infectado por este supuesto estilo de vida aspiracional que las Kardashian dictan que debemos imitar; lo cual, en otras palabras, significa comportarse como un multimillonario”.

La crítica destrozó la visión de Ryan Murphy para "All’s Fair". (Captura de video)

Pese a las duras críticas, los episodios seguirán estrenándose cada martes en Hulu y Disney+, mientras la serie enfrenta uno de los debuts más controversiales de la temporada televisiva.