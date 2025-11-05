‘One Piece’: este es el actor que interpretará a Ace en la serie live-action

Xolo Maridueña se suma a la tercera temporada de "One Piece" como Portgas D. Ace, una de las incorporaciones más esperadas por los fanáticos (Netflix/Toei Animation)

One Piece prepara su regreso a la pantalla con una novedad relevante en el elenco. Netflix confirmó que Xolo Maridueña dará vida a Portgas D. Ace en la temporada 3 de la adaptación en imagen real del manga de Eiichiro Oda.

La producción de los nuevos episodios comenzará este año en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, consolidando la apuesta del gigante del streaming por el universo pirata.

La presencia de Maridueña trae a la serie un rostro familiar de la plataforma, reconocido por su papel en Cobra Kai y Blue Beetle.

El anuncio de la incorporación fue realizado este lunes, generando expectativa entre los seguidores. El actor compartió su experiencia como colaborador de Netflix durante la Geeked Week 2024 junto a Jacob Bertrand, y ahora asume un papel clave en el relato sobre el joven pirata Monkey D. Luffy (interpretado por Iñaki Godoy).

El personaje es uno de los más queridos del universo creado por Eiichiro Oda (Netflix)

Cabe recordar que la tercera temporada de la serie fue renovada antes del estreno de la segunda entrega.

“Ace es uno de los personajes más esperados por los seguidores del manga y el anime. Su entrada marca un nuevo punto de inflexión en el viaje de los Sombrero de Paja”, expuso Netflix a través de su anuncio oficial.

El calendario de producción prevé que la tercera parte retome grabaciones tras el lanzamiento de los episodios de la temporada 2, programados para el 10 de marzo de 2026.

Xolo Maridueña ha demostrado versatilidad en proyectos previos, como lo evidencia su interpretación de Miguel Díaz en las seis temporadas de Cobra Kai.

El actor destaca su emoción por interpretar a Ace y sumarse a la franquicia, consolidando su carrera tras su éxito en “Cobra Kai” (Netflix)

“Estoy listo para sumarme a una franquicia que ha marcado generaciones. Portar el legado de Ace es un honor para mí”, expresó en una declaración difundida por Netflix mediante su comunicado de prensa.

El espíritu de la obra original —desarrollada en asociación con Shueisha y producida por Tomorrow Studios— se mantiene bajo la supervisión cercana de Oda, quien figura como productor ejecutivo junto a Marty Adelstein, Becky Clements, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe y Steven Maeda.

Por otro lado, también se anunció la reciente incorporación de Cole Escola, ganador del Tony Award y protagonista de la obra Oh, Mary!. Escola interpretará a Bon Clay, un asesino no binario con habilidades para convertir el combate en un arte teatral.

La elección de Escola, también reciente figura en producciones como Margie Claus y el filme de A24, Jonty, refuerza el compromiso del programa por incluir diversidad de personajes y enfoques inclusivos.

La nueva temporada de "One Piece" incluirá escenas en locaciones nuevas, efectos especiales ampliados y una mayor profundidad narrativa (Netflix)

Más detalles sobre el regreso de “One Piece”

La segunda temporada de One Piece reunirá nuevamente al reparto encabezado por Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) y Taz Skylar (Sanji).

Los nuevos capítulos continuarán el viaje por la “Grand Line”, una región emblemática dentro de la ficción con desafíos y criaturas inéditas.

Esta entrega promete ampliar universo de los Sombrero de Paja e introducir personajes como el reno-humanoide Tony Tony Chopper (voz de Mikaela Hoover) y la enigmática Miss Wednesday (interpretada por Charithra Chandran).

Entre otras novedades, se encuentran la presentación del personaje Laboon, una ballena con cicatrices, y del cuidador humano Crocus (interpretado por Clive Russell), quienes habitan el faro “Twin Cape Lighthouse”.

La segunda temporada verá debutar a nuevos personajes como Tony Tony Chopper y Miss Wednesday, expandiendo la historia que arranca en la “Grand Line” (Netflix)

Los responsables de la segunda temporada, Joe Tracz y Matt Owens, ceden el liderazgo de la producción de la tercera temporada a Tracz y Ian Stokes. La estrategia de producción busca mantener la continuidad del tono y el ritmo que caracterizaron al primer ciclo de la adaptación.

One Piece se consolida como una de las franquicias más relevantes de la plataforma, respaldada por el éxito del manga, cuya publicación original superó las tres décadas bajo la creación de Eiichiro Oda.