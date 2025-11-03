La preocupación de Hugh Jackman luego del anuncio de Deborra-Lee Furness de lanzar sus memorias tras el divorcio

Deborra-Lee Furness anuncia la publicación de sus memorias tras el divorcio de Hugh Jackman, generando gran expectativa en el mundo editorial (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El anuncio de que Deborra-Lee Furness publicará un libro de memorias sobre su matrimonio de 27 años con Hugh Jackman ha generado un notable interés en el entorno de la expareja. Según Daily Mail, la actriz australiana, de 69 años, ha firmado un acuerdo editorial para relatar su vida junto al reconocido actor, el proceso de divorcio y la etapa de reconstrucción personal que atraviesa tras la separación.

Este proyecto literario, que ha despertado el interés de varias editoriales, se produce poco después de que ambos finalizaran oficialmente su divorcio en junio de 2025, tras una separación que se hizo pública en septiembre de 2023.

El acuerdo editorial de Furness se concretó tras varias reuniones con editoriales en Manhattan, en medio de rumores sobre una intensa puja por los derechos de publicación. Skynews Australia detalla que la actriz fue vista recientemente en Midtown Manhattan, donde se reunió con un importante editor, lo que confirma la seriedad de la propuesta.

El libro de Deborra-Lee Furness promete revelar detalles inéditos sobre su matrimonio de 27 años con Hugh Jackman y su proceso de separación (REUTERS/Andrew Kelly)

El libro, descrito por allegados como una “memoria audaz y emocional sobre el amor, la identidad y los nuevos comienzos”, promete ofrecer la versión personal de Furness sobre su matrimonio, la adopción y crianza de sus hijos Oscar y Ava, y su vida tras el divorcio.

La reacción de Hugh Jackman ante este proyecto ha sido de incomodidad, según Skynews Australia. Personas cercanas al actor señalaron a Daily Mail que, aunque Jackman había sido advertido de que la mayoría de las celebridades divorciadas reciben ofertas para escribir libros, “parte de él esperaba que Deborra no aceptara ese generoso cheque de la editorial”. La noticia le fue confirmada directamente por Furness durante un encuentro privado en Nueva York, lo que, según el entorno del actor, supuso un golpe inesperado.

Skynews Australia añade que Jackman anticipaba el interés de las editoriales, pero mantenía la esperanza de que su exesposa optara por no exponer públicamente los detalles de su relación.

En cuanto a las motivaciones de Furness, fuentes de su círculo íntimo subrayan que la publicación no responde a un deseo de venganza. Daily Mail recoge que el objetivo de la actriz es “encontrar su voz, priorizarse y reactivar su carrera”, la cual había dejado en pausa para dedicarse a la familia.

El proceso de divorcio entre Jackman y Furness se resolvió de manera privada, permitiendo una mejora en la relación y encuentros cordiales en Nueva York (Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage)

Un amigo de Furness declaró a Skynews Australia que “ella está recuperando su voz” y que, tras años de ser conocida principalmente como la esposa de Jackman, ahora busca ser reconocida por su propia verdad. Inicialmente, habría rechazado la idea de escribir el libro, pero finalmente decidió embarcarse en el proyecto con la esperanza de que resultara una experiencia catártica.

El proceso de divorcio entre Jackman y Furness se desarrolló de manera privada y, según ambas fuentes, la resolución de los asuntos legales ha facilitado una mejora en la relación entre ambos. Daily Mail informó que, tras casi dos años de tensiones emocionales, la expareja ha comenzado a reconstruir su amistad, con varios encuentros recientes en Nueva York para dialogar y limar asperezas.

Un allegado citado por Skynews Australia explicó que Jackman “ha intentado hacer las paces durante mucho tiempo, pero a ella le llevó tiempo sentirse preparada”. La finalización del divorcio en junio de 2025 marcó un punto de inflexión, permitiendo que ambos se mostraran abiertos a mantener una relación cordial, especialmente por el bienestar de sus hijos.

La historia de la pareja se remonta a 1995, cuando se conocieron en el set de la serie australiana “Correlli” y contrajeron matrimonio un año después. Durante la siguiente década, Jackman alcanzó la fama internacional gracias a la saga “X-Men”, mientras que Furness optó por relegar su carrera para centrarse en la familia.

Juntos adoptaron a Oscar y Ava, quienes actualmente tienen 24 y 19 años, respectivamente, según Skynews Australia. La separación, anunciada en septiembre de 2023, sorprendió al público, y ambos han procurado mantener la discreción y el respeto mutuo desde entonces.

A medida que Furness se prepara para compartir su versión de los hechos y su proceso de transformación personal, el entorno de la expareja destaca la importancia de dejar atrás resentimientos. Tras dos años desde la separación, el momento de superar el rencor y avanzar parece haber llegado para todos los involucrados.