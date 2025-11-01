Entretenimiento

Charlie Sheen aseguró haber tenido relaciones sexuales con hombres durante su etapa de adicciones

El protagonista de “Two and a Half Men” sorprendió al hablar abiertamente sobre una etapa marcada por excesos y decisiones impulsivas que ahora reconoce como parte de un proceso de autodescubrimiento personal y emocional

El actor explicó en “In
El actor explicó en “In Depth with Graham Bensinger” que sus palabras sobre sexo con hombres fueron malinterpretadas por el público.(Armchair Expert)

El actor Charlie Sheen ha vuelto al ojo público tras realizar una serie de declaraciones reveladoras sobre su vida íntima: dijo haber tenido encuentros sexuales con hombres, aunque señaló de forma explícita que no se trató del tipo de relación que muchos podrían imaginar.

La declaración se produjo en el marco de la promoción de su libro The Book of Sheen y de la docuserie aka Charlie Sheen en la plataforma Netflix, en la que aborda de forma pública y sin filtros esta parte de su historia.

Durante su aparición en el podcast In Depth With Graham Bensinger, Sheen explicó que al hablar de “sexo con hombres” muchas personas asumen directamente una relación anal, y él aclaró que “no fue eso”.

Contexto de la confesión

Sheen señaló que estos encuentros ocurrieron durante sus días más turbulentos, cuando estaba luchando contra la adicción a las drogas —especialmente el crack— y fumaba mientras su entorno se sumía en el caos.

En su docuserie de Netflix
En su docuserie de Netflix y su libro The Book of Sheen, el intérprete abordó con franqueza su pasado y los excesos que lo llevaron a la adicción. (YouTube: Adam Carolla)

Él mismo calificó la revelación como “liberadora”, explicando que no quería huir de su pasado ni permitir que lo definiera. “No voy a correr de mi pasado, o dejar que me posea”, dijo.

En su clarificación más reciente, señaló que no sabía si su matiz realmente importaba, pero que lo único que quería enfatizar era que “no fue completo”. “Dicen que en la universidad se experimenta... Yo nunca fui a la universidad, así que tal vez eso lo explique”, bromeó.

Qué dijo exactamente

Sheen declaró: “Cuando uno dice ‘sexo con hombres’, tu mente va directamente a, como, sexo anal. Perdón por la imagen tan gráfica, pero esa es la que aparece, ¿verdad? Pero no fue eso”. Añadió: “No quiero decir ‘vale, hice esto, pero esto y aquello no pasó’. Pero no pasó”.

También reconoció que quizá su aclaración no importe tanto: “Esa es la única parte que no me convence del todo…”.

Durante la entrevista, el actor
Durante la entrevista, el actor calificó su confesión como liberadora y aseguró que ya no siente vergüenza por hablar de su pasado. (Captura de video)

Reacción y contexto mediático

La conversación pública sigue generando debate sobre la definición de lo que él considera “sexo con hombres” y sobre cómo la cultura popular interpreta automáticamente ciertas prácticas al oír esa frase. Algunos medios señalan que Sheen busca aclarar malentendidos más que retractarse.

El actor, de 60 años, ha sido protagonista de una vida marcada por altibajos: fama en la década de los 80, escándalos, adicción, y revelaciones personales. Su decisión de hablar plantea por un lado la cuestión de la autopercepción y por otro la de la interpretación pública.

Pese a ello, Sheen apuntó que no siente que esté haciendo esto por vergüenza o arrepentimiento: “No es un asunto de culpa. Es simplemente como ‘huh, [sexo con hombres] es una categoría un poco amplia’”.

Lugar de los encuentros en su trayectoria

En su libro y docuserie, Sheen vincula estos encuentros con un periodo muy concreto de su vida: cuando estaba profundamente sumergido en la adicción a la cocaína y el crack. “Eso es lo que lo empezó… allí fue donde nació o se detonó”, afirmó.

Charlie Sheen afirmó que no
Charlie Sheen afirmó que no busca disculpas ni aprobación, sino dejar atrás los malentendidos y asumir públicamente su historia. (Netflix)

Asimismo, describió el proceso de abrirse sobre esa parte de su historia como una forma de asumir la verdad, sin que ello implique validación o rechazo por parte de terceros. “Algunas de ellas eran raras. Muchas de ellas fueron jodidamente divertidas. Y la vida sigue”, dijo.

En un plano mediático más amplio, su confesión se inscribe dentro de su estrategia de ser transparente con los errores, excesos y apuestas fallidas de su vida de celebridad.

La aclaración de Sheen llega en un momento en el que su imagen pública está siendo revisitada: la docuserie aka Charlie Sheen ofrece una mirada sin filtros sobre su trayectoria, desde sus éxitos cinematográficos hasta sus adicciones y revelaciones personales.

