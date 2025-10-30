La leyenda de ‘Star Trek’, William Shatner, preocupa a sus fans tras sufrir un colapso en su casa de Los Ángeles

El actor de Star Trek desmintió los rumores sobre su hospitalización y aseguró que su estado de salud es estable.

El actor William Shatner, reconocido mundialmente por su papel como el Capitán James T. Kirk en la franquicia Star Trek, generó preocupación entre sus seguidores y amigos cercanos tras sufrir un repentino colapso en su casa de Los Ángeles. Según el medio estadounidense RadarOnline.com, Shatner, de 94 años, habría sido atendido de emergencia por personal médico tras experimentar un problema con su nivel de azúcar en sangre, lo que provocó que muchos temieran por su estado de salud.

De acuerdo con el representante del actor, el episodio no pasó a mayores y Shatner se encuentra estable. El agente explicó que se trató de una descompensación menor y que el intérprete fue examinado de forma preventiva, sin necesidad de ser hospitalizado por un periodo prolongado. Sin embargo, el incidente reavivó las dudas sobre si el actor podría estar exigiéndose más de lo recomendable a su edad, especialmente considerando su intensa agenda de trabajo y presentaciones públicas.

Apenas recuperado, Shatner intentó restar importancia al suceso con su característico sentido del humor. En sus redes sociales publicó una imagen suya con un aspecto similar al del escritor Mark Twain, acompañada de la célebre frase: “Los rumores sobre mi muerte han sido enormemente exagerados”, ironizando sobre la ola de preocupación que había surgido entre sus admiradores.

Desmintiendo rumores de hospitalización y mostrando buen ánimo

A los 94 años, Shatner continúa participando en eventos y convenciones pese a las preocupaciones de sus amigos. (Créditos: YouTube / Tinnitus Quest).

El propio Shatner se encargó de aclarar que no fue hospitalizado, a pesar de los informes iniciales que indicaban lo contrario. “Me excedí. Les agradezco a todos su preocupación, pero estoy perfectamente bien”, afirmó el actor, subrayando que su problema se debió a un bajo nivel de azúcar en la sangre y no a un episodio más grave.

A lo largo de su carrera, el intérprete ha demostrado una notable fortaleza física y mental, y en diversas ocasiones ha insistido en que planea “vivir mucho tiempo y prosperar”, evocando la frase emblemática del universo Star Trek. Aun así, quienes lo rodean han expresado inquietud por su ritmo de vida, ya que Shatner continúa participando en convenciones, grabaciones, documentales y presentaciones en vivo, incluso después de los 90 años.

El veterano actor ha declarado en varias entrevistas recientes que mantiene una vida activa y disciplinada, que incluye caminatas diarias y una dieta más equilibrada. No obstante, sus allegados temen que el deseo de mantenerse en los escenarios y bajo los reflectores pueda llevarlo a forzar su cuerpo más allá de los límites naturales de su edad.

Un pasado marcado por sustos médicos y cirugías de riesgo

Shatner atribuye su recuperación de varios problemas médicos a una vida activa y al deseo de seguir trabajando. REUTERS/Bing Guan

No es la primera vez que William Shatner enfrenta problemas de salud que preocupan a sus seguidores. En 2008, el actor debió someterse a una cirugía de reemplazo de cadera que casi le cuesta la vida. Durante la operación, sufrió una arritmia cardíaca severa que obligó a los médicos a actuar de inmediato para estabilizarlo. Tras su recuperación, el intérprete reconoció que la experiencia lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, aunque nunca le quitó el entusiasmo por seguir trabajando.

Con los años, Shatner experimentó un notable aumento de peso que lo llevó a superar las 300 libras (alrededor de 137 kilos), lo que agravó los riesgos para su salud cardiovascular. Su representante negó en su momento que el actor hubiera alcanzado esa cifra, pero admitió que el cambio físico era evidente tras la cirugía. En los últimos años, sin embargo, Shatner ha mostrado una figura más delgada, resultado de un esfuerzo por mejorar sus hábitos alimenticios y mantenerse activo.

En 2021, la estrella volvió a hacer historia cuando, a los 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio, al formar parte de una misión de Blue Origin, la compañía de exploración espacial fundada por Jeff Bezos. La experiencia, según contó posteriormente, le dejó una profunda impresión emocional y filosófica sobre la vida y la muerte, temas que abordó en su libro Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder.

El melanoma que lo puso al borde de la muerte

El intérprete del Capitán Kirk superó un melanoma en estadio 4 gracias a un tratamiento de inmunoterapia. (Créditos: Series Archivo Tv P)

En 2023, William Shatner reveló públicamente que había sido diagnosticado con melanoma en estadio 4, una forma avanzada y agresiva de cáncer de piel. Los médicos le advirtieron que, de no responder al tratamiento, podría tener solo cinco meses de vida. Sin embargo, el actor superó las expectativas médicas gracias a un régimen de inmunoterapia que, según dijo, “le salvó la vida”.

El intérprete aseguró que el proceso fue extremadamente difícil, pero que se mantuvo optimista y disciplinado durante los meses de tratamiento. “Cuando uno ha estado en el espacio y ha visto la Tierra desde allá arriba, entiende que la vida es algo que hay que cuidar cada día”, comentó en una entrevista posterior.

Años antes, en 2016, Shatner también enfrentó un susto médico cuando sus niveles de antígeno prostático específico (PSA) se elevaron, lo que hizo sospechar un posible cáncer de próstata. Finalmente, los médicos determinaron que los resultados se debían al uso de suplementos de testosterona, descartando una enfermedad más grave.