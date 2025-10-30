El contundente mensaje de Billie Eilish contra los multimillonarios: “Si tienen dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas”

Durante su participación en Premios a la Innovación de la revista Wall Street Journal, Billie Eilish compartió un mensaje de conciencia social frente a los presentes REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante Billie Eilish aprovechó su discurso de aceptación en los Premios a la Innovación de la revista Wall Street Journal (WSJ), celebrados el miércoles 29 de octubre en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, para lanzar una crítica directa a los multimillonarios presentes en la sala. La artista, de 23 años, recibió el galardón a la Innovación Musical por su influencia en la industria y su compromiso con causas sociales y medioambientales.

Durante su intervención, Eilish habló sobre la desigualdad económica y la falta de empatía en el mundo actual. “Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca”, dijo ante una audiencia repleta de celebridades. “Si tienen dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas, tal vez para ayudar a quienes lo necesitan”.

La ganadora de múltiples premios Grammy no se contuvo al dirigir su mensaje a quienes acumulaban grandes fortunas. “Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender, pero sí, regalen su dinero, enanos”, declaró provocando una mezcla de risas y aplausos discretos entre los asistentes.

Un discurso que generó incomodidad entre los presentes

La cantante cuestionó públicamente la acumulación de riqueza de los multimillonarios frente a una audiencia que incluía a Mark Zuckerberg y Priscilla Chan. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

En el público se encontraban destacadas figuras del entretenimiento y la tecnología, como Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas, Ben Stiller, Chris Rock, Tory Burch, Questlove y Karlie Kloss, además de Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan. Sin embargo, según reportó la revista People, el fundador de Facebook fue uno de los pocos que no aplaudió la intervención de Eilish tras sus comentarios sobre los multimillonarios.

Zuckerberg, con una fortuna estimada por Forbes en 257 mil millones de dólares, ocupa actualmente el tercer lugar entre las personas más ricas del mundo, solo detrás de Elon Musk y Jeff Bezos. Su presencia en la ceremonia se debía a que su esposa, Priscilla Chan, fue reconocida como Innovadora en Filantropía Científica de 2025 por su trabajo a través de la Iniciativa Chan Zuckerberg, que busca desarrollar herramientas para diagnosticar y tratar enfermedades complejas.

De acuerdo con el perfil publicado por WSJ Magazine, Chan y Zuckerberg se comprometieron públicamente a donar el 99% de sus acciones de Meta a su iniciativa durante sus vidas, un gesto que ha sido considerado uno de los mayores compromisos filantrópicos del mundo. No obstante, el comentario de Eilish pareció resaltar la tensión entre el ideal de filantropía y la realidad de la extrema concentración de riqueza.

Billie Eilish predica con el ejemplo

Billie Eilish donó 11,5 millones de dólares de su gira Hit Me Hard and Soft a proyectos ambientales y de justicia social.REUTERS/Daniel Cole

Antes de pronunciar su discurso, la cantante ya había mostrado con hechos su compromiso con las causas sociales y ambientales. El presentador del evento, Stephen Colbert, reveló que Eilish había donado 11,5 millones de dólares procedentes de su reciente gira Hit Me Hard and Soft. “Gracias, Billie, por permitirme compartirlo. Es extraordinario”, dijo Colbert ante los asistentes.

El dinero será destinado a organizaciones y proyectos dedicados a la equidad alimentaria, la justicia climática, la reducción de la contaminación por carbono y la lucha contra la crisis climática. Esta decisión se suma a las múltiples acciones medioambientales que Eilish ha impulsado en los últimos años, incluyendo su participación en campañas de sostenibilidad en la moda y su colaboración con entidades sin fines de lucro enfocadas en la reducción de desechos plásticos.

Eilish ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de que los artistas y las empresas del entretenimiento adopten prácticas más sostenibles. En entrevistas previas, ha señalado que “no hay manera de disfrutar del éxito si el planeta se está destruyendo”, y ha instado a sus seguidores a reducir su impacto ambiental.