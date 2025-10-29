Mark Harmon regresa a NCIS para un esperado crossover con NCIS Origins

El crossover de NCIS y NCIS Origins conectará un caso de los años noventa con una investigación actual del equipo principal. (CBS/Paramount)

Después de cuatro años de ausencia en la pantalla, Mark Harmon vuelve a interpretar a uno de los personajes más icónicos de la televisión estadounidense: Leroy Jethro Gibbs, el agente especial que lideró el equipo de “NCIS” durante casi dos décadas. El esperado regreso del actor se producirá en un evento televisivo que unirá las tramas de “NCIS” y su precuela “NCIS: Origins”, una producción especial que se emitirá en Estados Unidos el 11 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Veteranos.

La noticia fue confirmada por TVLine, que además publicó la primera imagen oficial de Harmon retomando su papel. Aunque el actor dejó la serie madre en 2021, después de 19 temporadas, su vínculo con la franquicia nunca se rompió del todo. Desde 2024, Harmon ha participado como narrador y productor ejecutivo de “NCIS: Origins”, centrada en los primeros años del agente Gibbs y su formación bajo el legendario Mike Franks, interpretado por el fallecido actor Muse Watson.

Un regreso que conecta el pasado y el presente

El especial de dos horas comenzará en el pasado, durante la década de 1990, con el joven Gibbs, interpretado por Austin Stowell, y su equipo en el Campamento Pendleton, investigando la misteriosa muerte de un oficial naval en un pequeño pueblo de California. Décadas más tarde, el caso se reabrirá en el presente, lo que permitirá conectar ambas líneas temporales y ofrecer un puente narrativo entre las dos series.

El actor vuelve al universo NCIS tras cuatro años de ausencia interpretando nuevamente al personaje que lideró la serie durante 19 temporadas. REUTERS/Aude Guerrucci

De acuerdo con los productores ejecutivos David J. North y Gina Lucita Monreal, este evento servirá para explorar cómo las experiencias del joven Gibbs moldearon al hombre que los fanáticos conocieron en “NCIS”. “Sabemos cuánto han echado de menos los fans a Mark y se han preguntado qué estará haciendo Gibbs hoy. Pues bien, el 11 de noviembre podrán descubrirlo”, señalaron en un comunicado difundido por CBS.

Aunque Harmon solo aparecerá en el segmento de “NCIS: Origins”, su participación marca un momento simbólico para la franquicia. No se trata de un regreso definitivo al elenco principal, sino de una aparición puntual destinada a honrar el legado del personaje y mostrar una actualización sobre su vida tras su retiro.

Gibbs, el alma de “NCIS”

Desde su debut en 2003, Leroy Jethro Gibbs se convirtió en el pilar de la serie. Ex marine, metódico y con un fuerte sentido de la justicia, el personaje se ganó la admiración de millones de espectadores alrededor del mundo. A lo largo de casi 20 años, Harmon encarnó a un líder severo, pero empático, mentor de agentes como Tony DiNozzo (Michael Weatherly), Ziva David (Cote de Pablo) y Timothy McGee (Sean Murray).

El episodio de su despedida, emitido en octubre de 2021, mostró a Gibbs retirándose a Alaska, en busca de paz tras décadas de servicio. En aquel momento, el actor explicó que necesitaba un descanso, pero dejó abierta la puerta para futuras apariciones: “Gibbs está vivo y disfrutando de su anonimato. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro”, declaró Harmon en una entrevista con Entertainment Tonight.

Mark Harmon regresa como Leroy Jethro Gibbs en el evento crossover entre NCIS y NCIS Origins que se estrenará el 11 de noviembre en Estados Unidos.

La conexión emocional entre el actor y su personaje ha sido uno de los factores clave del éxito de la franquicia. “NCIS” sigue siendo una de las series más vistas en Estados Unidos, con audiencias que superan los 10 millones de espectadores por episodio, según datos de Nielsen Media Research.

“NCIS: Origins”, el pasado que cobra vida

Lanzada en 2024, “NCIS: Origins” es una precuela ambientada a comienzos de los noventa, que retrata los primeros pasos de Gibbs en el Servicio de Investigación Criminal Naval. La serie, protagonizada por Austin Stowell, Mariel Molino y Kyle Schmid, ha sido bien recibida por la crítica y los seguidores del universo “NCIS”.

El guion se centra en la relación entre Gibbs y su mentor Mike Franks, así como en los casos que ayudaron a forjar su reputación como uno de los mejores investigadores de la agencia. Mark Harmon ha tenido un papel fundamental detrás de cámaras, tanto en la producción ejecutiva como en la supervisión creativa de los guiones, garantizando la coherencia con la historia original.

Un homenaje a los veteranos y a la lealtad del personaje

Los productores David J. North y Gina Lucita Monreal confirmaron que la participación de Harmon busca honrar el legado de su personaje en la franquicia. Photo: Michael Yarish/CBS ©2021 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

La fecha elegida para el estreno, el Día de los Veteranos, no es casualidad. Tanto “NCIS” como “NCIS: Origins” mantienen una fuerte relación con las fuerzas armadas de Estados Unidos, y este evento especial servirá también como tributo a los hombres y mujeres en servicio, un tema constante en la franquicia.

Los productores confirmaron que el episodio abordará la noción de honor y deber, valores que definieron la carrera de Gibbs y que se reflejarán tanto en la historia pasada como en la actual. “Queríamos que el regreso de Harmon tuviera un significado más profundo, no solo como guiño a los fans, sino como un recordatorio del espíritu del personaje”, explicó David J. North en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Aunque no se espera que Gibbs se reincorpore de manera permanente al equipo, el crossover servirá para cerrar algunos cabos sueltos y ofrecer un vistazo al lugar que ocupa en el universo “NCIS” tras su retiro.