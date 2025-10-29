Entretenimiento

La hija menor de Bruce Willis reaparece en fotos en medio de la lucha del actor contra la demencia

La familia del reconocido actor se mantiene unida en medio de su delicado estado de salud, mostrando en redes sociales instantes que reflejan el cariño y la fortaleza que comparten

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Emma Heming Willis promueve la concientización sobre la demencia frontotemporal mientras cuida al actor y a sus hijas menores, Mabel y Evelyn.(Instagram Emma Heming Willis)

Dos de las hijas de Bruce Willis fueron vistas compartiendo un tierno momento familiar, en un contexto difícil para la familia del actor. Tallulah Willis, de 31 años, publicó el martes en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a su hermana menor Evelyn, de 11, después de un partido de baloncesto. Las imágenes captaron la atención de los seguidores del actor, quien desde hace más de dos años enfrenta una enfermedad neurodegenerativa que lo mantiene alejado de la vida pública.

Tallulah, hija de Bruce con su exesposa Demi Moore, compartió las fotografías con un mensaje lleno de cariño y orgullo fraternal: “¡¡¡GANAMOS!!! ¡¡¡Energía de hermana mayor, sííí!!! Amo a mi bb @emmahemingwillis”. En las imágenes, ambas aparecen sonrientes, vistiendo tonos similares: Evelyn con una camiseta y pantalones cortos rojos, y Tallulah con un suéter color burdeos con la frase “música rap” bordada en letras azules. La publicación fue rápidamente celebrada por los fanáticos de la familia, quienes destacaron la unión que mantienen los Willis en medio de la enfermedad del actor.

Tallulah Willis compartió en Instagram imágenes junto a su hermana Evelyn tras un partido de baloncesto en medio del tratamiento de Bruce Willis por demencia frontotemporal. (Instagram/Buuski)

Desde que el protagonista de Duro de matar fue diagnosticado con afasia (un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse) y posteriormente con demencia frontotemporal (DFT), (una enfermedad que deteriora el comportamiento, el habla y las funciones cognitivas), tanto su esposa Emma como sus tres hijas mayores —Rumer, Scout y Tallulah— han mantenido una presencia activa en redes sociales para compartir actualizaciones sobre el estado de Bruce y mostrar cómo toda la familia ha permanecido unida.

No obstante, las hijas más pequeñas de Bruce se han mantenido alejadas del foco mediático, por lo que la foto compartida por Tallulah es el primer vistazo de Evelyn en mucho tiempo.

Un esfuerzo conjunto en favor de la visibilidad

En una entrevista con la Asociación para la Degeneración Frontotemporal, Emma Heming Willis explicó que su prioridad ha sido “hacer visible la enfermedad y acompañar a Bruce con dignidad y amor”, destacando el apoyo constante de Moore y sus hijas mayores.

Tallulah, quien ha hablado abiertamente sobre su salud mental en los últimos años, ha expresado que este proceso ha sido “un viaje emocionalmente intenso”, pero también una oportunidad para conectar más con su padre y sus hermanas. En una entrevista con Vogue, la joven reveló que, aunque la comunicación verbal de Bruce es limitada, su familia “encuentra nuevas formas de conexión, con abrazos, risas y silencios compartidos”.

Las hijas de Bruce Willis: una familia unida entre dos hogares

Bruce Willis tiene cinco hijas en total. Las tres mayores —Rumer, de 37 años; Scout, de 36; y Tallulah, de 31— son fruto de su matrimonio con Demi Moore, con quien estuvo casado entre 1987 y 2000. Años después, en 2009, contrajo matrimonio con Emma Heming Willis, con quien tuvo a Mabel, de 12 años, y Evelyn, de 11.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, según confirmó su esposa Emma Heming Willis a través de un comunicado público.(Créditos: EFE/ Will Oliver. Instagram/Talullah Willis)

A pesar de la separación, Moore y Heming Willis han mantenido una relación cercana y colaborativa, un ejemplo poco común en Hollywood. Ambas familias han pasado festividades y cumpleaños juntas, algo que tanto Demi como Emma han descrito como “una extensión del amor y el respeto mutuo”. En redes sociales, Heming Willis ha compartido en más de una ocasión imágenes en las que se ve a Bruce disfrutando de tiempo con todas sus hijas, reflejando un ambiente de armonía y apoyo incondicional.

Este equilibrio ha sido especialmente importante para las hijas menores, que crecieron mientras su padre comenzaba a mostrar los primeros signos de la enfermedad. Fuentes cercanas a la familia citadas por medios como People han señalado que Emma procura que Mabel y Evelyn mantengan recuerdos positivos y cotidianos de su padre, con actividades simples como ver películas juntos o salir a pasear.

