Así vive Mary Elizabeth Winstead lejos del bullicio de Hollywood junto a Ewan McGregor: “Esto sería el cielo para mí”

Mary Elizabeth Winstead disfruta de su maternidad junto a Ewan McGregor. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mary Elizabeth Winstead atraviesa un momento pleno tanto en lo profesional como en lo personal. A sus 40 años, la actriz estadounidense ha encontrado en Escocia —tierra natal de su esposo, Ewan McGregor— un refugio ideal para su familia y su nueva etapa de vida.

“Estamos pasando cada vez más tiempo en Escocia. Hemos estado dividiendo nuestro tiempo entre Los Ángeles y Escocia. Nos estamos asentando un poco”, contó en una entrevista con PEOPLE.

Instalados cerca de Perthshire, Winstead, McGregor y su hijo Laurie disfrutan de una vida rodeada de naturaleza, lejos del bullicio de Hollywood.

“Por mucho que me encanta trabajar y me sienta agradecida por ello, un fin de semana perfecto para mí fue como el último que tuvimos en Escocia. Fue muy sencillo, muy puro, y pensé: ‘Si pudiera elegir cómo es el cielo, esto sería el cielo para mí’”, relató.

Mary Elizabeth Winstead y Ewan McGregor poco a poco se han mudado a Escocia. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La protagonista de la nueva versión de The Hand That Rocks the Cradle —ya disponible en Hulu— describió esos días como una experiencia casi espiritual.

“Solo estar en casa, cocinar, recoger manzanas de nuestro árbol, pasar tiempo al aire libre y no tener nada más que hacer es simplemente perfecto”, confesó.

Mary Elizabeth Winstead y el actor de 54 años, se conocieron en 2017 durante el rodaje de la tercera temporada de Fargo y se casaron en 2022. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más admiradas del mundo del cine.

El año pasado compartieron pantalla nuevamente en A Gentleman in Moscow, y según ella, esperan volver a coincidir en otro proyecto que refleje su química dentro y fuera del set. “Nos gustaría hacer algo divertido y con corazón. Así somos en casa”, dijo.

Mary Elizabeth Winstead y Ewan McGregor desean volver a trabajar juntos en otro proyecto. (REUTERS/Carlos Osorio)

Además de su carrera, la maternidad ocupa un lugar central en su vida. Laurie, de 4 años, es su prioridad absoluta. “Ser madre está tomando la mayor parte del espacio, y así es como me gusta”, explicó.

Winstead también agradeció el apoyo que recibe de las cuatro hijas mayores de McGregor —Clara, Jamyan, Esther y Anouk—, fruto de su matrimonio anterior. “Ellas ayudan mucho con Laurie”, comentó.

Cumplir 40 años, en noviembre pasado, marcó para Winstead el inicio de una etapa de reflexión y apertura.

Mary Elizabeth Winstead aseguró que cumplir 40 años la ha llevado a tener más apertura. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Se siente como el comienzo de una nueva era, algo desconocido para mí, pero creo que todo son cosas buenas. Estoy realmente emocionada por mis cuarenta. Me emociona esta sensación de apertura hacia lo que venga, sin sentir que tengo que forzar nada… Me gusta esa sensación”, expresó.

Mientras disfruta de esta vida entre rodajes y paisajes verdes, Winstead continúa expandiendo su carrera.

En The Hand That Rocks the Cradle, dirigida por Michelle Garza Cervera y adaptada por Micah Bloomberg, comparte créditos con Maika Monroe, Raúl Castillo y Martin Starr.

Mary Elizabeth Winstead recientemente protagonizó "The Hand That Rocks the Cradle". (Captura de video)

La cinta retoma el clásico de los noventa con un enfoque contemporáneo, y Winstead ha revelado que el papel le permitió explorar sus propias “ansiedades y miedos maternales”.

Por su parte, Ewan McGregor también tiene proyectos en marcha, entre ellos Flowervale Street, programada para estrenarse en agosto de 2026. Pero por ahora, ambos parecen más interesados en saborear la tranquilidad de su hogar escocés.