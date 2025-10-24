David Beckham reveló su rutina a los 50 años: “Victoria y yo entrenamos juntos todas las mañanas y la mayoría de las veces yo me encargo de la música”

David Beckham revela que entrena cada mañana junto a Victoria Beckham, destacando la música como elemento clave en su rutina diaria (REUTERS/Jaimi Joy)

David Beckham, conocido no solo por su destacada carrera futbolística sino también por su carácter multifacético, reveló que la música es un componente esencial en su vida cotidiana, especialmente en su rutina de entrenamiento junto a su esposa, Victoria Beckham.

Durante una reciente entrevista con Men´s Health, Beckham compartió detalles sobre cómo ambas pasiones, deporte y música, se entrelazan en su día a día.

Cada mañana, David y Victoria Beckham comienzan el día entrenando juntos. El ex futbolista subrayó la importancia de mantener esta rutina, considerándola una parte insustituible de su bienestar físico y mental, inclusive después de haber alcanzado los 50 años.

Esta actividad en pareja, más allá de ser un ejercicio físico, se ha convertido en un ritual compartido donde la música juega un papel protagonista. “Victoria y yo entrenamos juntos todas las mañanas. La mayoría de las veces, yo me encargo de la música”, explicó Beckham, destacando así su papel en la creación del ambiente ideal que acompaña cada jornada de ejercicios junto a Victoria.

David y Victoria Beckham entrenan juntos seis días a la semana bajo la guía del entrenador Bobby Rich, combinando ejercicios de fuerza, movilidad y una estricta rutina alimenticia basada en pescado y vegetales.

El ex futbolista subraya la importancia de la música para potenciar su rendimiento físico y mental durante el ejercicio

El gimnasio es su espacio de complicidad y bienestar, donde la música seleccionada por David impulsa la motivación y el apoyo mutuo es clave para mantener la constancia y la salud física y mental.

La dinámica de selección musical revela tanto la diversidad de gustos en la pareja como la función concreta que la música cumple en el ejercicio. David relató la anécdota de una sesión reciente en la que Victoria disfrutaba de una canción de Whitney Houston, mientras que él prefería un estímulo diferente para realizar levantamiento de pesas y optó por Oasis.

Para Beckham, la música no solo es un acompañamiento sonoro, sino un motor que potencia su rendimiento. En sus propias palabras, el momento musical correcto puede transformar la experiencia del entrenamiento, dándole un impulso adicional cuando la exigencia física es mayor. Reconoce abiertamente que la música es una herramienta indispensable para alcanzar el nivel de entrega que exige su rutina, y que su selección siempre responde a la atmósfera y el tipo de ejercicio que van a realizar él y Victoria.

Beckham cree que el momento musical correcto puede transformar la experiencia del entrenamiento (bowerswilkins.com)

A través de sus redes sociales, Beckham comparte regularmente fragmentos de sus entrenamientos. Meses atrás, el ex futbolista de Manchester United y el Real Madrid explicó que su rutina se divide en varias fases, comenzando por una serie de ejercicios de movilidad articular y estiramientos, esenciales para prevenir lesiones y preparar el cuerpo. Posteriormente, incorpora ejercicios de fuerza, principalmente con pesas libres y trabajo funcional, lo que le permite mantener un estado físico óptimo.

En su rutina no faltan los trabajos de resistencia cardiovascular: realiza sesiones de carrera tanto en cinta como al aire libre y sprints de alta intensidad. Esta combinación mejora su capacidad pulmonar y mantiene su agilidad.

Uno de los aspectos más destacados del entrenamiento de Beckham es su método para trabajar el tronco y la zona media, fundamental para el equilibrio y la potencia. Realiza circuitos exigentes que incluyen planchas, abdominales y ejercicios específicos para fortalecer la espalda.